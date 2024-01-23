En Sevdiği Üç Filmi Paylaşan Gupse Özay Sinefillik Seviyesiyle Herkesi Hayal Kırıklığına Uğrattı

Son zamanlarda Lohusa filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, en sevdiği üç filmi paylaştı ama paylaşmaz olaydı! Özay'ın tercihlerini duyan sosyal medya kullanıcıları hayal kırıklığına uğradı.

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