Pavyon Dansı Tartışmalarına Yeni Bir Soluk da Avukatlardan Geldi: İzlemek Boşanma Sebebi!
Pavyon Dansı Tartışmalarına Yeni Bir Soluk da Avukatlardan Geldi: İzlemek Boşanma Sebebi!
Biliyorsunuz pavyon dansı gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Bir kesim akım haline gelen dansa eşlik ederken, diğer kesim bunun oldukça yanlış olduğunu ağır eleştirilerle anlatmaya çalıştı. Konu hakkında tartışmalar sürerken Ömür Gedik, Hürriyet'te yazdığı yazısında avukat arkadaşının konuya yaptığı yoruma yer verdi!
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Gemileri Yaktım şarkısı eşliğinde sosyal medyada pavyon dansı edenleri her gün daha sık görüyoruz.
Akıma dayanamayıp katılan isimlerden bir tanesi de Gülşen olmuştu.
Son olarak şarkıcı Nez, pavyon dansı akımına katılarak "Son noktayı koyalım" açıklamasını yazmıştı.
Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla bunun duyarsızlık olduğunu ve akıma artık bir "dur" denmesi gerektiğini söyleyen Aydilge ve Popstar Mehtap'ın sözleri dikkat çekmişti.
Konu hakkında tartışmalar sürüyor, pavyon dansı akımıysa hala devam ediyor. Kimileri olumlu, kimileri olumsuz yorumlarını sıralıyor.
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Hukuki olarak pavyon dansı izlemek, boşanma sebebi!
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