Dünyanın En Seksi Kadını Ünvanının Hakkını Veren Emrata 'Güllü' Sansürüyle Olay Oldu!
Dünyanın En Seksi Kadını Ünvanının Hakkını Veren Emrata 'Güllü' Sansürüyle Olay Oldu!
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Dünyaca ünlü model Emily Ratajowski ya da kısaca Emrata'yı tanıyanlarınız vardır...
Kendisi gibi ünlü bir model olan Kendall Jenner'la olan benzerliğiyle çok konuşulan Emrata, muhteşem aurası ve fiziğiyle işinin hakkını veren bir isim.
Modelliğin yanına bir de yazarlık mesleğini ekleyen Emrata, ilk kitabıyla yok satmıştı!
Ünlü modeli takip edenler bilir: Kendisinin her Instagram paylaşımı adeta olay oluyor!
Son paylaşımında da kullanıcıların 'dump' dediği türden bir dizi fotoğrafını paylaşan Emrata, her bir pozuyla ayrı ayrı kendine hayran bıraktı!
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Yine muhteşem ötesi moda anlayışını konuşturdu...
Erkek cinsel organı şekilleri bulunan tacı ise görenleri neye uğrattığını şaşırttı!
Kendi sansürünü kendi yapan Emrata, güllü pozuyla bir kez daha dumur etti.
Adı üstünde 'fotoğraf çöplüğü'... 😅 Sizin yorumlarınız neler?
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