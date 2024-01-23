"Cem Karaca'nın Gözyaşları" Galasında İsmail Hacıoğlu'nun Eski Eşini Görenler Başkası Zannetti!
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" Galasında İsmail Hacıoğlu'nun Eski Eşini Görenler Başkası Zannetti!
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, galaya tekrardan bir araya geldiği eski eşiyle katıldı. İkiliden aşk pozu geldi; görenler Duygu Kumarki'yi tanıyamadı!
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"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolünü üstlenen İsmail Hacıoğlu, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri...
Yeni filmdi, galaydı derken kendisinin çok konuşulma sebeplerinden biri de özel hayatı diyebiliriz.
En son kendi gibi oyuncu olan Aslıhan Gürbüz'le olan aşkıyla adından söz ettiren Hacıoğlu'nun bu ilişkisi de pek uzun sürmemişti.
Hacıoğlu'nun bekarlığı ise çok uzun sürmedi: 2016 yılında evlenip 2020 yılında boşandığı eski eşi Duygu Kumarki'ye geri döndü!
İkili barıştıklarını öpücüklü pozları ile duyurmuş, Hacıoğlu'na 'hızından' dolayı sayısız eleştiri gelmişti!
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Ancak eleştirilere kulak asmayan çiftimiz geçtiğimiz akşam "Cem Karaca'nın Gözyaşları" galasına beraber katıldı...
Yeniden bir araya gelen çiftin pozunu gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı: Duygu Kumarki'nin değişimi ise gözlerden kaçmadı.
Kumarki'yi Umut Akyürek zanneden de oldu, 'Fazla botoks' yorumu yapan da...
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