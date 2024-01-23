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Dünyanın En Seksi Kadını Ünvanının Hakkını Veren Emrata 'Güllü' Sansürüyle Olay Oldu!

Dünyanın En Seksi Kadını Ünvanının Hakkını Veren Emrata 'Güllü' Sansürüyle Olay Oldu!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 00:48

Dünyanın en seksi 100 kadınından biri olarak listelenen Emrata, her paylaşımıyla ünvanının hakkını veriyor! Instagram'da paylaştığı fotoğraf dump'ı ile ortalığı yangın yerine çeviren ünlü model, otosansürü ile de görenleri şaşırtmadı değil.

Bakalım 👇

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Dünyaca ünlü model Emily Ratajowski ya da kısaca Emrata'yı tanıyanlarınız vardır...

Dünyaca ünlü model Emily Ratajowski ya da kısaca Emrata'yı tanıyanlarınız vardır...

Kendisi gibi ünlü bir model olan Kendall Jenner'la olan benzerliğiyle çok konuşulan Emrata, muhteşem aurası ve fiziğiyle işinin hakkını veren bir isim.

Kendisi gibi ünlü bir model olan Kendall Jenner'la olan benzerliğiyle çok konuşulan Emrata, muhteşem aurası ve fiziğiyle işinin hakkını veren bir isim.

Modelliğin yanına bir de yazarlık mesleğini ekleyen Emrata, ilk kitabıyla yok satmıştı!

Modelliğin yanına bir de yazarlık mesleğini ekleyen Emrata, ilk kitabıyla yok satmıştı!

Ünlü modeli takip edenler bilir: Kendisinin her Instagram paylaşımı adeta olay oluyor!

Ünlü modeli takip edenler bilir: Kendisinin her Instagram paylaşımı adeta olay oluyor!

Son paylaşımında da kullanıcıların 'dump' dediği türden bir dizi fotoğrafını paylaşan Emrata, her bir pozuyla ayrı ayrı kendine hayran bıraktı!

Son paylaşımında da kullanıcıların 'dump' dediği türden bir dizi fotoğrafını paylaşan Emrata, her bir pozuyla ayrı ayrı kendine hayran bıraktı!
www.instagram.com

Dump çöplük anlamına geliyor ve kullanıcılar birbirinden alakasız pozları bir arada paylaşıyor.

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Yine muhteşem ötesi moda anlayışını konuşturdu...

Yine muhteşem ötesi moda anlayışını konuşturdu...
www.instagram.com

Erkek cinsel organı şekilleri bulunan tacı ise görenleri neye uğrattığını şaşırttı!

Erkek cinsel organı şekilleri bulunan tacı ise görenleri neye uğrattığını şaşırttı!
www.instagram.com

Kendi sansürünü kendi yapan Emrata, güllü pozuyla bir kez daha dumur etti.

Kendi sansürünü kendi yapan Emrata, güllü pozuyla bir kez daha dumur etti.
www.instagram.com

Adı üstünde 'fotoğraf çöplüğü'... 😅 Sizin yorumlarınız neler?

Adı üstünde 'fotoğraf çöplüğü'... 😅 Sizin yorumlarınız neler?

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