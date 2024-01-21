Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin Çıplak Pozlarını Paylaşmasının Arkasındaki İddia Kan Dondurdu

Kanye West'in tuhaf paylaşımlarına az çok hakimsinizdir. Sosyal medyada eşi Bianca Censori'yi sürekli yarı çıplak paylaşmasına dair ortaya atılan bir iddia ise deyim yerindeyse kan dondurdu. West'in Censori'yi 'küçük düşürmeye' çalışmasının arkasındaki neden... 👇