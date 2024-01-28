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CZN Burak Son Videosunda Kesik ve Yara Dolu Hallerini "Canım Yanıyor" Diye Paylaşarak Herkesi Korkuttu

CZN Burak Son Videosunda Kesik ve Yara Dolu Hallerini "Canım Yanıyor" Diye Paylaşarak Herkesi Korkuttu

CZN Burak
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.01.2024 - 16:30

Sosyal medyanın en etkili isimlerinden biri CZN Burak'tı hatırlarsanız. Fenomenlerin gerçekten fenomen olduğu o ilk dönemlerde yaptığı işlerle, yüzündeki gülümsemesiyle ve paylaşımlarıyla ön plana çıkan CZN Burak, 54,6 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı son videodaki görsellerle izleyen herkesi korkuttu.

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CZN Burak lakabıyla tanıdığımız Burak Özdemir, uzun yıllardır sosyal medyada içerik üretmeye devam ediyor.

CZN Burak lakabıyla tanıdığımız Burak Özdemir, uzun yıllardır sosyal medyada içerik üretmeye devam ediyor.

54,6 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesine sahip olan CZN Burak, sosyal medyada Türkiye'nin güler yüzlü işletmecisi olarak tanındı.

Güler yüzüyle yaptığı yemek videolarıyla işletmesini tanıtan CZN Burak, önce Türkiye'de sonra globalde açtığı şubelerle adından sıkça söz ettirdi.

Güler yüzüyle yaptığı yemek videolarıyla işletmesini tanıtan CZN Burak, önce Türkiye'de sonra globalde açtığı şubelerle adından sıkça söz ettirdi.

İşletmesine gelen ünlü isimlerle fotoğraf çektiren ve adlarını pidelerin üstüne yazdıran CZN Burak, her geçen gün sempatikliğiyle kendine hayran bırakmaya devam etti.

İstanbul ve Türkiye ile sınırlı kalmayan CZN Burak, Dubai ve Tacikistan gibi ülkelerde de şube açtı.

İstanbul ve Türkiye ile sınırlı kalmayan CZN Burak, Dubai ve Tacikistan gibi ülkelerde de şube açtı.

Oldukça rağbet gören ve ünlü bir isme sahip olan Burak Özdemir, yaptığı işlerle başarısını katlamaya devam ediyor. Özellikle gittiği ülkelerde yaptığı yemek yardımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda babasıyla olan tartışması ve davasıyla gündeme gelen CZN Burak, son olarak hakkında hapis cezası istendiği söylemiyle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda babasıyla olan tartışması ve davasıyla gündeme gelen CZN Burak, son olarak hakkında hapis cezası istendiği söylemiyle gündeme gelmişti.

Babasının kendinden izinsiz işletmesinin isim hakkını sattığını söyleyen ve babasına dava açan CZN Burak, ardından Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan bölgede inşaat yaptıkları gerekçesiyle yargılanmaya başlamıştı.

Paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken CZN Burak esprili fotoğraf ve videolarının yanı sıra bazen paylaştığı duygusal içeriklerle herkesi şaşırtıyor.

Paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken CZN Burak esprili fotoğraf ve videolarının yanı sıra bazen paylaştığı duygusal içeriklerle herkesi şaşırtıyor.

Yemek paylaşımları, fenomenlerle birlikte çektiği videolar, yardım ve gezi videoları bir yana dursun, CZN Burak duygusal ve dua içerikli videolarıyla da dikkat çekiyor.

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Son olarak paylaştığı videosunda gözyaşlarına boğulduğu anları ve önceden aldığı yaraları paylaşan CZN Burak, "Canım yanıyor." sesini kullandı.

Son olarak paylaştığı videosunda gözyaşlarına boğulduğu anları ve önceden aldığı yaraları paylaşan CZN Burak, "Canım yanıyor." sesini kullandı.

Paylaşımının açıklamasına ise 'Musmutlu Pazarlar❤️‍🩹.En güzel bağ sevgi midir gerçekten…?❤️‍🩹😔' yazdı.

İşte CZN Burak'ın takipçilerini korkutan o paylaşımı:

Bu paylaşımın ardından kendisine sayısız destek yorumları yağdı:

Bu paylaşımın ardından kendisine sayısız destek yorumları yağdı:

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Ya siktir git karakola başvur.

h b

boş muhabbet

Boris

lahmacun koy bro yaralarına, mikrop öldürür