"Bir Yıldız Kaybettiniz" Demişti: Merve Taşkın Yurt Dışında Yapamayınca Türkiye'ye Geri Döndü

Müstehcen pozları nedeniyle yargılanan ve daha sonra beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın geçtiğimiz aylarda yurt dışına taşındığını açıklamıştı. Bali'nin şartlarına dayanamayan Taşkın, Türkiye'ye geri döndü ve orada yaşadıklarını anlattı.

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