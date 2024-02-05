Drake Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Şarkıcı Grammy Ödül Töreni Hakkında "Bu Tören Hiçbir Şeyi Belirlemiyor" Dedi
Drake Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Şarkıcı Grammy Ödül Töreni Hakkında "Bu Tören Hiçbir Şeyi Belirlemiyor" Dedi
Daha önce 5 tane Grammy ödülü kazanmış ve bu sene 4 tane adaylığı bulunan ünlü şarkıcı Drake Grammy Ödül Töreni hakkında şoke eden iddialarda bulundu! Detaylar içeriğimizde 👇
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Büyük ses getiren ve yılın en prestijli törenlerinden biri olan Grammy Ödül Töreni dün gece sahiplerini buldu bildiğimiz gibi.
Miley Cyrus ve Tyla gibi bu sene yıldızı parlayan isimler ilk defa Grammy ödüllerine kavuştular.
Ünlü şarkıcı Drake çoğumuzun kalbinde taht kurmuş büyük hayran kitlesine sahip isimlerden biri.
Ünlü şarkıcıyı genelde konserde başına gelen tuhaf olaylarla magazin gündeminde görsek de bu sefer tepkisizliğini koruyamadı ve düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.
Kendisi de beş kez Grammy kazanan rapçi, Pazar günkü şovda dört ödüle aday gösterildi. 2024 adaylıkları arasında "Rich Flex" ile en iyi rap şarkısı ve en iyi rap performansı, 21 Savage ile ortak albümü "Her Loss" ile en iyi rap albümü ve "Spin Bout U" ile en iyi rap performansına aday gösterildi. Fakat ünlü isim törene katılmamayı tercih etti.
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Dün gerçekleşen Grammy ödülleri hakkında düşüncelerini paylaşan isim “Tüm inanılmaz sanatçılara söylüyorum, unutmayın ki bu tören gerçekleri değil, yalnızca isimleri gizli tutulan bir grup insanın fikrini yansıtıyor" dedi.
Ünlü isim hikayesine eklediği paylaşıma"Hip-hop dalında kazanan herkesi tebrik ederim ama bu tören bizim dünyamızda hiçbir b*ku belirlemiyor.” yazarak Grammy ödüllerinin taraflı olduğunu iddia etti.
Gelen tepkilere bakalım👇
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