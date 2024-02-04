Rihanna'nın Fenty İmparatorluğu: Dünya Yıldızının Gururdan Ağlatan Başarı Hikayesi
Rihanna'nın Fenty İmparatorluğu: Dünya Yıldızının Gururdan Ağlatan Başarı Hikayesi
Rihanna'm da Rihanna'm neredeeen nereye. Neredeyse her alanda en mükemmelini ve en ses getirenini yapmaya çalışan ve sonunda da başaran Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı, iş insanı ve oyuncu Robyn Rihanna Fenty'nin başarı hikayesini sizinle paylaşmaktan gurur duyarız...
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1988, Barbados doğumlu Riri, söylediğine göre zorlu bir çocukluk yaşamış.
Annesi Monica muhasebeci, babası ise bir depo görevlisi. Coğrafya kader falan diyoruz ama arkadaşlar bazen yaptığınız iş her neyse emek ve bağlılık göstermek bizi bir yerlere getirir.
Raggae müziğiyle büyüyen ve 7 yaşında şarkı söylemeye başlayan Rihanna, müzikle uğraşmaya karar vermiş. Çok doğru bir seçim yapmış yani ne de olsa müzik iyileştirir.
2003 yılında Riri iki Barbadoslu sınıf arkadaşıyla müzikal bir üçlü oluşturmuş ve Amerikalı yapımcı Evan Rogers'a başvurmuş.
Yaklaşık bir yıl süren aralıklı kayıtlar, "Pon de Replay" ve "The Last Time" gibi hit parçaları içeren ilk albümü "Music of the Sun"da yer aldı.
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Riri kısa sürede çıkardığı albümlerle çok büyük bir başarı elde etti. Özellikle "Loud" albümü ve "Diamonds" şarkısı, Rihanna'nın dünya çapında tanınmasını sağlayan eserlerden sadece bazıları...
Riri'nin o meşhur son albümü.😢
Rihanna'nın sadece müzikte değil, aynı zamanda moda ve güzellik sektörlerinde de büyük başarıları oldu. Tanrıça çünkü kendisi her işte bir başarı elde ediyor.🧿
Viral olan glosslarından bilirsiniz Fenty Beauty markasını. 'Hot Chocolit' gloss'unu özellikle kalbimizde yeri ayrıdır.🤎
Gelelim moda sektöründeki başarısına. Savage X Fenty iç giyim markasıyla beden pozitifliği ve çeşitliliği destekleyerek büyük takdir topladı.
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Marka sadece iç giyim standartlarını yeniden tanımlamakla kalmadı, aynı zamanda beden pozitifliğini kutlayarak Rihanna'ya tüm beden tiplerini güçlendirmeye olan bağlılığı için övgüler yağdı.
Dillere destan Superbowl performansını da unutmamak gerekir. Rihanna sahne performansı sergilemeyeli neredeyse 5 yıl olmuştu ve bu hepimize çok iyi geldi.
Biricik Rihanna'mız sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı da ihmal etmedi tabii ki.
Şimdi de Forbes'a göre 2023 itibariyle net değeri 1.4 milyar doları bulan Rihanna, Amerika'nın en zengin kendi imkanlarıyla zenginleşen kadınları listesinde 20. sırada yer alıyor.👏🧿
Hep çok iyi bir iş insanı, çok iyi bir şarkıcı falan dedik ama Riri aynı zamanda çok iyi bir anne.😭❤️🧿
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İlk hamileliğiyle dünya gündemine oturan güzeller güzeli Riri, sevgilisi Asap Rocky ile olan beraberliğinden nur topu gibi bir bebiş dünyaya getirdi.
2022 doğumlu minnoş oğlu RZA Athelson ilk bebeği.❤️🧿
Burada da ikinci tatlış bebişine hamile Riri'miz.❤️
2023 doğumlu Riot Rose Myers isimli ikinci oğluşu ve babası ünlü rapçi Asap Rocky aynı karede. Allahım nasip olur mu?❤️😭🧿
Bu seri de bu mutlu aile tablosuyla bitmiş oldu. Hem anne, hem çok başarılı bir sanatçı ve iş insanı, hem de çok mutlu. Daha ne ister ki bir insan bu hayattan... Biz çok duygulandık Riri'nin hikayesinden sonra. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...❤️
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