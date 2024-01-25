Kylie Jenner Fazla Botoks Sonucu Tamamen Çöken Yüz Hatlarıyla Bir Kez Daha Gündeme Geldi
Kylie Jenner Fazla Botoks Sonucu Tamamen Çöken Yüz Hatlarıyla Bir Kez Daha Gündeme Geldi
Meşhur Kylie Jenner, Instagram'daki pozlarıyla en çok takip edilen ikinci kadın olsa da işin arka planı çok farklı. Estetikleri sonucu yüzünde büyük bir değişim yaşayan genç yıldızın daha 30'una gelmeden 40'lı yaşlarında gibi görünmesi tekrardan sosyal medyanın gündemine geldi.
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Kardashian ve Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner'ı tanımayanımız kalmadı: Hem iş hem de özel hayatıyla hep yabancı magazinin gündeminde olan birisi.
Kendisinin bir diğer konuşulma sebebiyse estetik ameliyatlarla yaşadığı değişim.
Çok küçük yaşlarından beri çeşitli estetik operasyonlar geçiren Jenner, bu sayede yepyeni bir görünüme kavuştu.
Başta estetik sonucu yaşadığı değişim çok beğenildi, övüle övüle bitirilemedi...
Ancak zaman içerisinde dolguları tatsız bir görünüm alan Jenner'a tatsız benzetmeler yapılmaya başlandı!
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Jenner'ın son hali katıldığı yeni defilede tekrardan gündeme geldi.
Jenner'ın paylaştığı fotoğraflarda her şey harika görünse de, başkaları tarafından paylaşılan fotoğraf ve videolardaki yüzü dikkatlerden kaçmadı.
Bu görüntülerin ardından genç yaşında on yaş yaşlanan Jenner'a yorumlar gecikmedi.
"Uzun süre dolgu kullanımının yüze ne yaptığının canlı örneğini görüyoruz"
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"Üzgünüm ama buna benziyor"
"Sanırım 20'li yaşlarımda 20 yaş yaşlansaydım doktoruma dava açardım"
"40 yaşında yaşına göre iyi görünen birine benziyor, bilmem anlatabiliyor muyum..."
"Yüzü sarkmaya başlamış ve daha 26 yaşında"
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