Uyuşturucu Madde Alırken Yakalanmıştı: Zorla Getirme Kararı Verilen Feyza Civelek'in İfadesi Ortaya Çıktı!

Ünlü oyuncu polis ekipleri tarafından karakola götürülmüş ve 'Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.' açıklamasını yapmıştı.