Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Rihanna'nın Fenty İmparatorluğu: Dünya Yıldızının Gururdan Ağlatan Başarı Hikayesi

Rihanna'nın Fenty İmparatorluğu: Dünya Yıldızının Gururdan Ağlatan Başarı Hikayesi

Rihanna
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 21:31

Rihanna'm da Rihanna'm neredeeen nereye. Neredeyse her alanda en mükemmelini ve en ses getirenini yapmaya çalışan ve sonunda da başaran Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı, iş insanı ve oyuncu Robyn Rihanna Fenty'nin başarı hikayesini sizinle paylaşmaktan gurur duyarız...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1988, Barbados doğumlu Riri, söylediğine göre zorlu bir çocukluk yaşamış.

1988, Barbados doğumlu Riri, söylediğine göre zorlu bir çocukluk yaşamış.

Çocukluğu, babasının bağımlılıklarla mücadelesinin etkisi altında geçmiş Riri'nin. Babası annesine fiziksel şiddet uygularmış, ve Rihanna da sık sık kavgalarına müdahale etmeye çalışırmış.

Annesi Monica muhasebeci, babası ise bir depo görevlisi. Coğrafya kader falan diyoruz ama arkadaşlar bazen yaptığınız iş her neyse emek ve bağlılık göstermek bizi bir yerlere getirir.

Annesi Monica muhasebeci, babası ise bir depo görevlisi. Coğrafya kader falan diyoruz ama arkadaşlar bazen yaptığınız iş her neyse emek ve bağlılık göstermek bizi bir yerlere getirir.

Çocukluğunda Rihanna, şiddetli baş ağrıları yaşamış ve bu yüzden birkaç tomografi taraması yapılmış. 'Doktorlar, ağrım çok yoğun olduğu için bunun bir tümör olabileceğini düşündüler.' diye hatırlıyor. 14 yaşına geldiğinde, ebeveynleri boşanmış ve sağlığı düzelmeye başlamış.

Raggae müziğiyle büyüyen ve 7 yaşında şarkı söylemeye başlayan Rihanna, müzikle uğraşmaya karar vermiş. Çok doğru bir seçim yapmış yani ne de olsa müzik iyileştirir.

Raggae müziğiyle büyüyen ve 7 yaşında şarkı söylemeye başlayan Rihanna, müzikle uğraşmaya karar vermiş. Çok doğru bir seçim yapmış yani ne de olsa müzik iyileştirir.

Ek bilgi, 11 yaşında Rihanna, Barbados'un Kadet Kolordusu'nda bir öğrenciymiş ve sonraki Barbadoslu şarkıcı-şarkı yazarı Shontelle, onun talim subayıymış. Başlangıçta liseden mezun olmayı istese de Riri, sonunda müzik kariyerine yönelmeye karar vermiş.

2003 yılında Riri iki Barbadoslu sınıf arkadaşıyla müzikal bir üçlü oluşturmuş ve Amerikalı yapımcı Evan Rogers'a başvurmuş.

2003 yılında Riri iki Barbadoslu sınıf arkadaşıyla müzikal bir üçlü oluşturmuş ve Amerikalı yapımcı Evan Rogers'a başvurmuş.

Rogers yeteneğinden çok etkilenmiş ve başarılı bir deneme sonrasında demo kaydı için davet edilmiş.

Yaklaşık bir yıl süren aralıklı kayıtlar, "Pon de Replay" ve "The Last Time" gibi hit parçaları içeren ilk albümü "Music of the Sun"da yer aldı.

Yaklaşık bir yıl süren aralıklı kayıtlar, "Pon de Replay" ve "The Last Time" gibi hit parçaları içeren ilk albümü "Music of the Sun"da yer aldı.

Demo kaseti başlangıçta Def Jam'e gönderildi ancak Jay-Z, kaseti duydu. İlk başta şüpheciydi ama Jay-Z Rihanna'yı denemeye davet etti, bu da müzik mogulü L.A. Reid ile bir araya gelmesine yol açtı. Yeteneğinden Jay-Z ve ekibi, Def Jam ile altı albümlük bir kayıt anlaşması yaptı ve Rihanna, Rogers ve eşinin yanında yaşamak üzere ABD'ye taşındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Riri kısa sürede çıkardığı albümlerle çok büyük bir başarı elde etti. Özellikle "Loud" albümü ve "Diamonds" şarkısı, Rihanna'nın dünya çapında tanınmasını sağlayan eserlerden sadece bazıları...

Riri kısa sürede çıkardığı albümlerle çok büyük bir başarı elde etti. Özellikle "Loud" albümü ve "Diamonds" şarkısı, Rihanna'nın dünya çapında tanınmasını sağlayan eserlerden sadece bazıları...

Riri'nin o meşhur son albümü.😢

Riri'nin o meşhur son albümü.😢

2015'te Rihanna, en son stüdyo albümü 'Anti' üzerinde çalışmaya başladı. Samsung ile 25 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı ve Samsung'un Galaxy serisini tanıtmak için kendi albümünü ve ona eşlik eden turu sponsorluk yaptı. O zamandan beri, Rihanna Kanye West, Calvin Harris, Drake ve DJ Khaled gibi yıldızlarla işbirliği yaptı. 2016'daki 'Anti'den bu yana yeni bir solo albüm çıkarmamış olmasına rağmen, müzikten uzak kalışı diğer projelerine bir etki yapmamış gibi görünüyor, çünkü Riri performansı kozmetik hattını tanıtmak için bir fırsat olarak kullandı.

Rihanna'nın sadece müzikte değil, aynı zamanda moda ve güzellik sektörlerinde de büyük başarıları oldu. Tanrıça çünkü kendisi her işte bir başarı elde ediyor.🧿

Rihanna'nın sadece müzikte değil, aynı zamanda moda ve güzellik sektörlerinde de büyük başarıları oldu. Tanrıça çünkü kendisi her işte bir başarı elde ediyor.🧿

Rihanna, 2017'de 29 yaşındayken Fenty Beauty'yi başlattı. Bu girişimden önce MAC Cosmetics ile işbirlikleri yapmış ve 10 parfüm tanıtmıştı, ancak Fenty Beauty, bağımsız bir kozmetik markasına ilk adımını atan girişimiydi. Rihanna, Fenty'nin temel amacının 'her türden kadına' hizmet etmek olduğunu ve 'tüm cilt tonlarını' kucaklamak olduğunu söylemişti. 'Her üründe şunun olması gerekiyordu: 'Koyu tenli bir kız için bir şey olmalı; çok soluk bir kız için bir şey olmalı; arada bir şey olmalı.'' dedi.

Viral olan glosslarından bilirsiniz Fenty Beauty markasını. 'Hot Chocolit' gloss'unu özellikle kalbimizde yeri ayrıdır.🤎

Viral olan glosslarından bilirsiniz Fenty Beauty markasını. 'Hot Chocolit' gloss'unu özellikle kalbimizde yeri ayrıdır.🤎

Girişimci ruhu, markası Fenty Beauty'nin başlatılmasıyla yeni bir zirveye ulaştı. Bu kozmetik hattı, ürün yelpazesinde çeşitliliği vurgulamakla kalmadı, aynı zamanda güzellik endüstrisinde kapsayıcılık için yeni bir standart belirledi. Markanın başarısı, Rihanna'nın öncü bir iş insanı olarak statüsünü sağlamlaştırdı. Ve marka kurulduğundan beri her üründe satış rekorları kırmaya devam ediyor Riri.

Gelelim moda sektöründeki başarısına. Savage X Fenty iç giyim markasıyla beden pozitifliği ve çeşitliliği destekleyerek büyük takdir topladı.

Gelelim moda sektöründeki başarısına. Savage X Fenty iç giyim markasıyla beden pozitifliği ve çeşitliliği destekleyerek büyük takdir topladı.

Savage X Fenty, Rihanna ile TechStyle Fashion Group arasındaki işbirliği olarak ortaya çıktı. İlk olarak yalnızca çevrimiçi bir marka olarak başlayan tüm ön lansman tanıtım kampanyası Rihanna'nın Instagram hesabında gerçekleşti. Resmi web sitesi 2018'de tanıtıldı ve markanın lansmanının ilk iki günü boyunca Brooklyn, New York'ta geçici bir mağaza açıldı. İlk koleksiyonun tanıtımından sadece bir ay sonra tüm stoklar tükendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Marka sadece iç giyim standartlarını yeniden tanımlamakla kalmadı, aynı zamanda beden pozitifliğini kutlayarak Rihanna'ya tüm beden tiplerini güçlendirmeye olan bağlılığı için övgüler yağdı.

Marka sadece iç giyim standartlarını yeniden tanımlamakla kalmadı, aynı zamanda beden pozitifliğini kutlayarak Rihanna'ya tüm beden tiplerini güçlendirmeye olan bağlılığı için övgüler yağdı.

Savage X Fenty, 2020'nin 'En İnovatif 10 Moda Şirketi'nden biri olarak tanınan Fast Company tarafından övgü aldı. 2021'e gelindiğinde, markanın değeri etkileyici bir 1 milyar doları aştı ve çeşitli sosyal medya platformlarındaki 4.5 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.

Dillere destan Superbowl performansını da unutmamak gerekir. Rihanna sahne performansı sergilemeyeli neredeyse 5 yıl olmuştu ve bu hepimize çok iyi geldi.

Dillere destan Superbowl performansını da unutmamak gerekir. Rihanna sahne performansı sergilemeyeli neredeyse 5 yıl olmuştu ve bu hepimize çok iyi geldi.

Başlangıçta 118.7 milyon izleyiciye ulaşmıştı bu performans. Olağanüstü bir gösteri sunmasına rağmen, Rihanna, NFL'den etkinliğe katılımı için maddi tazminat almadı. NFL sözcüsü Joanna Hunter, Forbes'a 2016 yılında 'Sanatçılara ödeme yapmıyoruz.' açıklamasını yapmıştı ve sadece masrafları ve üretim maliyetlerini karşıladıklarını söylemişti.' Ancak Riri, performansı kozmetik hattını tanıtmak için bir fırsat olarak kullandı. Makyajını düzeltmek için Fenty Beauty'yi kullandı ve markasına 12 saat içinde 5.6 milyon dolar kazandırdı.

Biricik Rihanna'mız sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı da ihmal etmedi tabii ki.

Biricik Rihanna'mız sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı da ihmal etmedi tabii ki.

Taa 2012'de Rihanna'nın adını taşıyan 'Clara Lionel Foundation' adlı bir yardım kuruluşu kurdu. Clara Lionel Foundation, genç liderleri destekleyen, küresel sağlık sorunlarına çözümler arayan ve eğitimi güçlendiren bir dizi projeye odaklıdır. İnsan hakları, küresel sağlık, eğitim, sanat ve kültür gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bu vakıf, Rihanna'nın Barbados'un ötesinde küresel bir etki yaratma arzusunu yansıtıyor.

Şimdi de Forbes'a göre 2023 itibariyle net değeri 1.4 milyar doları bulan Rihanna, Amerika'nın en zengin kendi imkanlarıyla zenginleşen kadınları listesinde 20. sırada yer alıyor.👏🧿

Şimdi de Forbes'a göre 2023 itibariyle net değeri 1.4 milyar doları bulan Rihanna, Amerika'nın en zengin kendi imkanlarıyla zenginleşen kadınları listesinde 20. sırada yer alıyor.👏🧿

Sonuç olarak, Rihanna'nın finansal başarısı ve etkisi, müzik kariyerinden girişimcilik alanına ve hayır işlerine uzanan çeşitli faktörlere dayanıyor. Müziğinin yanı sıra, moda, güzellik ve iç giyim endüstrilerindeki başarıları, Rihanna'yı bir eğlence ikonu ve iş dünyasında etkileyici bir figür haline getiriyor.

Hep çok iyi bir iş insanı, çok iyi bir şarkıcı falan dedik ama Riri aynı zamanda çok iyi bir anne.😭❤️🧿

Hep çok iyi bir iş insanı, çok iyi bir şarkıcı falan dedik ama Riri aynı zamanda çok iyi bir anne.😭❤️🧿
İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk hamileliğiyle dünya gündemine oturan güzeller güzeli Riri, sevgilisi Asap Rocky ile olan beraberliğinden nur topu gibi bir bebiş dünyaya getirdi.

İlk hamileliğiyle dünya gündemine oturan güzeller güzeli Riri, sevgilisi Asap Rocky ile olan beraberliğinden nur topu gibi bir bebiş dünyaya getirdi.

2022 doğumlu minnoş oğlu RZA Athelson ilk bebeği.❤️🧿

2022 doğumlu minnoş oğlu RZA Athelson ilk bebeği.❤️🧿

Burada da ikinci tatlış bebişine hamile Riri'miz.❤️

Burada da ikinci tatlış bebişine hamile Riri'miz.❤️

2023 doğumlu Riot Rose Myers isimli ikinci oğluşu ve babası ünlü rapçi Asap Rocky aynı karede. Allahım nasip olur mu?❤️😭🧿

2023 doğumlu Riot Rose Myers isimli ikinci oğluşu ve babası ünlü rapçi Asap Rocky aynı karede. Allahım nasip olur mu?❤️😭🧿

Bu seri de bu mutlu aile tablosuyla bitmiş oldu. Hem anne, hem çok başarılı bir sanatçı ve iş insanı, hem de çok mutlu. Daha ne ister ki bir insan bu hayattan... Biz çok duygulandık Riri'nin hikayesinden sonra. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...❤️

Bu seri de bu mutlu aile tablosuyla bitmiş oldu. Hem anne, hem çok başarılı bir sanatçı ve iş insanı, hem de çok mutlu. Daha ne ister ki bir insan bu hayattan... Biz çok duygulandık Riri'nin hikayesinden sonra. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...❤️

Madem bu içeriği okudunuz... O zaman haydi teste:

Bu içerikleri de beğenebilirsiniz...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?