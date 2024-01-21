Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin Çıplak Pozlarını Paylaşmasının Arkasındaki İddia Kan Dondurdu
Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin Çıplak Pozlarını Paylaşmasının Arkasındaki İddia Kan Dondurdu
Kanye West'in tuhaf paylaşımlarına az çok hakimsinizdir. Sosyal medyada eşi Bianca Censori'yi sürekli yarı çıplak paylaşmasına dair ortaya atılan bir iddia ise deyim yerindeyse kan dondurdu. West'in Censori'yi 'küçük düşürmeye' çalışmasının arkasındaki neden... 👇
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Kanye West ve Bianca Censori çifti malumunuz: Tuhaf çift en çok da giyim tarzlarıyla hayatı sorgulatıyor.
Daha önce Kanye West'in eşi Bianca Censori'yi müstehcen giyinmeye zorladığı iddiası kan dondurmuştu.
Daha sonra eşinin yarı çıplak pozlarını paylaşa paylaşa bitiremeyen West, bu iddianın gerçekliğini sorgulatmıştı.
Sesini bir türlü duyamadığımız Bianca'nın eski hali gündem olmuş ve West yokken ne kadar mutlu olduğunu görmüştük...
Şimdi de Kanye West'in niçin eşini sosyal medyada yarı çıplak paylaştığına ve böyle giydirdiğine dair dehşete düşüren bir iddia ortaya atıldı.
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İddiaya göre, Kanye West kendisinden boşanan Kim Kardashian'dan nefret ettiği için ona benzeyen Bianca Censori'yi insanlar içinde küçük düşürüyor.
Çoğu kişi Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'dan bu şekilde intikam almaya çalıştığını düşünüyor...
Bu hikayede yanan Bianca oldu diyebilir miyiz? Kaç kurtar kendini artık!
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