Kim Kardashian Gelen Tepkilere Yaptığı Savunma ile İlgi Alakayı Sorgulattı
Kim Kardashian Gelen Tepkilere Yaptığı Savunma ile İlgi Alakayı Sorgulattı
Hiçbir masraftan kaçınmayan Kim Kardashian'ın ofisinde solaryum cihazını görenler 'Ne alaka?' diye sorgulamadan geçememişti. Ancak Kardashian'dan akıllara durgunluk veren türden bir savunma geldi...
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Ünlü iş insanı ve televizyon yıldızı Kim Kardashian'ı artık neredeyse tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Hatta tarzıyla ve bitmek bilmeyen dramalarıyla magazin gündeminden düşmemeye ant içen Kardashian'ı görmekten sıkılmış bile olabilirsiniz!
En son yaptığı ofis turuyla 'İş yeri mi yoksa malikane mi?' diye uzun uzun düşüncelere daldıran Kardashian, TikTok'ta viral olumuştu.
"Ben Kim Kardashian'ım, tabi ki ofisimde solaryum yatağı var" diyen Kardashian, hem gerekliliğini sorgulatmış hem de akıllara zararlarını getirmişti.
Bunun üzerine Allure yayımladığı bir makaleye "Lütfen Kim Kardashian, Solaryum Cihazlarını Normalleştirme" başlığı attı ve her yıl 419 bin cilt kanseri vakasının solaryum makinesinden kaynaklandığını belirtti.
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Bunun üzerine derhal savunmaya geçen Kardashian, "Sedef hastalığım var ve kötüleştiğinde baya yardımı dokunuyor. Çok sık kullanmıyorum" dedi.
Klasik Kim Kardashian diyebilir miyiz? Yorum sizde. 👇
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