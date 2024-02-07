Drake’in Mastürbasyon Yaparken İfşa Edilen Videosuna Kerimcan Durmaz’dan Manidar Yorum!
Drake’in Mastürbasyon Yaparken İfşa Edilen Videosuna Kerimcan Durmaz’dan Manidar Yorum!
Grammy ödülleri gecesine damga vuran ünlü şarkıcı Drake yine bir skandalla ortalığı karıştırdı. Mastürbasyon yaparken videosu ifşalanan yıldız rapçinin videosuna benzer bir olay ortalığı yıkan Kerimcan Durmaz'dan manidar bir yorum geldi.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Drake dünyanın dört bir yanından hayranı bulunan, her şarkısı ve albümüyle ortalığı yıkan isimlerden.
Yıldız rapçi sadece kariyeriyle değil aynı zamanda bir an olsun durulmayan özel hayatıyla da manşetlerden düşmüyor.
Kendisi geçtiğimiz günlerde yine bir bomba patlatmış ve Grammy ödüllerinin taraflı olduğunu ima ederek, paylaşan isim “Hip-hop dalında kazanan herkesi tebrik ederim ama bu tören bizim dünyamızda hiçbir b*ku belirlemiyor.” demişti.
Drake önceki gün, sosyal medyayı yine ve yeniden çalkalayan bir olaya imza attı. Ama bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor!
Dünyaca ünlü rapçi Drake'in mastürbasyon videosu başta Twitter (X) olmak üzere pek çok platformda yayıldı.
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Herkesi şoke eden kaos olayın ardından "Penisimi dünyadan saklamıyordum, dünyayı penisimden saklıyordum.." açıklaması da dillere fena düştü.
Yaşanan bu olay bizim gündemimizi de ele geçirdi. İfşalanan videoya sayısız yorum yağarken bizim gözümüz Kerimcan Durmaz'dan gelen yoruma takıldı.
Çünkü neden? Sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Kerimcan Durmaz, 2019 yılında uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüleriyle gündemi epey meşgul etmişti
Hatta bu olay medyayı ayağa kaldırınca ünlüler dünyasından da tepkiler yükselmişti, hatırlarsanız...
"glorymagazines" hesabının altına konuyla ilgili yorum yapan Kerimcan Durmaz'dan gelen "You are not alone (Yalnız değilsin)" şeklindeki ikonik yorum ortalığı kırdı geçirdi.
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