Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek İhanet İtirafında Bulundu: Alican Kurt'la Ayrılmış!
Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek İhanet İtirafında Bulundu: Alican Kurt'la Ayrılmış!
Kızılcık Şerbeti dizisinin gündemden düşmeyen oyuncusu Feyza Civelek bu sefer de ihanet itirafıyla manşetlere damgasını vurdu!
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Son dönemlerin en popüler yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek magazin gündeminin de vazgeçilmez isimlerinden oldu.
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Dizideki performansı, hakkındaki torpil iddialarıyla gündeme damga vuran Civelek'in 29 Ekim'de yasaklı madde siparişini teslim alırken polislere yakalandığı anlar bomba etkisi yaratmıştı.
Her haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu bu sefer de bambaşka bir konuyla öne çıktı.
Alican Kurt ile uzun zamandır aşk yaşayan Civelek geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Her şey gazetecilerin sorduğu evlilik sorusuyla ortaya çıktı! Mikrofonlara konuşan ünlü oyuncu, "Evlilik yok çünkü ben taze ayrıldım. Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım" dedi.
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İhanete uğradığını itiraf eden Feyza Civelek "Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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