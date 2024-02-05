İşte Yılın En Merak Edilen Etkinliklerinden Biri Olan Geleneksel Grammy Ödül Töreni 2024 Kazananları!
İşte Yılın En Merak Edilen Etkinliklerinden Biri Olan Geleneksel Grammy Ödül Töreni 2024 Kazananları!
66. Grammy Ödül Töreni kazananlarını sizin için derledik. Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ödüllerinin kazananları kimler oldu? Detaylar içeriğimizde👇
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66. Geleneksel Grammy Ödül Töreni 4 Şubat günü Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi. Birçok ünlü ismin Grammy'lerine kavuştuğu gecede kimler ödül almış birlikte bakalım👇
1. Yılın Albümünü Taylor Swift "Midnights" albümü ile kazandı.
2. Yılın Kaydı ödülünü Miley Cyrus, ‘Flowers’ ile kazandı ve ilk Grammy ödülüne kavuştu.
3. En İyi Yeni Sanatçı Victoria Monet oldu.
4. Yılın Şarkısı ödülü "What Was I Made For?" şarkısı ile Billie Eilish'in oldu.
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5. En İyi Pop Vokal Albümü ödülü "Midnights" ile Taylor Swift'in oldu.
6. En İyi R&B Şarkısı ödülüne "Snooze" isimli parçası ile SZA sahip oldu.
7. En İyi Country Albümü ödülünü Lainey Wilson "Bell Bottom Country" ile kazandı.
8. En iyi pop solo performansı ödülünü Miley Cyrus "Flowers" ile kazandı.
9. En iyi yenilikçi R&B albümü ödülünü SZA "SOS" isimli albümü ile aldı.
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10. En iyi R&B performansı ödülü Coco Jhones'un oldu.
11. En iyi rap performansı, En iyi rap şarkısı ve En iyi rap albümü ödülü Killer Mike'ın oldu.
12. En iyi country solo performansı, En iyi country şarkısı ödüllerini Chris Stapleton aldı.
13. Görsel medya için yazılan en iyi şarkı ödülünü Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell aldı.
14. En iyi Afrika müziği performansı ödülünü Tyla "Water" şarkısı ile aldı.
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