Rapçi Killer Mike Kazandığı Üç Farklı Grammy Ödülünden Sonra Kelepçe Takılarak Törenden Götürüldü
Rapçi Killer Mike Kazandığı Üç Farklı Grammy Ödülünden Sonra Kelepçe Takılarak Törenden Götürüldü
Yılın en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödül töreni dün gece düzenlenen törende sahiplerine kavuştu! Her sene gibi iple çektiğimiz bu etkinlikte birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Bunlardan biri de rapçi Killer Mike'ın aldığı ödül sonrası tutuklanması oldu. Detaylar👇
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Hepimizin bildiği gibi Grammy ödülleri herkes tarafından merak edilen, adayların ve sahne alacak isimlerin konuşulduğu kadar kim ne giymiş diye didik didik incelediğimiz etkinliklerden biri oluyor.
2024 Grammy Ödül Töreni Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da sahiplerine kavuştu. Herkesin beklediği gibi olaylı bir gece oldu...
Killer Mike sahne isimli rapçi Michael Render da ödül törenine katılan ve aday gösterilen isimlerden biriydi.
Rapçi "Michaeland" adlı albümü ile En İyi Rap Albümü, "Scientists & Engineers" ile En İyi Rap Performansı ve En İyi Rap Şarkısı ödüllerini kazandı.
Killer Mike, Pazar günü Grammy Ödülleri'nde hafif darp suçundan tutuklandıktan sonra polis tarafından ödül töreni esnasında kelepçelenerek götürüldü.
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Mike'ın gözaltına alınmasının arena içinde yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığı söylendi. Rapçi aynı akşam kefaletle serbest bırakıldı ve 29 Şubat'ta Los Angeles'ta mahkemeye çıkması planlanıyor...
Gardner'ın X'de paylaştığı videoda Killer Mike'ın tören sırasında polis tarafından kelepçelenerek götürüldüğü anlar👇
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