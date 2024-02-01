Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gupse Özay Kızının Fotoğrafını Paylaşmamasına "Devlet Sırrı mı Bu Kardeşim?" İsyanlarına Karşı Açıklama Yaptı

Gupse Özay Kızının Fotoğrafını Paylaşmamasına "Devlet Sırrı mı Bu Kardeşim?" İsyanlarına Karşı Açıklama Yaptı

Barış Arduç Gupse Özay
GNS
GNS - Onedio Editörü
01.02.2024 - 11:54

Son dönemlerde yeni filmi Lohusa için koşturmaya devam eden Gupse Özay, birbirinden tatlı açıklamalarıyla gündemimizde yerini koruyor. Bu denli bebek ve doğum konuşulurken kendisine neden kızı Jan Asya'nın fotoğraflarını paylaşmadığı da soruldu tabii ki. Gupse Özay bu sorunun cevabını Aramızda Kalmasın programı muhabiri Umut Ünver'e verdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa vizyona girdi ve oldukça büyük bir başarı elde etti bildiğiniz gibi.

Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa vizyona girdi ve oldukça büyük bir başarı elde etti bildiğiniz gibi.

Gündemde sık sık adını duyduğumuz ünlü oyuncu, oyunculuk ve senaristlik konusundaki başarısı bir yana dursun özel hayatıyla da magazin basınındaki yerini alıyor.

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlenerek taçlandırmıştı biliyorsunuz ki.

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlenerek taçlandırmıştı biliyorsunuz ki.

Deliha filmi setinde başlayan arkadaşlıklarının zaman içinde aşka döndüğünü paylaşan ikili, 2020 yılında pandemi dolayısıyla sessiz sedasız bir nikahla dünyaevine girmişti. Çeşme'de günlük elbiseleriyle evlenen çiftin fotoğrafları oldukça tatlı bulunmuştu.

Uzun yıllardır süren ilişkilerinde birbirlerine yakışmaları bir kenara dursun, aşklarına gerçekten imreniyoruz tabii ki.

Uzun yıllardır süren ilişkilerinde birbirlerine yakışmaları bir kenara dursun, aşklarına gerçekten imreniyoruz tabii ki.

Barış Arduç'un romantik paylaşımları, röportajlarda birbirlerine olan bakışları ve sözleri her seferinde 'maşallah' dedirtiyor. Aşklarına hayran olduğumuz bu ikiliyi övmeden duramıyoruz!

2022 yılında Gupse Özay'ın hamile olduğunu öğrenmiştik. Dünyalar tatlısı çift ilk kez anne baba olma heyecanını bizlerle paylaşmıştı.

2022 yılında Gupse Özay'ın hamile olduğunu öğrenmiştik. Dünyalar tatlısı çift ilk kez anne baba olma heyecanını bizlerle paylaşmıştı.

2 Ağustos 2022'de 6 aylık hamile olduğunu öğrendiğimiz Gupse Özay, 9 Eylül 2022'de kızını kucağına almıştı. İsmini de Jan Asya koyduklarını açıklamışlardı.

Tabii adettendir diyerek bir süre Gupse Özay'ın da Barış Arduç'un da kızlarının yüzünü paylaşmasını beklememiştik. Minik Jan Asya'nın yüzünü ancak geçtiğimiz yaz tatile gittiklerinde magazine yansıyan fotoğraflardan görmüştük.

Tabii adettendir diyerek bir süre Gupse Özay'ın da Barış Arduç'un da kızlarının yüzünü paylaşmasını beklememiştik. Minik Jan Asya'nın yüzünü ancak geçtiğimiz yaz tatile gittiklerinde magazine yansıyan fotoğraflardan görmüştük.

Sosyal medyada ne Gupse Özay, ne de Barış Arduç hala kızlarını paylaşmadı. Her ne kadar her yerde bahsi geçiyor ve Jan Asya'yı anlatıyor olsalar da birlikte bir aile pozu görmek için ağlar hale geldik...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tabii sosyal medyadan gelen tepkiler de "Nedir canım bu, devlet sırrı mı?" şeklinde oluyor haliyle. Fakat Gupse Özay'ın kızının fotoğrafını paylaşmama sebebi aslında bambaşkaymış.

Tabii sosyal medyadan gelen tepkiler de "Nedir canım bu, devlet sırrı mı?" şeklinde oluyor haliyle. Fakat Gupse Özay'ın kızının fotoğrafını paylaşmama sebebi aslında bambaşkaymış.

Neden kızının fotoğrafını paylaşmıyor diye merak ediliyor elbette. Aramızda Kalmasın programı muhabirlerinden Umur Ünver de mikrofonunu Gupse Özay'a doğrulttuğu sırada bu soruyu dile getiriyor.

Gupse Özay ise Barış Arduç'la birlikte bile fotoğraf koymadıklarını söylemesinin ardından, "Çocuğumu koymuyorum. O da şu yüzden; ilerde "Anne niye koymadın, niye koydun?" derse, niye koydun sorusunun dönüşü yok."

Gupse Özay ise Barış Arduç'la birlikte bile fotoğraf koymadıklarını söylemesinin ardından, "Çocuğumu koymuyorum. O da şu yüzden; ilerde "Anne niye koymadın, niye koydun?" derse, niye koydun sorusunun dönüşü yok."

'Kendimizin bile fotoğraflarını koymuyoruz sosyal medyaya. Çocuğumun fotoğraflarını koymuyorum, ben tercihen koymuyorum. O da şu yüzden; ilerde 'anne neden koymadın ya da niye koydun?' derse ben 'niye koydun'u çok önemserim. Eyvah! Çünkü onun dönüşü yok anlatabiliyor muyum? Belki ünlü olmak istemeyebilir bu çocuk gibi bir duygum var. O yüzden koymak istemiyorum, reklamda da oynatmak istemedim açıkçası.'

Anlayacağınız minik Jan Asya'nın özel hayatının gizliliğine verilen önem paylaşmamasının sebebi!

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
10
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?