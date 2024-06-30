10 Yıllık Eşinden Yeni Boşanan Rüştü Onur Atilla'nın Şarkıcı Nez'le Yanak Yanağa Kalpli Pozu Kafa Karıştırdı!
10 Yıllık Eşinden Yeni Boşanan Rüştü Onur Atilla'nın Şarkıcı Nez'le Yanak Yanağa Kalpli Pozu Kafa Karıştırdı!
Güldür Güldür Show programının sevilen isimlerinden Rüştü Onur Atilla, eşi Sinem Ayyıldız ile yeni boşanmıştı. Ünlü oyuncunun boşanmanın üzerinden çok geçmeden Nez'le verdiği yanak yanağa pozu kafa karıştırdı.
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür ekibinin en sevilen karakterlerinden 'İbrahim'e hayat veren Rüştü Onur Atilla izleyicilerin yakından takip ettiği isimlerden oldu.
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Ekibin "kemik" denilecek kadrosunda rol alan ünlü oyuncu son zamanlarda verdiği 45 kilo sonra bambaşka birine dönüşmesiyle gündemdeydi.
Ancak kendisi bir süredir özel hayatındaki büyük değişimle gündemde. Belki duyanlar vardır, Atilla 10 yıllık hayat arkadaşıyla boşandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Sinem Ayyıldız'la 2014 yılında nikah masasına oturup evlilikleriyle örnek gösterilen bir aile kuran Rüştü Onur Atilla'nın paylaşımı sevenlerini bir hayli üzmüştü.
Eşinden sessiz sedasız şekilde boşanan Atilla'nın Instagram hesabından Nez'le yaptığı son paylaşım kafaları epey karıştırdı.
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Boşanmanın üzerinden çok geçmeden, bir dönemin efsane şarkıcılarından Nez'le yanak yanak poz veren Atilla'nın paylaşımları sonrası yeni dedikodular baş gösterdi tabii.
Nez'in de ünlü oyunun fotoğrafını "iyi ki" yazıp kalp koyması üzerine sosyal medya kullanıları Nez ve Rüştü Atilla Uğur'un yeni bir aşka yelken açtığını iddia etmeye başladı.
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