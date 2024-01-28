CZN Burak Son Videosunda Kesik ve Yara Dolu Hallerini "Canım Yanıyor" Diye Paylaşarak Herkesi Korkuttu
CZN Burak Son Videosunda Kesik ve Yara Dolu Hallerini "Canım Yanıyor" Diye Paylaşarak Herkesi Korkuttu
Sosyal medyanın en etkili isimlerinden biri CZN Burak'tı hatırlarsanız. Fenomenlerin gerçekten fenomen olduğu o ilk dönemlerde yaptığı işlerle, yüzündeki gülümsemesiyle ve paylaşımlarıyla ön plana çıkan CZN Burak, 54,6 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı son videodaki görsellerle izleyen herkesi korkuttu.
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CZN Burak lakabıyla tanıdığımız Burak Özdemir, uzun yıllardır sosyal medyada içerik üretmeye devam ediyor.
Güler yüzüyle yaptığı yemek videolarıyla işletmesini tanıtan CZN Burak, önce Türkiye'de sonra globalde açtığı şubelerle adından sıkça söz ettirdi.
İstanbul ve Türkiye ile sınırlı kalmayan CZN Burak, Dubai ve Tacikistan gibi ülkelerde de şube açtı.
Geçtiğimiz aylarda babasıyla olan tartışması ve davasıyla gündeme gelen CZN Burak, son olarak hakkında hapis cezası istendiği söylemiyle gündeme gelmişti.
Paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken CZN Burak esprili fotoğraf ve videolarının yanı sıra bazen paylaştığı duygusal içeriklerle herkesi şaşırtıyor.
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Son olarak paylaştığı videosunda gözyaşlarına boğulduğu anları ve önceden aldığı yaraları paylaşan CZN Burak, "Canım yanıyor." sesini kullandı.
İşte CZN Burak'ın takipçilerini korkutan o paylaşımı:
Bu paylaşımın ardından kendisine sayısız destek yorumları yağdı:
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Ya siktir git karakola başvur.
boş muhabbet
lahmacun koy bro yaralarına, mikrop öldürür