Barış Arduç ve Gupse Özay'ın 'Lohusa' Galasından Fotoğrafını Görenler '41 Kere Maşallah' Demeden Geçmedi
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın 'Lohusa' Galasından Fotoğrafını Görenler '41 Kere Maşallah' Demeden Geçmedi
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Lohusa filminin galasıyla film vizyona girmeden dillere düşen Gupse Özay, eşi Barış Arduç'la poz verince ortalık yıkıldı! Buyurun güzel çifte gelen yorumlara beraber bakalım. ❤️👇
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Gupse Özay yine kalemini konuşturduğu 'Lohusa' filmiyle vizyonlara gümbür gümbür geliyor: Film 19 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.
Geçtiğimiz akşam filmin galası gerçekleştirildi ve Gupse Özay her zamanki gibi sevenlerinden kombiniyle tam puan aldı!
Bu özel akşamında Özay yalnız da değildi: Sevgili eşi Barış Arduç hem onu övmelere hem de öpmelere doyamadı!
Galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Arduç, muhabirlerin "sizin lohusalık döneminiz nasıl geçti?" sorusuna verdiği "Bu hormonal bir süreç olduğu için gayet normal, ben karımın anneliğinden de bana olan eşliğinden de razıyım" cevabıyla gönülleri bir kez daha fethetti!
Üstüne çiftten gelen yeni poz gölzerden kalpler fışkırttı ve çifte adeta beğeni yağmuru yağdı!
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