Büşra Pekin'in Yaptığı Photoshop Şahin Gözlü Takipçilerinin Gözünden Kaçmadı
Büşra Pekin'in Yaptığı Photoshop Şahin Gözlü Takipçilerinin Gözünden Kaçmadı
Geçtiğimiz günlerde Lohusa filminin galasına katılan Büşra Pekin'in yaptığı photoshop, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Pekin'in paylaşımıyla, diğer paylaşımlar arasındaki fark dikkatleri çekti.
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"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile hayatımıza giren sevilen oyuncu Büşra Pekin'i bir gören, bir daha dönüp bakıyor.
Gerek verdiği kilolarla gerek geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Pekin'in eski halinden eser yok desek yeridir.
Her yaptığı paylaşımda her geçen gün daha da değiştiği görülen Pekin, daha önce "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur" açıklamasıyla kimseyi ikna edememişti.
Estetik iddialarını reddetse de, yaptığı filtreyi reddetmeyen Pekin geçtiğimiz gün "Lohusa" galası öncesi paylaşımıyla çok konuşulmuştu.
Ancak yanı gece kırmızı halıdan yaptığı kendi paylaşımı ile çekilen fotoğraflar arasındaki fark gözlerden kaçmadı...
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Fotoğraflar arasındaki farkı gören sosyal medya kullanıcıları, Pekin'in sadece filtre değil, photoshop kullandığını da söyledi.
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