Dünyanın En Seksi Kadını Ünvanının Hakkını Veren Emrata 'Güllü' Sansürüyle Olay Oldu!

Dünyanın en seksi 100 kadınından biri olarak listelenen Emrata, her paylaşımıyla ünvanının hakkını veriyor! Instagram'da paylaştığı fotoğraf dump'ı ile ortalığı yangın yerine çeviren ünlü model, otosansürü ile de görenleri şaşırtmadı değil.

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