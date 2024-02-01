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Popstar Mehtap'ın "Meraklıysan Git Çalış Pavyonda" Sözlerini Affetmeyen Nez'in Karşı Hamlesi Hakaret Davası!

Popstar Mehtap'ın "Meraklıysan Git Çalış Pavyonda" Sözlerini Affetmeyen Nez'in Karşı Hamlesi Hakaret Davası!

GNS
GNS - Onedio Editörü
01.02.2024 - 11:00

Bir pavyon dansı akımıdır ki almış başını gidiyor. Sosyal medya kullanıcılarını bir yana bırakın ünlü isimlerin bile dahil olduğu pavyon dansında tartışmalar büyümeye devam ediyor. Son olarak Popstar Mehtap'ın, Nez'in dansı için yaptığı yorum epey gündem olmuştu. Nez ise hakkında söylenenleri affetmedi ve hakaret davası açtığını açıkladı!

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Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisinde canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı tüm ülkeyi ele geçirmiş durumda bildiğiniz gibi.

Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisinde canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı tüm ülkeyi ele geçirmiş durumda bildiğiniz gibi.

Sosyal medyada her yerde aynı dansı, aynı şarkıyı duymaktan ne kadar sıkıldığınızı anlatmanıza gerek dahi yok. Herkes bir yandan popüler olan bu dansın ekmeğini yiyor.

Hatta bu dans için özel kurslar bile açıldı!

Hatta bu dans için özel kurslar bile açıldı!

Karakterin kıyafetinin, dövmelerinin çıkartmasının satışı derken konu dansın kursuna kadar gelmişti.

Popstar yarışmasıyla ünlenen Mehtap Yılmaz, sosyal medyada çektiği videoyla pavyon dansı akımına isyan etmişti.

Popstar yarışmasıyla ünlenen Mehtap Yılmaz, sosyal medyada çektiği videoyla pavyon dansı akımına isyan etmişti.

Gülşen, Sema Aydemir gibi isimlerin dans ettiği akımı gören ve sinirlenen Popstar Mehtap, 'Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da “bizi kurtarın” diye yalvaracaklar. Bu dansı çekenlerin yatacak yeri yok.' demişti.

Burada detaylarından bahsetmiştik. Sema Aydemir'in yanıtını da anlatmıştık:

Ardından bir dönemlerin efsane isimlerinden şarkıcı Nez de akıma dahil olmuş ve Gemileri Yakarım eşliğinde dans etmişti.

Ardından bir dönemlerin efsane isimlerinden şarkıcı Nez de akıma dahil olmuş ve Gemileri Yakarım eşliğinde dans etmişti.

2000'li yılların dikkat çeken isimlerinden Nez, 'Son noktayı koyalım' diyerek pavyon dansı akımı için kamera karşısına geçmişti.

Popstar Mehtap ise Nez'in dansının ardından sözlerini daha da şiddetli bir hale getirerek "O jartiyerleriyle acil pavyona başlaması lazım" demişti.

Popstar Mehtap ise Nez'in dansının ardından sözlerini daha da şiddetli bir hale getirerek "O jartiyerleriyle acil pavyona başlaması lazım" demişti.

'Senin beynine oksijen gitmiyor herhalde. O kadar meraklıysan git çalış, çık sahneye. O jartiyerleriyle acil başlaması lazım'

Burada bahsetmiştik:

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Nez'in ne cevap vereceği ve bu duruma tepkisi oldukça merak edilirken, tabii ki sessiz kalmamayı seçti!

Nez'in ne cevap vereceği ve bu duruma tepkisi oldukça merak edilirken, tabii ki sessiz kalmamayı seçti!

Kendisine söylenen sözlerin ardından cevap hakkı doğan Nez, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla konuyu hukuki olarak çözeceğini anlattı.

Popstar Mehtap'a karşı hakaret davası açacağını söyledi.

Popstar Mehtap'a karşı hakaret davası açacağını söyledi.

'Hakaret davası açıyorum. Bakalım kolay mı böyle hedef alıp hakaret etmek.'

"Herkesin kültürü farklıdır, tahsili farklıdır. Ben yakışanı yaparım. Hayatım boyunca böyle şeylerle işim olmadı. Hukuksal olarak ben gereken cevabı vereceğim. Eski travmalarınızı bende yaşayamazsınız."

"Ne kadar güzel ki ben zamanında bu arkadaş hakarete, haksızlığa uğradığı için savunmuşum, destek eli uzatmışım. Neyse, bana yakışan budur. Ben kimsenin polemik konusu olmam. Ama hiçbir kadın isteyerek bu işi yapmaz. İsteyerek yapmadıkları için, biz kadınlar şartların değişmesi için hep birlikte bir şeyler yapabiliriz."

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