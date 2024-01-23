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En Sevdiği Üç Filmi Paylaşan Gupse Özay Sinefillik Seviyesiyle Herkesi Hayal Kırıklığına Uğrattı

En Sevdiği Üç Filmi Paylaşan Gupse Özay Sinefillik Seviyesiyle Herkesi Hayal Kırıklığına Uğrattı

Gupse Özay
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 22:16

Son zamanlarda Lohusa filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, en sevdiği üç filmi paylaştı ama paylaşmaz olaydı! Özay'ın tercihlerini duyan sosyal medya kullanıcıları hayal kırıklığına uğradı.

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Şimdilerde vizyondaki "Lohusa" filmiyle sevenlerine kavuşan Gupse Özay, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri!

Şimdilerde vizyondaki "Lohusa" filmiyle sevenlerine kavuşan Gupse Özay, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri!

Herkesin kalemine güvendiği Özay, birbirinden komik hikayeleri bizlere ulaştırarak keyifli bir film deneyimi yaşatıyor.

Herkesin kalemine güvendiği Özay, birbirinden komik hikayeleri bizlere ulaştırarak keyifli bir film deneyimi yaşatıyor.

Ancak gelin görün ki, yaptığı işler bir harika olsa da film zevkinin pek öyle olmadığı düşünülüyor...

Ancak gelin görün ki, yaptığı işler bir harika olsa da film zevkinin pek öyle olmadığı düşünülüyor...

Kendisine 'en sevdiği 3 film' sorulan Özay, aklına gelen 3 favorisini paylaştı.

Interstellar (Yıldızlararası), Intouchables (Can Dostum) ve Sultan filmlerini en sevdiği filmler olarak sıralayan Özay'ın tercihleri, sosyal medya kullanıcılarını memnun etmedi...

Interstellar (Yıldızlararası), Intouchables (Can Dostum) ve Sultan filmlerini en sevdiği filmler olarak sıralayan Özay'ın tercihleri, sosyal medya kullanıcılarını memnun etmedi...
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Birbirinden farklı yorumlar geldi. 👇

Birbirinden farklı yorumlar geldi. 👇
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Siz Gupse Özay'ın tercihlerini nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun 👇

Siz Gupse Özay'ın tercihlerini nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun 👇
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