Kylie Jenner Fazla Botoks Sonucu Tamamen Çöken Yüz Hatlarıyla Bir Kez Daha Gündeme Geldi

Meşhur Kylie Jenner, Instagram'daki pozlarıyla en çok takip edilen ikinci kadın olsa da işin arka planı çok farklı. Estetikleri sonucu yüzünde büyük bir değişim yaşayan genç yıldızın daha 30'una gelmeden 40'lı yaşlarında gibi görünmesi tekrardan sosyal medyanın gündemine geldi.

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