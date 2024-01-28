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Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil ile Yüzleşti: 'Genç Kadınlarla Birlikte Olmam Rahatsız Edebilir...'

Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil ile Yüzleşti: 'Genç Kadınlarla Birlikte Olmam Rahatsız Edebilir...'

Mehmet Ali Erbil
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
28.01.2024 - 14:56

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, şovmen babası için 'Bana babalık yapmadı' sözlerini sarf etmiş, epey konuşulmuştu. Kızının bu itirafının üstüne Mehmet Ali Erbil'den gelen 'Çocuk istiyorum' açıklamaları kafaları karıştırmıştı. Şimdi de kızıyla yüzleşen Erbil, şoke eden açıklamalarına yenilerini ekledi. 

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Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, kariyerinin yanı sıra yıllardır çapkınlığıyla da ün yapmış bir isim!

Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, kariyerinin yanı sıra yıllardır çapkınlığıyla da ün yapmış bir isim!

Kendinden 40 yaş küçük sevdiği Gülseren Ceylan ile bir ayrılıp bir barışan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde ilişkisine hız kesmeden devam ediyor.

Kendinden 40 yaş küçük sevdiği Gülseren Ceylan ile bir ayrılıp bir barışan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde ilişkisine hız kesmeden devam ediyor.

Erbil'in aşk hayatında işler yolunda olsa da, aile hayatında öyle değil: Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil için "Bana babalık yapmadı" şeklinde konuşmuştu.

Erbil'in aşk hayatında işler yolunda olsa da, aile hayatında öyle değil: Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil için "Bana babalık yapmadı" şeklinde konuşmuştu.

Kızının sözleri üzerine Erbil ise "Pembe Masa" programına konuk olarak yeni açıklamalarda bulundu.

Kızının sözleri üzerine Erbil ise "Pembe Masa" programına konuk olarak yeni açıklamalarda bulundu.

Sevgilisi Gülseren Ceylan ile kısa bir ayrılığın ardından barışan Erbil, programda çocuk isteğini paylaştı:

Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey. Çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar.

Şimdi de Magazin D Cumartesi'den Asiye Acar'a konuşan Mehmet Ali Erbil, kızının açıklamaları için "Her zaman yanlarında oldum" sözlerini kullandı.

Şimdi de Magazin D Cumartesi'den Asiye Acar'a konuşan Mehmet Ali Erbil, kızının açıklamaları için "Her zaman yanlarında oldum" sözlerini kullandı.
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"Prensesim öyle bir röportaj vermiş orada iki dakikalık konuşmayla benim babalığım sorgulanamaz" diyen Erbil, "Yılın 365 günün 350 gününü çalışarak geçirdim" sözlerini kullandı.

"Prensesim öyle bir röportaj vermiş orada iki dakikalık konuşmayla benim babalığım sorgulanamaz" diyen Erbil, "Yılın 365 günün 350 gününü çalışarak geçirdim" sözlerini kullandı.

Benim vicdanım çok rahat önemli olan da bu. Kızım böyle bir şey söylemiş olabilir haddini aşmış bir cümle. Bir dediklerini iki etmedim, maddi anlama gelirsek... Her türlü, en yüksek standartlarda yaşatmaya çalıştım.

"Şuna katılabiliyorum, tabii ki onun yaşından küçük insanlarla beraber olmam bir genç kız olarak onun kalbini acıtabilir, canını yakabilir ama buna saygı duymalı."

"Şuna katılabiliyorum, tabii ki onun yaşından küçük insanlarla beraber olmam bir genç kız olarak onun kalbini acıtabilir, canını yakabilir ama buna saygı duymalı."

Ben onun hiçbir ilişkisine bu zaman kadar müdahale etmedim.

" 'Bana babalık etmedi' sözleri çok iddialı. Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı, kırıldım."

" 'Bana babalık etmedi' sözleri çok iddialı. Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı, kırıldım."

Ben çok büyük bir hastalık atlattım 3 - 4 sene önce, buna biraz saygı duyulmasını beklerdim. Hassasiyet gösterilmesini isterdim. Direkten döndüm, babası bundan sonra kaç  yaz görecek bu yüzden de kırıldım. Ben ne kadar sevgi görmediysem iki misli onlara göstermeye çalıştım.

Babasının sözlerine cevap veren Yasmin Erbil, telefonda "Kırıldığım şeyler olabilir ama babamsın. ‘Babalık görmedim’ derken maddi olarak algılanmasın, zaman geçiremedik anlamında söyledim" şeklinde konuştu.

Babasının sözlerine cevap veren Yasmin Erbil, telefonda "Kırıldığım şeyler olabilir ama babamsın. ‘Babalık görmedim’ derken maddi olarak algılanmasın, zaman geçiremedik anlamında söyledim" şeklinde konuştu.

‘Yeni çocuk yapacağım' demişsin ben artık ne yaparım bilemiyorum. Ben zaten babamı paylaşmak istemiyorum, hoşuma gitmiyor. Senden de beni daha çok aramanı bekliyorum. Çocukluğuma dönsek ben bir kere annemle babamı beraber olsun isterdim. Babamı kırdıysam özür dilerim. Ben bildiği şeyler diye konuştum bunları...

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