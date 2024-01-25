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Çağla Şikel'in 'Mutsuzum' Diyen Takipçisine Verdiği Tavsiyeye 'Zengin Aklı' Yorumları Geldi

Çağla Şikel'in 'Mutsuzum' Diyen Takipçisine Verdiği Tavsiyeye 'Zengin Aklı' Yorumları Geldi

Çağla Şikel
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 00:27

Instagram'da soru-cevap etkinliği yapan ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel, mutsuz bir takipçisine verdiği tavsiyeyle 'Nasıl yani?' dedirtti. Şikel'in tavsiyesini beğenenler de oldu, fazla 'polyannacı' bulan da...

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Hepimizin Cennet Mahallesi'nden tanıdığı ve unutulmaz Sultan karakterine hayat veren Çağla Şikel'i bilenleriniz vardır.

Hepimizin Cennet Mahallesi'nden tanıdığı ve unutulmaz Sultan karakterine hayat veren Çağla Şikel'i bilenleriniz vardır.

Ünlü manken ve sunucu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ya da özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen isimlerden bir tanesi.

Ünlü manken ve sunucu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ya da özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen isimlerden bir tanesi.

Kendisinin bir diğer konuşulma sebeplerinden biriyse, son zamanlarda yöneldiği ruhani deneyimler...

Kendisinin bir diğer konuşulma sebeplerinden biriyse, son zamanlarda yöneldiği ruhani deneyimler...

Ünlü manken buz banyosundan, gözünde bantla yaşamaya değin birbirinden ilginç deneyimlere imza atmış ve çok konuşulmuştu.

Ünlü manken buz banyosundan, gözünde bantla yaşamaya değin birbirinden ilginç deneyimlere imza atmış ve çok konuşulmuştu.

Şikel şimdi de Instagram'da soru-cevap etkinliğinde mutsuz bir takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine geldi.

Şikel şimdi de Instagram'da soru-cevap etkinliğinde mutsuz bir takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine geldi.
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Ünlü manken, "Mutsuzum, isteklerim olmuyor" diyen takipçisine "Olmuş gibi davranırsanız, o ruh halinde olursanız isteklerinizle aynı titreşimde olursanız ivedilikle gerçek olacaktır" tavsiyesini verdi.

Ünlü manken, "Mutsuzum, isteklerim olmuyor" diyen takipçisine "Olmuş gibi davranırsanız, o ruh halinde olursanız isteklerinizle aynı titreşimde olursanız ivedilikle gerçek olacaktır" tavsiyesini verdi.

Şikel'in yanıtını fazla polyannacı bulan da oldu, olumlu bakışını beğenenler de...

Şikel'in yanıtını fazla polyannacı bulan da oldu, olumlu bakışını beğenenler de...

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