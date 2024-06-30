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Bir Anda Icardi'ye Dönüşen Onur Tuna'nın Yeni Tarzını İsmail Hacıoğlu Dışında Pek Beğenen Olmadı!

Bir Anda Icardi'ye Dönüşen Onur Tuna'nın Yeni Tarzını İsmail Hacıoğlu Dışında Pek Beğenen Olmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.06.2024 - 13:59

Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan Onur Tuna sosyal medya paylaşımları ortalığın tozunu attırırken bir anda yaptığı imaj değişikliğiyle herkesi şoke etti. Ansızın boyattığı saçıyla ünlü futbolcu Icardi'ye dönüşen Onur Tuna sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

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Mucize Doktor ve ardından Mahkum dizilerindeki performansıyla izleyenlerin gönlünü fetheden Onur Tuna hem kariyeriyle hem de karizmasıyla büyük beğeni toplayan isimlerden.

Mucize Doktor ve ardından Mahkum dizilerindeki performansıyla izleyenlerin gönlünü fetheden Onur Tuna hem kariyeriyle hem de karizmasıyla büyük beğeni toplayan isimlerden.

Son olarak Şahane Hayatım dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, pek çok kişiye göre ülkemizin en yakışıklı esmer oyuncularından biri.

Son olarak Şahane Hayatım dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, pek çok kişiye göre ülkemizin en yakışıklı esmer oyuncularından biri.

Hem oyunculuğu hem de müzikal yetenekleriyle kendine hayran bırakmayı başaran Onur Tuna yaz sezonunun gelmesiyle beraber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmez oldu.

Hem oyunculuğu hem de müzikal yetenekleriyle kendine hayran bırakmayı başaran Onur Tuna yaz sezonunun gelmesiyle beraber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmez oldu.

Tuna, siyah saçlarını bir anda boyatmaya karar verip yeni tarzını "yaz kafası 🥃" notuyla hesabından paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi.

Tuna, siyah saçlarını bir anda boyatmaya karar verip yeni tarzını "yaz kafası 🥃" notuyla hesabından paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi.

Yeni saç rengiyle adeta Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye dönüşen Onur Tuna'nın bu hali kısa sürede gündem oldu.

Yeni saç rengiyle adeta Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye dönüşen Onur Tuna'nın bu hali kısa sürede gündem oldu.
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Mahkum dizisinden eski rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu "Yaaa bu da yakışmış" diyerek Tuna'ya övgüler yağdırdı.

Mahkum dizisinden eski rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu "Yaaa bu da yakışmış" diyerek Tuna'ya övgüler yağdırdı.

Onur Tuna'nın boyattığı saçları bir kesim tarafından beğenilse de büyük bir kısmından geçer not alamadı...

Onur Tuna'nın boyattığı saçları bir kesim tarafından beğenilse de büyük bir kısmından geçer not alamadı...
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