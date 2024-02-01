Gupse Özay Kızının Fotoğrafını Paylaşmamasına "Devlet Sırrı mı Bu Kardeşim?" İsyanlarına Karşı Açıklama Yaptı
Gupse Özay Kızının Fotoğrafını Paylaşmamasına "Devlet Sırrı mı Bu Kardeşim?" İsyanlarına Karşı Açıklama Yaptı
Son dönemlerde yeni filmi Lohusa için koşturmaya devam eden Gupse Özay, birbirinden tatlı açıklamalarıyla gündemimizde yerini koruyor. Bu denli bebek ve doğum konuşulurken kendisine neden kızı Jan Asya'nın fotoğraflarını paylaşmadığı da soruldu tabii ki. Gupse Özay bu sorunun cevabını Aramızda Kalmasın programı muhabiri Umut Ünver'e verdi!
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Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa vizyona girdi ve oldukça büyük bir başarı elde etti bildiğiniz gibi.
Gupse Özay ve Barış Arduç çifti 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlenerek taçlandırmıştı biliyorsunuz ki.
Uzun yıllardır süren ilişkilerinde birbirlerine yakışmaları bir kenara dursun, aşklarına gerçekten imreniyoruz tabii ki.
2022 yılında Gupse Özay'ın hamile olduğunu öğrenmiştik. Dünyalar tatlısı çift ilk kez anne baba olma heyecanını bizlerle paylaşmıştı.
Tabii adettendir diyerek bir süre Gupse Özay'ın da Barış Arduç'un da kızlarının yüzünü paylaşmasını beklememiştik. Minik Jan Asya'nın yüzünü ancak geçtiğimiz yaz tatile gittiklerinde magazine yansıyan fotoğraflardan görmüştük.
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Tabii sosyal medyadan gelen tepkiler de "Nedir canım bu, devlet sırrı mı?" şeklinde oluyor haliyle. Fakat Gupse Özay'ın kızının fotoğrafını paylaşmama sebebi aslında bambaşkaymış.
Gupse Özay ise Barış Arduç'la birlikte bile fotoğraf koymadıklarını söylemesinin ardından, "Çocuğumu koymuyorum. O da şu yüzden; ilerde "Anne niye koymadın, niye koydun?" derse, niye koydun sorusunun dönüşü yok."
Anlayacağınız minik Jan Asya'nın özel hayatının gizliliğine verilen önem paylaşmamasının sebebi!
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