Çağatay Ulusoy 'Çöktü' Yorumlarına Kırmızı Halıya Bomba Gibi Dönerek Yanıt Verdi!
Çağatay Ulusoy 'Çöktü' Yorumlarına Kırmızı Halıya Bomba Gibi Dönerek Yanıt Verdi!
Çağatay Ulusoy verdiği kiloların ardından yeni projesiyle hızlı bir geri dönüş yaparak döner dönmez ortalığı aleve verdi! Zamanında hakkında yapılan 'Çöktü' yorumlarına da en güzel cevabı kırmızı halıda boy göstererek verdi.
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Hepimizin Emir Sarrafoğlu olarak tanıdığı Çağatay Ulusoy, unutulmaz karakterlere hayat veren ve Türkiye'nin yeni nesil jönleri arasında yer alan başarılı bir oyuncu...
Bir süredir ekranlardan uzak olan Ulusoy daha çok dijital platform projelerine yönelmiş ve birbirinden farklı rolleri üstlenmişti.
En son aldığı kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu, göz ardı edilemez bir değişim geçirmişti.
Ancak Ulusoy'un bir proje için kilo aldığı öğrenilmiş ve yine sadece işinin hakkını verdiğini görmüştük!
Şimdi de Netflix dizisi "Kübra" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Ulusoy, galada verdiği kilolarla boy gösterdi.
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Galada karizmasıyla ortalığı aleve veren ünlü oyuncu, 'Çöktü' yorumlarına karşın yakışıklılığından bir şey kaybetmediğini de göstermiş oldu!
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