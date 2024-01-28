Popstar Mehtap'ın Dansını Eleştirip "Bunları Pavyona Atmak Gerek" Sözlerine Sema Aydemir'den Yanıt

Gelen eleştirilerin kendisini korkutmadığını fakat yanlış yaptığını düşündüğü için sildiğini anlattı.

'İnsanların bu kadar kötü olduğunu anlamamışım. Ben düşeni de kalkanı da böyle yargılamam. En kötü işi yapanı bile yargılamam. Ama ben bunun için çok yargılandım.'