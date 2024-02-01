Popstar Mehtap'ın "Meraklıysan Git Çalış Pavyonda" Sözlerini Affetmeyen Nez'in Karşı Hamlesi Hakaret Davası!

Gülşen, Sema Aydemir gibi isimlerin dans ettiği akımı gören ve sinirlenen Popstar Mehtap, 'Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da “bizi kurtarın” diye yalvaracaklar. Bu dansı çekenlerin yatacak yeri yok.' demişti.