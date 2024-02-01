Gupse Özay Kızının Fotoğrafını Paylaşmamasına "Devlet Sırrı mı Bu Kardeşim?" İsyanlarına Karşı Açıklama Yaptı

'Kendimizin bile fotoğraflarını koymuyoruz sosyal medyaya. Çocuğumun fotoğraflarını koymuyorum, ben tercihen koymuyorum. O da şu yüzden; ilerde 'anne neden koymadın ya da niye koydun?' derse ben 'niye koydun'u çok önemserim. Eyvah! Çünkü onun dönüşü yok anlatabiliyor muyum? Belki ünlü olmak istemeyebilir bu çocuk gibi bir duygum var. O yüzden koymak istemiyorum, reklamda da oynatmak istemedim açıkçası.'