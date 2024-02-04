Rihanna'nın Fenty İmparatorluğu: Dünya Yıldızının Gururdan Ağlatan Başarı Hikayesi

2015'te Rihanna, en son stüdyo albümü 'Anti' üzerinde çalışmaya başladı. Samsung ile 25 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı ve Samsung'un Galaxy serisini tanıtmak için kendi albümünü ve ona eşlik eden turu sponsorluk yaptı. O zamandan beri, Rihanna Kanye West, Calvin Harris, Drake ve DJ Khaled gibi yıldızlarla işbirliği yaptı. 2016'daki 'Anti'den bu yana yeni bir solo albüm çıkarmamış olmasına rağmen, müzikten uzak kalışı diğer projelerine bir etki yapmamış gibi görünüyor, çünkü Riri performansı kozmetik hattını tanıtmak için bir fırsat olarak kullandı.