Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil ile Yüzleşti: 'Genç Kadınlarla Birlikte Olmam Rahatsız Edebilir...'

‘Yeni çocuk yapacağım' demişsin ben artık ne yaparım bilemiyorum. Ben zaten babamı paylaşmak istemiyorum, hoşuma gitmiyor. Senden de beni daha çok aramanı bekliyorum. Çocukluğuma dönsek ben bir kere annemle babamı beraber olsun isterdim. Babamı kırdıysam özür dilerim. Ben bildiği şeyler diye konuştum bunları...