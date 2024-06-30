Uyuşturucu Madde Alırken Yakalanmıştı: Zorla Getirme Kararı Verilen Feyza Civelek'in İfadesi Ortaya Çıktı!
Uyuşturucu Madde Alırken Yakalanmıştı: Zorla Getirme Kararı Verilen Feyza Civelek'in İfadesi Ortaya Çıktı!
Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; uyuşturucu madde siparişi verip teslim aldığı anlarda polislere yakalanan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in mahkemeye gelip ifade verdiği ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
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Ekranlara damgasını vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek'in 29 Ekim'de yasaklı madde siparişini teslim alırken polislere yakalandığı anlar gündeme bomba gibi düşmüştü.
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uyuşturucu maddeyi temin edememesinden dolayı 'tanık' sıfatıyla bulunuyordu. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.
Günaydın’dan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde mahkeme gitti. Ünlü oyuncunun İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.
Uyuşturucu maddeyi temin ettiği Selçuk Ç. adlı kişiyi tanımadığını iddia eden Civelek, "Bir arkadaş marifetiyle numarasını almıştım. Aramızda gönül ilişkisi yoktur. Benim o gün moralim bozuktu, alkol de almıştım. Moralimin bozukluğunun nedenini söylemek istemiyorum. Özel bir sebepti. Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" dedi.
"Ben kendisinden taş yasaklı madde sipariş etmiştim. Fiyatını da ne kadara aldığımı hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir"
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Mahkeme başkanına seslendiği de ortaya çıkan Civelek'in "Sizlere bir daha bu maddeyi kullanmayacağım hususunda söz veriyorum. Bir daha narkotik madde kullanırsam en ağır cezaya razıyım. İlk ve son kez mahkemelere geldim daha da gelmeyeceğim. Bilgim görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücret talebim yoktur" sözleri ise dikkat çekti.
Dosyada "sanık" sıfatıyla bulunan Selçuk Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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