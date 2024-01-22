Yapay Zekayla Kürtçe Şarkı Söyletilen İrem Derici Kendi Performansı Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi
Yapay Zekayla Kürtçe Şarkı Söyletilen İrem Derici Kendi Performansı Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi
Yapay zeka ile Kürtçe bir şarkı söyletilen İrem Derici, adeta gerçek zannedilecek performansıyla herkesi şaşırttı. Kendisinden de şaşkınlığını belirten bir tepki gecikmedi.
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Deli dolu halleriyle bildiğimiz İrem Derici'yi az çok tanıyorsunuzdur: Tanımayanlar bile en az bir şarkısını duymuştur!
Ünlü şarkıcı sık sık samimi ve sempatik tavırlarıyla herkesin beğenisini kazanıyor ve bol bol da güldürüyor.
En son Onedio'da "İlişkide Hangi Ünlü Gibisin?" testini çözen Derici'ye sonuçlarda kendisi çıkınca sinirleri bir tık bozulmuştu...
Ünlü şarkıcı şimdi de yapay zekayla kendisine söyletilen Kürtçe şarkı karşısında şaştı kaldı...
Yapay zeka kullanılarak şarkı söyletildiği düşünülen Derici'nin Kürtçe bir şarkı söylediği duyuluyor.
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Kendini habersiz bir şekilde şarkı söylerken duyan İrem Derici'nin tepkisi ise "Bu ne *mk?" oldu.
İrem Derici'nin şaşkınlığına yorumlar gecikmedi...
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