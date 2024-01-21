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Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin Çıplak Pozlarını Paylaşmasının Arkasındaki İddia Kan Dondurdu

Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin Çıplak Pozlarını Paylaşmasının Arkasındaki İddia Kan Dondurdu

Kim Kardashian Kanye West
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 23:24

Kanye West'in tuhaf paylaşımlarına az çok hakimsinizdir. Sosyal medyada eşi Bianca Censori'yi sürekli yarı çıplak paylaşmasına dair ortaya atılan bir iddia ise deyim yerindeyse kan dondurdu. West'in Censori'yi 'küçük düşürmeye' çalışmasının arkasındaki neden... 👇

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Kanye West ve Bianca Censori çifti malumunuz: Tuhaf çift en çok da giyim tarzlarıyla hayatı sorgulatıyor.

Kanye West ve Bianca Censori çifti malumunuz: Tuhaf çift en çok da giyim tarzlarıyla hayatı sorgulatıyor.

Daha önce Kanye West'in eşi Bianca Censori'yi müstehcen giyinmeye zorladığı iddiası kan dondurmuştu.

Daha önce Kanye West'in eşi Bianca Censori'yi müstehcen giyinmeye zorladığı iddiası kan dondurmuştu.

Detaylar:

Daha sonra eşinin yarı çıplak pozlarını paylaşa paylaşa bitiremeyen West, bu iddianın gerçekliğini sorgulatmıştı.

Daha sonra eşinin yarı çıplak pozlarını paylaşa paylaşa bitiremeyen West, bu iddianın gerçekliğini sorgulatmıştı.

Sesini bir türlü duyamadığımız Bianca'nın eski hali gündem olmuş ve West yokken ne kadar mutlu olduğunu görmüştük...

Sesini bir türlü duyamadığımız Bianca'nın eski hali gündem olmuş ve West yokken ne kadar mutlu olduğunu görmüştük...

Detaylar:

Şimdi de Kanye West'in niçin eşini sosyal medyada yarı çıplak paylaştığına ve böyle giydirdiğine dair dehşete düşüren bir iddia ortaya atıldı.

Şimdi de Kanye West'in niçin eşini sosyal medyada yarı çıplak paylaştığına ve böyle giydirdiğine dair dehşete düşüren bir iddia ortaya atıldı.
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İddiaya göre, Kanye West kendisinden boşanan Kim Kardashian'dan nefret ettiği için ona benzeyen Bianca Censori'yi insanlar içinde küçük düşürüyor.

İddiaya göre, Kanye West kendisinden boşanan Kim Kardashian'dan nefret ettiği için ona benzeyen Bianca Censori'yi insanlar içinde küçük düşürüyor.
twitter.com

Çoğu kişi Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'dan bu şekilde intikam almaya çalıştığını düşünüyor...

Çoğu kişi Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'dan bu şekilde intikam almaya çalıştığını düşünüyor...

Bu hikayede yanan Bianca oldu diyebilir miyiz? Kaç kurtar kendini artık!

Bu hikayede yanan Bianca oldu diyebilir miyiz? Kaç kurtar kendini artık!

Sizce iddialar doğru mu? Yorumlara buyurun 👇

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