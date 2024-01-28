Popstar Mehtap'ın Dansını Eleştirip "Bunları Pavyona Atmak Gerek" Sözlerine Sema Aydemir'den Yanıt
Popstar Mehtap'ın Dansını Eleştirip "Bunları Pavyona Atmak Gerek" Sözlerine Sema Aydemir'den Yanıt
Son dönemde gündemden düşmeyen konulardan bir tanesi de pavyon dansı bildiğiniz gibi. Sosyal medyada aklınıza gelebilecek herkesin eşlik etmeye başladığı ve akım haline gelen dansın ardından Popstar Mehtap buna katılan ünlü isimleri eleştiri yağmuruna tuttu. Sema Aydemir ise söylediklerine karşın 'Ben mi düşürdüm pavyona?' cevabını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biliyorsunuz ki Gemileri Yaktım şarkısı eşliğinde sosyal medyada pavyon dansı akım haline geldi.
Ardından Gülşen'in de konserinde sahnede dayanamayıp akım olan şarkı Gemileri Yaktım'ı söyleyerek dans ettiği anlar viral olmuştu.
Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda açtı ağzını yumdu gözünü.
Dansa eşlik edenler için "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın." diyen Popstar Mehtap'ın sözleri dikkat çekti.
Sema Aydemir ise Popstar Mehtap'ın söylediklerinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "Bizim için 'bunları pavyona atmak lazım' demiş. Pavyona atılan herkes de isteyerek gitmediği gibi, 'üç kuruşa çalışacağıma gider iki kırıtırım' diyen de çok var. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Temizlik yapmayı kendilerine yediremiyorlar. Ya zengin koca buluyorlar, ya da geceleri kulüplerde takılıyorlar. Sadece evimde göbek attım diye yani bana söylenecek laflar değil bunlar. Herkes haddini bilsin."
Videoyu paylaştıktan sonra pişman olduğunu ve sildiğini dile getiren Sema Aydemir, "Ben böyle bir insan değilim, hiç tanımayanlar yanlış tanıyacak diye sildim." dedi.
"Pavyona atılan herkes de isteyerek gitmediği gibi, 'üç kuruşa çalışacağıma gider iki kırıtırım' diyen de çok var."
"Pavyona düşen insanları ben mi düşürdüm?"
"Videoyu paylaştığıma pişman oldum. Yanlış bir şey yaptığım için sildim. Eleştirilerden, korkumdan değil."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"O kadar duyarlı olunacak konu vardı ki, artık herkes sahte duyar kasıyor burada."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda