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Uyuşturucu Madde Alırken Yakalanmıştı: Zorla Getirme Kararı Verilen Feyza Civelek'in İfadesi Ortaya Çıktı!

Uyuşturucu Madde Alırken Yakalanmıştı: Zorla Getirme Kararı Verilen Feyza Civelek'in İfadesi Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.06.2024 - 16:50

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; uyuşturucu madde siparişi verip teslim aldığı anlarda polislere yakalanan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in mahkemeye gelip ifade verdiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

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Ekranlara damgasını vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek'in 29 Ekim'de yasaklı madde siparişini teslim alırken polislere yakalandığı anlar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ekranlara damgasını vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek'in 29 Ekim'de yasaklı madde siparişini teslim alırken polislere yakalandığı anlar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ünlü oyuncu polis ekipleri tarafından karakola götürülmüş ve 'Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.' açıklamasını yapmıştı.

Tüm detayları burada anlatmıştık:

uyuşturucu maddeyi temin edememesinden dolayı 'tanık' sıfatıyla bulunuyordu. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

uyuşturucu maddeyi temin edememesinden dolayı 'tanık' sıfatıyla bulunuyordu. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

Detayları öğrenmek isteyenleri böyle alalım...

Günaydın’dan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde mahkeme gitti. Ünlü oyuncunun İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

Günaydın’dan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde mahkeme gitti. Ünlü oyuncunun İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

Uyuşturucu maddeyi temin ettiği Selçuk Ç. adlı kişiyi tanımadığını iddia eden Civelek, "Bir arkadaş marifetiyle numarasını almıştım. Aramızda gönül ilişkisi yoktur. Benim o gün moralim bozuktu, alkol de almıştım. Moralimin bozukluğunun nedenini söylemek istemiyorum. Özel bir sebepti. Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" dedi.

Uyuşturucu maddeyi temin ettiği Selçuk Ç. adlı kişiyi tanımadığını iddia eden Civelek, "Bir arkadaş marifetiyle numarasını almıştım. Aramızda gönül ilişkisi yoktur. Benim o gün moralim bozuktu, alkol de almıştım. Moralimin bozukluğunun nedenini söylemek istemiyorum. Özel bir sebepti. Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" dedi.

"Ben kendisinden taş yasaklı madde sipariş etmiştim. Fiyatını da ne kadara aldığımı hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir"

"Ben kendisinden taş yasaklı madde sipariş etmiştim. Fiyatını da ne kadara aldığımı hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir"
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Mahkeme başkanına seslendiği de ortaya çıkan Civelek'in "Sizlere bir daha bu maddeyi kullanmayacağım hususunda söz veriyorum. Bir daha narkotik madde kullanırsam en ağır cezaya razıyım. İlk ve son kez mahkemelere geldim daha da gelmeyeceğim. Bilgim görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücret talebim yoktur" sözleri ise dikkat çekti.

Mahkeme başkanına seslendiği de ortaya çıkan Civelek'in "Sizlere bir daha bu maddeyi kullanmayacağım hususunda söz veriyorum. Bir daha narkotik madde kullanırsam en ağır cezaya razıyım. İlk ve son kez mahkemelere geldim daha da gelmeyeceğim. Bilgim görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücret talebim yoktur" sözleri ise dikkat çekti.

Dosyada "sanık" sıfatıyla bulunan Selçuk Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dosyada "sanık" sıfatıyla bulunan Selçuk Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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