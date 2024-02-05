Rapçi Killer Mike Kazandığı Üç Farklı Grammy Ödülünden Sonra Kelepçe Takılarak Törenden Götürüldü

Yılın en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödül töreni dün gece düzenlenen törende sahiplerine kavuştu! Her sene gibi iple çektiğimiz bu etkinlikte birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Bunlardan biri de rapçi Killer Mike'ın aldığı ödül sonrası tutuklanması oldu. Detaylar👇