Bir Anda Icardi'ye Dönüşen Onur Tuna'nın Yeni Tarzını İsmail Hacıoğlu Dışında Pek Beğenen Olmadı!
Bir Anda Icardi'ye Dönüşen Onur Tuna'nın Yeni Tarzını İsmail Hacıoğlu Dışında Pek Beğenen Olmadı!
Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan Onur Tuna sosyal medya paylaşımları ortalığın tozunu attırırken bir anda yaptığı imaj değişikliğiyle herkesi şoke etti. Ansızın boyattığı saçıyla ünlü futbolcu Icardi'ye dönüşen Onur Tuna sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mucize Doktor ve ardından Mahkum dizilerindeki performansıyla izleyenlerin gönlünü fetheden Onur Tuna hem kariyeriyle hem de karizmasıyla büyük beğeni toplayan isimlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Şahane Hayatım dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, pek çok kişiye göre ülkemizin en yakışıklı esmer oyuncularından biri.
Hem oyunculuğu hem de müzikal yetenekleriyle kendine hayran bırakmayı başaran Onur Tuna yaz sezonunun gelmesiyle beraber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmez oldu.
Tuna, siyah saçlarını bir anda boyatmaya karar verip yeni tarzını "yaz kafası 🥃" notuyla hesabından paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi.
Yeni saç rengiyle adeta Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye dönüşen Onur Tuna'nın bu hali kısa sürede gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahkum dizisinden eski rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu "Yaaa bu da yakışmış" diyerek Tuna'ya övgüler yağdırdı.
Onur Tuna'nın boyattığı saçları bir kesim tarafından beğenilse de büyük bir kısmından geçer not alamadı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizce nasıl olmuş? Yorumlara bekliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın