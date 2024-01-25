Çağla Şikel'in 'Mutsuzum' Diyen Takipçisine Verdiği Tavsiyeye 'Zengin Aklı' Yorumları Geldi

Instagram'da soru-cevap etkinliği yapan ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel, mutsuz bir takipçisine verdiği tavsiyeyle 'Nasıl yani?' dedirtti. Şikel'in tavsiyesini beğenenler de oldu, fazla 'polyannacı' bulan da...

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