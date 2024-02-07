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Ünlü Rapçi Drake'in Mastürbasyon Yaparken İfşa Edilen Videosu Ağızları Açık Bıraktı

Ünlü Rapçi Drake'in Mastürbasyon Yaparken İfşa Edilen Videosu Ağızları Açık Bıraktı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
07.02.2024 - 14:31

Dünyaca ünlü rapçi Drake, bu sefer şarkı ya da albümleriyle değil mastürbasyon videosuyla gündem oldu. Drake'in malum işi yaparken sızılan videosuyla ilgili detaylar ve yorumlar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
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Dünyaca ünlü rapçi Drake, yalnızca şarkılarıyla değil aynı zamanda inişli çıkışlı hayatıyla da gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü rapçi Drake, yalnızca şarkılarıyla değil aynı zamanda inişli çıkışlı hayatıyla da gündeme geliyor.

Rihanna'ya olan aşkından acı sos anısına kadar birçok kez kendisini konuşmuştuk.

Rihanna'ya olan aşkından acı sos anısına kadar birçok kez kendisini konuşmuştuk.

Geçtiğimiz günlerde de Grammy Ödülleri'yle ilgili sözleriyle gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Grammy Ödülleri'yle ilgili sözleriyle gündem olmuştu.

Sizlerle de paylaşmıştık.👇

Bugün ise bambaşka bir konuyla sizlerleyiz...

Bugün ise bambaşka bir konuyla sizlerleyiz...

Geçtiğimiz gün, Twitter'a girdik ve bir de ne görelim? Drake'in mastürbasyon videosu tüm dünyaya yayılmış.😱

Geçtiğimiz gün, Twitter'a girdik ve bir de ne görelim? Drake'in mastürbasyon videosu tüm dünyaya yayılmış.😱
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Kendisi, kısa sürede yayılan videosuyla ilgili "Penisimi dünyadan saklamıyordum, dünyayı penisimden saklıyordum.." açıklamasını yaptı.

Kendisi, kısa sürede yayılan videosuyla ilgili "Penisimi dünyadan saklamıyordum, dünyayı penisimden saklıyordum.." açıklamasını yaptı.

Ardından da yorumlar gecikmedi...

Ardından da yorumlar gecikmedi...
twitter.com

'Drake'in sızılan videosunu gördüm.'

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