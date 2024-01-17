Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Çağatay Ulusoy 'Çöktü' Yorumlarına Kırmızı Halıya Bomba Gibi Dönerek Yanıt Verdi!

Çağatay Ulusoy 'Çöktü' Yorumlarına Kırmızı Halıya Bomba Gibi Dönerek Yanıt Verdi!

Çağatay Ulusoy
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 00:15

Çağatay Ulusoy verdiği kiloların ardından yeni projesiyle hızlı bir geri dönüş yaparak döner dönmez ortalığı aleve verdi! Zamanında hakkında yapılan 'Çöktü' yorumlarına da en güzel cevabı kırmızı halıda boy göstererek verdi.

Buyurun detaylara 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hepimizin Emir Sarrafoğlu olarak tanıdığı Çağatay Ulusoy, unutulmaz karakterlere hayat veren ve Türkiye'nin yeni nesil jönleri arasında yer alan başarılı bir oyuncu...

Hepimizin Emir Sarrafoğlu olarak tanıdığı Çağatay Ulusoy, unutulmaz karakterlere hayat veren ve Türkiye'nin yeni nesil jönleri arasında yer alan başarılı bir oyuncu...

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ulusoy daha çok dijital platform projelerine yönelmiş ve birbirinden farklı rolleri üstlenmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ulusoy daha çok dijital platform projelerine yönelmiş ve birbirinden farklı rolleri üstlenmişti.

En son aldığı kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu, göz ardı edilemez bir değişim geçirmişti.

En son aldığı kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu, göz ardı edilemez bir değişim geçirmişti.

Ancak Ulusoy'un bir proje için kilo aldığı öğrenilmiş ve yine sadece işinin hakkını verdiğini görmüştük!

Ancak Ulusoy'un bir proje için kilo aldığı öğrenilmiş ve yine sadece işinin hakkını verdiğini görmüştük!

Şimdi de Netflix dizisi "Kübra" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Ulusoy, galada verdiği kilolarla boy gösterdi.

Şimdi de Netflix dizisi "Kübra" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Ulusoy, galada verdiği kilolarla boy gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Galada karizmasıyla ortalığı aleve veren ünlü oyuncu, 'Çöktü' yorumlarına karşın yakışıklılığından bir şey kaybetmediğini de göstermiş oldu!

Galada karizmasıyla ortalığı aleve veren ünlü oyuncu, 'Çöktü' yorumlarına karşın yakışıklılığından bir şey kaybetmediğini de göstermiş oldu!

Elbette ünlü oyuncunun karizmasına yorumlar da gecikmedi!

👇

👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın