Tatil Beldesindeki Uçuk Fiyatları Tiye Alan Komedyen Yavuz Seçkin'den "Bodrum Neden Boş?" Yanıtı
Tatil Beldesindeki Uçuk Fiyatları Tiye Alan Komedyen Yavuz Seçkin'den "Bodrum Neden Boş?" Yanıtı
Her sene yaz mevsiminin gelmesiyle akın edilen Bodrum'un bu sene fahiş fiyatlar yüzünden boş kaldığı iddiası gündemden düşmüyor. Komedyen Yavuz Seçkin tam da bu konuyla ilgili çektiği bir videoyla yüksek ücretleri tiye aldı.
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Yılan Hikayesi ve Avrupa Yakası dizileriyle hayatımıza giren Yavuz Seçkin uzun yıllardır herhangi bir projede yer almıyor.
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Son dönemlerde "Hangi Yüzle?" adlı stand-up gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıkan ünlü komedyen sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Sık sık göndermeli paylaşımlarda bulunan Yavuz Seçkin bu sefer tatil için gittiği Bodrum'da yüksek fiyatları tiye aldığı videosuyla öne çıktı.
Seçkin, gözde tatil beldesi Bodrum'da havuza girerken yaptığı paylaşımına bir de "Bu da bize tabak olsun, Keyifli pazarlar😎 (dirmil pazarından 250 tl)" notunu düştü.
Komedyen Yavuz Seçkin'in paylaşımını görenler de "Bodrum neden boş?" sorusuna adeta cevap buldular desek yeridir...
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Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları da beraber görelim:
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Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de epey merak ediyoruz. Hadi yorumlarda buluşalım...
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