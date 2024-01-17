Çağatay Ulusoy 'Çöktü' Yorumlarına Kırmızı Halıya Bomba Gibi Dönerek Yanıt Verdi!

Çağatay Ulusoy verdiği kiloların ardından yeni projesiyle hızlı bir geri dönüş yaparak döner dönmez ortalığı aleve verdi! Zamanında hakkında yapılan 'Çöktü' yorumlarına da en güzel cevabı kırmızı halıda boy göstererek verdi.

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