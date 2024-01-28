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Popstar Mehtap'ın Dansını Eleştirip "Bunları Pavyona Atmak Gerek" Sözlerine Sema Aydemir'den Yanıt

Popstar Mehtap'ın Dansını Eleştirip "Bunları Pavyona Atmak Gerek" Sözlerine Sema Aydemir'den Yanıt

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.01.2024 - 20:04

Son dönemde gündemden düşmeyen konulardan bir tanesi de pavyon dansı bildiğiniz gibi. Sosyal medyada aklınıza gelebilecek herkesin eşlik etmeye başladığı ve akım haline gelen dansın ardından Popstar Mehtap buna katılan ünlü isimleri eleştiri yağmuruna tuttu. Sema Aydemir ise söylediklerine karşın 'Ben mi düşürdüm pavyona?' cevabını verdi.

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Biliyorsunuz ki Gemileri Yaktım şarkısı eşliğinde sosyal medyada pavyon dansı akım haline geldi.

Biliyorsunuz ki Gemileri Yaktım şarkısı eşliğinde sosyal medyada pavyon dansı akım haline geldi.

Bu akıma katılan isimlerden bir tanesi de Survivor'ın başarılı isimlerinden Sema Aydemir olmuştu. Sosyal medyada yayınladığı videosu her yerde paylaşılmaya başlandı.

Ardından Gülşen'in de konserinde sahnede dayanamayıp akım olan şarkı Gemileri Yaktım'ı söyleyerek dans ettiği anlar viral olmuştu.

Ardından Gülşen'in de konserinde sahnede dayanamayıp akım olan şarkı Gemileri Yaktım'ı söyleyerek dans ettiği anlar viral olmuştu.

Pavyon dansı akımı gitgide büyürken, ünlülerin de bu akıma kayıtsız kalamayıp katılıyor olması bazıları tarafından tepki uyandırdı.

Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda açtı ağzını yumdu gözünü.

Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda açtı ağzını yumdu gözünü.

Trend haline gelen pavyon dansına ve buna eşlik edenlere sinirlenen Popstar Mehtap, 'Ayıp ayıp!' dedi. 'Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…Orada çalışan kızların kimisi okuyor, ailesi yok!' diyerek sinirlendi.

Dansa eşlik edenler için "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın." diyen Popstar Mehtap'ın sözleri dikkat çekti.

Dansa eşlik edenler için "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın." diyen Popstar Mehtap'ın sözleri dikkat çekti.

'Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da “bizi kurtarın” diye yalvaracaklar. Bu dansı çekenlerin yatacak yeri yok.'

Sema Aydemir ise Popstar Mehtap'ın söylediklerinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "Bizim için 'bunları pavyona atmak lazım' demiş. Pavyona atılan herkes de isteyerek gitmediği gibi, 'üç kuruşa çalışacağıma gider iki kırıtırım' diyen de çok var. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini dile getirdi.

Sema Aydemir ise Popstar Mehtap'ın söylediklerinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "Bizim için 'bunları pavyona atmak lazım' demiş. Pavyona atılan herkes de isteyerek gitmediği gibi, 'üç kuruşa çalışacağıma gider iki kırıtırım' diyen de çok var. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini dile getirdi.

'Ben çok zor günler geçirdim. 4 işte çalışıyordum it gibi. Sporculuğumu bırakamıyordum, çünkü para kazanmam lazımdı. Birisini eleştirirken önce geçmişine bak, herkes geçmişine baksın öyle eleştirsin.'

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"Temizlik yapmayı kendilerine yediremiyorlar. Ya zengin koca buluyorlar, ya da geceleri kulüplerde takılıyorlar. Sadece evimde göbek attım diye yani bana söylenecek laflar değil bunlar. Herkes haddini bilsin."

"Temizlik yapmayı kendilerine yediremiyorlar. Ya zengin koca buluyorlar, ya da geceleri kulüplerde takılıyorlar. Sadece evimde göbek attım diye yani bana söylenecek laflar değil bunlar. Herkes haddini bilsin."

'Biz sizin derdinize ortak olup, bu kızlar böyle olmasın... İyi ki çok güzel günler yaşıyorsun diye sevinecek insanlarken, 'bunları pavyona atın' ne demek pardon? Demek ki sen insanlara böyle davranacakmışsın senin yerinde olsalar.'

Videoyu paylaştıktan sonra pişman olduğunu ve sildiğini dile getiren Sema Aydemir, "Ben böyle bir insan değilim, hiç tanımayanlar yanlış tanıyacak diye sildim." dedi.

Videoyu paylaştıktan sonra pişman olduğunu ve sildiğini dile getiren Sema Aydemir, "Ben böyle bir insan değilim, hiç tanımayanlar yanlış tanıyacak diye sildim." dedi.

Gelen eleştirilerin kendisini korkutmadığını fakat yanlış yaptığını düşündüğü için sildiğini anlattı. 

'İnsanların bu kadar kötü olduğunu anlamamışım. Ben düşeni de kalkanı da böyle yargılamam. En kötü işi yapanı bile yargılamam. Ama ben bunun için çok yargılandım.'

"Pavyona atılan herkes de isteyerek gitmediği gibi, 'üç kuruşa çalışacağıma gider iki kırıtırım' diyen de çok var."

"Pavyona düşen insanları ben mi düşürdüm?"

"Videoyu paylaştığıma pişman oldum. Yanlış bir şey yaptığım için sildim. Eleştirilerden, korkumdan değil."

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"O kadar duyarlı olunacak konu vardı ki, artık herkes sahte duyar kasıyor burada."

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