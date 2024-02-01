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Pavyon Dansı Tartışmalarına Yeni Bir Soluk da Avukatlardan Geldi: İzlemek Boşanma Sebebi!

Pavyon Dansı Tartışmalarına Yeni Bir Soluk da Avukatlardan Geldi: İzlemek Boşanma Sebebi!

GNS
GNS - Onedio Editörü
01.02.2024 - 09:43

Biliyorsunuz pavyon dansı gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Bir kesim akım haline gelen dansa eşlik ederken, diğer kesim bunun oldukça yanlış olduğunu ağır eleştirilerle anlatmaya çalıştı. Konu hakkında tartışmalar sürerken Ömür Gedik, Hürriyet'te yazdığı yazısında avukat arkadaşının konuya yaptığı yoruma yer verdi!

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Gemileri Yaktım şarkısı eşliğinde sosyal medyada pavyon dansı edenleri her gün daha sık görüyoruz.

Gemileri Yaktım şarkısı eşliğinde sosyal medyada pavyon dansı edenleri her gün daha sık görüyoruz.

Akıma katılan isimler arasında fenomen ve ünlüler de var elbette. Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir gibi. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken videosunu sonrasında kaldıran Sema Aydemir, 'ben bu değilim' demişti.

Akıma dayanamayıp katılan isimlerden bir tanesi de Gülşen olmuştu.

Akıma dayanamayıp katılan isimlerden bir tanesi de Gülşen olmuştu.

Sosyal medyada akım haline gelen pavyon dansına kendi söylediği Gemileri Yaktım şarkısıyla eşlik eden Gülşen, konserine gelenlere eğlenceli anlar yaşatmıştı.

Son olarak şarkıcı Nez, pavyon dansı akımına katılarak "Son noktayı koyalım" açıklamasını yazmıştı.

Son olarak şarkıcı Nez, pavyon dansı akımına katılarak "Son noktayı koyalım" açıklamasını yazmıştı.

Tabii pavyon dansı akımına katılan kişi sayısı arttıkça, tepkiler de bununla birlikte artmaya ve katlanmaya devam etti.

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla bunun duyarsızlık olduğunu ve akıma artık bir "dur" denmesi gerektiğini söyleyen Aydilge ve Popstar Mehtap'ın sözleri dikkat çekmişti.

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla bunun duyarsızlık olduğunu ve akıma artık bir "dur" denmesi gerektiğini söyleyen Aydilge ve Popstar Mehtap'ın sözleri dikkat çekmişti.

Aydilge babasının pavyonda çalışan kanser hastası bir danışanından bahsederken, Popstar Mehtap ise bu dans akımına katılanlara ağzına geleni saymıştı.

Konu hakkında tartışmalar sürüyor, pavyon dansı akımıysa hala devam ediyor. Kimileri olumlu, kimileri olumsuz yorumlarını sıralıyor.

Konu hakkında tartışmalar sürüyor, pavyon dansı akımıysa hala devam ediyor. Kimileri olumlu, kimileri olumsuz yorumlarını sıralıyor.

Tartışmalar sürerken, Ömür Gedik Hürriyet'te yazdığı son yazısında avukat bir arkadaşının pavyon dansı hakkındaki hukuki açıklamasına yer verdi.

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Hukuki olarak pavyon dansı izlemek, boşanma sebebi!

Hukuki olarak pavyon dansı izlemek, boşanma sebebi!

Avukat Yıltay Günay'ın ifadelerine göre pavyona gitmek hukuki olarak boşanma sebebiymiş.

“Yasalara göre pavyona gitmek güven sarsıcı davranış olup boşanma sebebidir.”

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