Justin Timberlake ve Britney Spears Cephesinde Yıllar Sonra Başlayan Olaylar Durulmuyor: Özüre Cevap Geldi

Justin Timberlake aynı isimde bir şarkı çıkarınca hayranları Britney Spears'ın yıllar sonra şarkısını listelerde üste taşımış ve adeta eski sevgilisinden intikam almıştı. Sonrasında beklenmedik bir şekilde özür dileyen Britney'e Justin'den cevap gecikmedi. Detaylar içeriğimizde👇