CZN Burak Son Videosunda Kesik ve Yara Dolu Hallerini "Canım Yanıyor" Diye Paylaşarak Herkesi Korkuttu

Sosyal medyanın en etkili isimlerinden biri CZN Burak'tı hatırlarsanız. Fenomenlerin gerçekten fenomen olduğu o ilk dönemlerde yaptığı işlerle, yüzündeki gülümsemesiyle ve paylaşımlarıyla ön plana çıkan CZN Burak, 54,6 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı son videodaki görsellerle izleyen herkesi korkuttu.