Ünlü Rapçi Drake'in Mastürbasyon Yaparken İfşa Edilen Videosu Ağızları Açık Bıraktı
Ünlü Rapçi Drake'in Mastürbasyon Yaparken İfşa Edilen Videosu Ağızları Açık Bıraktı
Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
Dünyaca ünlü rapçi Drake, bu sefer şarkı ya da albümleriyle değil mastürbasyon videosuyla gündem oldu. Drake'in malum işi yaparken sızılan videosuyla ilgili detaylar ve yorumlar içeriğimizde...👇
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Dünyaca ünlü rapçi Drake, yalnızca şarkılarıyla değil aynı zamanda inişli çıkışlı hayatıyla da gündeme geliyor.
Rihanna'ya olan aşkından acı sos anısına kadar birçok kez kendisini konuşmuştuk.
Geçtiğimiz günlerde de Grammy Ödülleri'yle ilgili sözleriyle gündem olmuştu.
Bugün ise bambaşka bir konuyla sizlerleyiz...
Geçtiğimiz gün, Twitter'a girdik ve bir de ne görelim? Drake'in mastürbasyon videosu tüm dünyaya yayılmış.😱
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Kendisi, kısa sürede yayılan videosuyla ilgili "Penisimi dünyadan saklamıyordum, dünyayı penisimden saklıyordum.." açıklamasını yaptı.
Ardından da yorumlar gecikmedi...
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