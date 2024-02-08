Rüştü Onur Atilla Nasıl Kilo Verdi? Güldür Güldür İbrahim'in Son Halini Görenler Tanıyamadı
Rüştü Onur Atilla Nasıl Kilo Verdi? Güldür Güldür İbrahim'in Son Halini Görenler Tanıyamadı
Show Tv ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show ekibinde 'İbrahim' karakteriyle karşımıza çıkan Rüştü Onur Atilla verdiği 45 kilo sonrası adeta bambaşka birine dönüştü. Hayranlarını 'nasıl böyle kilo verdi?' diye düşündüren ünlü oyuncu mide ameliyatı olduğunu açıklayıp son halini paylaştı!
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Güldürü programı sevenlerin tercih ettiği başlıca yapımlardan olan Güldür Güldür Show hem eğlenceli skeçleri hem de güçlü kadrosuyla yoğun ilgi görüyor.
Güldür Güldür ekibinin en sevilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz ki "İbrahim" oldu. Her skeçte izleyenleri kahkaha tufanına sürükleyen İbrahim'e de Rüştü Onur Atilla hayat veriyor.
Ekibin "kemik" kadrosunda yer alan Rüştü Onur Atilla mizah yeteneği ve aşırı doğal halleriyle büyük bir hayran kitlesine kavuştu.
Kavak Yelleri, Şen Yuva, Eyvah Eyvah 3, Dedemin Fişi, Hareket Sekiz gibi birçok yapımda da rol alan Atilla sosyal medyada da epey aktif.
Gıpta ettiren aile hayatına dair sıkça paylaşım yapan başarılı oyuncu bir dönem aldığı fazla kilolarla gündemdeydi.
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Belki fark etmişsinizdir, Atilla'nın Güldür Güldür'ün eski sezonlarıdaki haliyle şimdiki hali arasında inanılmaz bir fark var.
Bu farkın nedeni de ünlü oyuncunun verdiği kilolar. Zayıflayarak eski görünümüne veda eden Rüştü Onur Atilla, son halini de sosyal medya hesabından paylaştı.
Kelimenin tam anlamıyla iğne ipliğe dönen Atilla bir yıl içinde tam tamına 45 kilo verdiği açıkladı. Elbette hepimizin aklına da şu soru geldi: Rüştü Onur Atilla nasıl zayıfladı?
Mide ameliyatı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Peki... 365 gün, 45 kilo. Nasıl oldu diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım."
"Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yapın ya da yapmayın demem, diyemem."
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"Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim. Sağlıklı günler. ❤️🧿✌️"
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