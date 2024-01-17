Ebrar Karakurt'un Doğum Gününü Es Geçmeyen Zehra Güneş ve Melissa Vargas Yüreğimizi Pır Pır Etti
Ebrar Karakurt'un Doğum Gününü Es Geçmeyen Zehra Güneş ve Melissa Vargas Yüreğimizi Pır Pır Etti
Zehra Güneş ve Melissa Vargas, biricik arkadaşları Ebrar Karakurt'un doğum gününü es geçmedi, paylaşımlarıyla gönülleri fethettiler!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt, bugün 24 yaşına girdi.
Genç yaşına sayısız başarı sığdıran milli voleybolcumuz, doğum gününü Rusya'da kutladı.
Doğum günü için kostüm partisi düzenleyen Ebrar Karakurt, karşımıza Joker kılığında çıktı!
Ebrar Karakurt'u bugün biricik arkadaşları Zehra Güneş ve Melissa Vargas tabi ki unutmadı!
Milli voleybolcumuz Zehra Güneş, Karakurt ile fotoğraflarını derleyerek "Benim canımın içi" notuyla doğum gününü kutladı.
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Vargas ise ikonik meşhur pozlarını paylaşarak "İyi ki doğdun aşkım, dünyadaki tüm iyilikler seni bulsun ve çok eğlen. Seni seviyorum" sözleriyle doğum gününü kutladı.
Ne diyelim, bu sene bu üçlüyü yan yana izlemeyi iple çekiyoruz! Sizin yorumlarınız neler?
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