Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Rüştü Onur Atilla Nasıl Kilo Verdi? Güldür Güldür İbrahim'in Son Halini Görenler Tanıyamadı

Rüştü Onur Atilla Nasıl Kilo Verdi? Güldür Güldür İbrahim'in Son Halini Görenler Tanıyamadı

Güldür Güldür
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.02.2024 - 11:12

Show Tv ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show ekibinde 'İbrahim' karakteriyle karşımıza çıkan Rüştü Onur Atilla verdiği 45 kilo sonrası adeta bambaşka birine dönüştü. Hayranlarını 'nasıl böyle kilo verdi?' diye düşündüren ünlü oyuncu mide ameliyatı olduğunu açıklayıp son halini paylaştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Güldürü programı sevenlerin tercih ettiği başlıca yapımlardan olan Güldür Güldür Show hem eğlenceli skeçleri hem de güçlü kadrosuyla yoğun ilgi görüyor.

Güldürü programı sevenlerin tercih ettiği başlıca yapımlardan olan Güldür Güldür Show hem eğlenceli skeçleri hem de güçlü kadrosuyla yoğun ilgi görüyor.

Güldür Güldür ekibinin en sevilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz ki "İbrahim" oldu. Her skeçte izleyenleri kahkaha tufanına sürükleyen İbrahim'e de Rüştü Onur Atilla hayat veriyor.

Güldür Güldür ekibinin en sevilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz ki "İbrahim" oldu. Her skeçte izleyenleri kahkaha tufanına sürükleyen İbrahim'e de Rüştü Onur Atilla hayat veriyor.

Ekibin "kemik" kadrosunda yer alan Rüştü Onur Atilla mizah yeteneği ve aşırı doğal halleriyle büyük bir hayran kitlesine kavuştu.

Ekibin "kemik" kadrosunda yer alan Rüştü Onur Atilla mizah yeteneği ve aşırı doğal halleriyle büyük bir hayran kitlesine kavuştu.

Kavak Yelleri, Şen Yuva, Eyvah Eyvah 3, Dedemin Fişi, Hareket Sekiz gibi birçok yapımda da rol alan Atilla sosyal medyada da epey aktif.

Kavak Yelleri, Şen Yuva, Eyvah Eyvah 3, Dedemin Fişi, Hareket Sekiz gibi birçok yapımda da rol alan Atilla sosyal medyada da epey aktif.

Gıpta ettiren aile hayatına dair sıkça paylaşım yapan başarılı oyuncu bir dönem aldığı fazla kilolarla gündemdeydi.

Gıpta ettiren aile hayatına dair sıkça paylaşım yapan başarılı oyuncu bir dönem aldığı fazla kilolarla gündemdeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Belki fark etmişsinizdir, Atilla'nın Güldür Güldür'ün eski sezonlarıdaki haliyle şimdiki hali arasında inanılmaz bir fark var.

Belki fark etmişsinizdir, Atilla'nın Güldür Güldür'ün eski sezonlarıdaki haliyle şimdiki hali arasında inanılmaz bir fark var.

Bu farkın nedeni de ünlü oyuncunun verdiği kilolar. Zayıflayarak eski görünümüne veda eden Rüştü Onur Atilla, son halini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu farkın nedeni de ünlü oyuncunun verdiği kilolar. Zayıflayarak eski görünümüne veda eden Rüştü Onur Atilla, son halini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Kelimenin tam anlamıyla iğne ipliğe dönen Atilla bir yıl içinde tam tamına 45 kilo verdiği açıkladı. Elbette hepimizin aklına da şu soru geldi: Rüştü Onur Atilla nasıl zayıfladı?

Kelimenin tam anlamıyla iğne ipliğe dönen Atilla bir yıl içinde tam tamına 45 kilo verdiği açıkladı. Elbette hepimizin aklına da şu soru geldi: Rüştü Onur Atilla nasıl zayıfladı?

Mide ameliyatı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Peki... 365 gün, 45 kilo. Nasıl oldu diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım."

Mide ameliyatı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Peki... 365 gün, 45 kilo. Nasıl oldu diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım."

'Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz...'

"Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yapın ya da yapmayın demem, diyemem."

"Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yapın ya da yapmayın demem, diyemem."
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim. Sağlıklı günler. ❤️🧿✌️"

"Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim. Sağlıklı günler. ❤️🧿✌️"

Siz Rüştü Onur Atilla'nın son hali hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?