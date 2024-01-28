Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil ile Yüzleşti: 'Genç Kadınlarla Birlikte Olmam Rahatsız Edebilir...'
Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil ile Yüzleşti: 'Genç Kadınlarla Birlikte Olmam Rahatsız Edebilir...'
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, şovmen babası için 'Bana babalık yapmadı' sözlerini sarf etmiş, epey konuşulmuştu. Kızının bu itirafının üstüne Mehmet Ali Erbil'den gelen 'Çocuk istiyorum' açıklamaları kafaları karıştırmıştı. Şimdi de kızıyla yüzleşen Erbil, şoke eden açıklamalarına yenilerini ekledi.
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Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, kariyerinin yanı sıra yıllardır çapkınlığıyla da ün yapmış bir isim!
Kendinden 40 yaş küçük sevdiği Gülseren Ceylan ile bir ayrılıp bir barışan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde ilişkisine hız kesmeden devam ediyor.
Erbil'in aşk hayatında işler yolunda olsa da, aile hayatında öyle değil: Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil için "Bana babalık yapmadı" şeklinde konuşmuştu.
Kızının sözleri üzerine Erbil ise "Pembe Masa" programına konuk olarak yeni açıklamalarda bulundu.
Şimdi de Magazin D Cumartesi'den Asiye Acar'a konuşan Mehmet Ali Erbil, kızının açıklamaları için "Her zaman yanlarında oldum" sözlerini kullandı.
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"Prensesim öyle bir röportaj vermiş orada iki dakikalık konuşmayla benim babalığım sorgulanamaz" diyen Erbil, "Yılın 365 günün 350 gününü çalışarak geçirdim" sözlerini kullandı.
"Şuna katılabiliyorum, tabii ki onun yaşından küçük insanlarla beraber olmam bir genç kız olarak onun kalbini acıtabilir, canını yakabilir ama buna saygı duymalı."
" 'Bana babalık etmedi' sözleri çok iddialı. Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı, kırıldım."
Babasının sözlerine cevap veren Yasmin Erbil, telefonda "Kırıldığım şeyler olabilir ama babamsın. ‘Babalık görmedim’ derken maddi olarak algılanmasın, zaman geçiremedik anlamında söyledim" şeklinde konuştu.
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