Justin Timberlake ve Britney Spears Cephesinde Yıllar Sonra Başlayan Olaylar Durulmuyor: Özüre Cevap Geldi
Justin Timberlake ve Britney Spears Cephesinde Yıllar Sonra Başlayan Olaylar Durulmuyor: Özüre Cevap Geldi
Justin Timberlake aynı isimde bir şarkı çıkarınca hayranları Britney Spears'ın yıllar sonra şarkısını listelerde üste taşımış ve adeta eski sevgilisinden intikam almıştı. Sonrasında beklenmedik bir şekilde özür dileyen Britney'e Justin'den cevap gecikmedi. Detaylar içeriğimizde👇
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Britney Spears ve Justin Timberlake aşkından sonra şarkıcının başına gelenleri çoğumuz biliyoruz. 13 yıl sonra yaşananlardan daha önce bahsetmiştik hatırlarsanız.
Hayranları yılların intikamını almak için şarkıcının yıllar önce çıkarttığı şarkıyı listelerde en yükseğe çıkarmış ve Timberlake'e gereken cevabı vermişti.
Olaylar hızla ve pop yıldızından habersiz gelişirken Spears beklenmedik bir hamleyle eski sevgilisinden özür dilediği bir hikaye paylaşmış ve herkesi hüsrana uğratmıştı.
Şarkıya aşık olduğunu ifade eden sanatçı kendisinin gerçekten iyi olmadığı düşündürtmüştü.
Geçtiğimiz gece Justin Timberlake yeni şarkısının tanıtımı için sahne aldığı bir mekanda şarkıcının özürüne cevap verdi.
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"Bu vesileyle hiç kimseden özür dilemek istiyorum." diyerek saygısızca cevap veren Timberlake hayranlarından tepki topladı.
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
"Bu tür bir "umurumda değil" tavrı ancak gerçekten yanlış bir şey yapmadığınızda sevimli olur"
"İşte bu yüzden kimse seni sevmiyor."
"britney ve janet bu küflü adamı sonlandırdı"
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"Cehennemdeki yeri güvence altına alındı 🙏🏼"
"Birisi ona 2024'te olduğumuzu söylesin, 2002'de değil."
"Tartışmalı bir an yaşamayı o kadar çok istiyor ki bebeğim, sen Justin Timberlake'sin 😭"
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