Popstar Mehtap'ın "Meraklıysan Git Çalış Pavyonda" Sözlerini Affetmeyen Nez'in Karşı Hamlesi Hakaret Davası!
Popstar Mehtap'ın "Meraklıysan Git Çalış Pavyonda" Sözlerini Affetmeyen Nez'in Karşı Hamlesi Hakaret Davası!
Bir pavyon dansı akımıdır ki almış başını gidiyor. Sosyal medya kullanıcılarını bir yana bırakın ünlü isimlerin bile dahil olduğu pavyon dansında tartışmalar büyümeye devam ediyor. Son olarak Popstar Mehtap'ın, Nez'in dansı için yaptığı yorum epey gündem olmuştu. Nez ise hakkında söylenenleri affetmedi ve hakaret davası açtığını açıkladı!
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Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisinde canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı tüm ülkeyi ele geçirmiş durumda bildiğiniz gibi.
Hatta bu dans için özel kurslar bile açıldı!
Popstar yarışmasıyla ünlenen Mehtap Yılmaz, sosyal medyada çektiği videoyla pavyon dansı akımına isyan etmişti.
Ardından bir dönemlerin efsane isimlerinden şarkıcı Nez de akıma dahil olmuş ve Gemileri Yakarım eşliğinde dans etmişti.
Popstar Mehtap ise Nez'in dansının ardından sözlerini daha da şiddetli bir hale getirerek "O jartiyerleriyle acil pavyona başlaması lazım" demişti.
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Nez'in ne cevap vereceği ve bu duruma tepkisi oldukça merak edilirken, tabii ki sessiz kalmamayı seçti!
Popstar Mehtap'a karşı hakaret davası açacağını söyledi.
"Herkesin kültürü farklıdır, tahsili farklıdır. Ben yakışanı yaparım. Hayatım boyunca böyle şeylerle işim olmadı. Hukuksal olarak ben gereken cevabı vereceğim. Eski travmalarınızı bende yaşayamazsınız."
"Ne kadar güzel ki ben zamanında bu arkadaş hakarete, haksızlığa uğradığı için savunmuşum, destek eli uzatmışım. Neyse, bana yakışan budur. Ben kimsenin polemik konusu olmam. Ama hiçbir kadın isteyerek bu işi yapmaz. İsteyerek yapmadıkları için, biz kadınlar şartların değişmesi için hep birlikte bir şeyler yapabiliriz."
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