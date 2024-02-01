Pavyon Dansı Tartışmalarına Yeni Bir Soluk da Avukatlardan Geldi: İzlemek Boşanma Sebebi!

Biliyorsunuz pavyon dansı gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Bir kesim akım haline gelen dansa eşlik ederken, diğer kesim bunun oldukça yanlış olduğunu ağır eleştirilerle anlatmaya çalıştı. Konu hakkında tartışmalar sürerken Ömür Gedik, Hürriyet'te yazdığı yazısında avukat arkadaşının konuya yaptığı yoruma yer verdi!