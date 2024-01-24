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Defileye Kuğu Gibi Süzülerek Giriş Yapan Kylie Jenner'ın Ayakkabı Tercihi Tat Kaçırdı

Defileye Kuğu Gibi Süzülerek Giriş Yapan Kylie Jenner'ın Ayakkabı Tercihi Tat Kaçırdı

Kylie Jenner
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 19:09

Jean Paul Gaultier defilesine katılan Kylie Jenner, elbisesiyle tüm beğenileri toplarken göze çarpan ayakkabı detayıyla tadımızı kaçırdı!

Bakalım siz beğenecek misiniz... 👇

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Kardashian ve Jenner ailesinin en küçük ferti Kylie Jenner'ı tanımayanınız yoktur: Kendisi Instagram'ın en çok takip edilen ikinci kadını.

Kardashian ve Jenner ailesinin en küçük ferti Kylie Jenner'ı tanımayanınız yoktur: Kendisi Instagram'ın en çok takip edilen ikinci kadını.

Birinciliği Selena Gomez'e kaptırdı. 🫣

Estetik yolculuğuyla her seferinde ağızları açık bırakan bir değişim geçiren Jenner, en son botoksun ayarını kaçırmasıyla dillere fena düşmüştü!

Estetik yolculuğuyla her seferinde ağızları açık bırakan bir değişim geçiren Jenner, en son botoksun ayarını kaçırmasıyla dillere fena düşmüştü!

Detaylar:

Hayliyle imajı toparlamak isteyen Jenner çözümü saçlarını pembeye boyatmakta bulmuş ve epey beğenilmişti...

Hayliyle imajı toparlamak isteyen Jenner çözümü saçlarını pembeye boyatmakta bulmuş ve epey beğenilmişti...

Şimdi de Jean Paul Gaultier defilesine katılan Kylie, kombini, saç ve makyajıyla herkesten tam not aldı.

Şimdi de Jean Paul Gaultier defilesine katılan Kylie, kombini, saç ve makyajıyla herkesten tam not aldı.

Beyaz elbisesiyle kuğu misali süzülen ve saçlarını salıveren Jenner beğeni yağmuruna tutuldu.

Beyaz elbisesiyle kuğu misali süzülen ve saçlarını salıveren Jenner beğeni yağmuruna tutuldu.
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Ancak her şey çok güzel derken giydiği ayakkabıyı görenler anlam veremedi...

Ancak her şey çok güzel derken giydiği ayakkabıyı görenler anlam veremedi...

Yakından göremeyenler için modeli şöyle bırakalım: Sezonun en moda ayakkabılarından biriymiş...

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Ayak parmağına takılmış tek taş yüzüğe benzetenler de oldu. 😅

Ayak parmağına takılmış tek taş yüzüğe benzetenler de oldu. 😅

Şimdi de sizi Jenner'a gelen yorumlarla baş başa bırakalım...

Şimdi de sizi Jenner'a gelen yorumlarla baş başa bırakalım...
www.instagram.com

👇

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