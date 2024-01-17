"Bir Yıldız Kaybettiniz" Demişti: Merve Taşkın Yurt Dışında Yapamayınca Türkiye'ye Geri Döndü
"Bir Yıldız Kaybettiniz" Demişti: Merve Taşkın Yurt Dışında Yapamayınca Türkiye'ye Geri Döndü
Müstehcen pozları nedeniyle yargılanan ve daha sonra beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın geçtiğimiz aylarda yurt dışına taşındığını açıklamıştı. Bali'nin şartlarına dayanamayan Taşkın, Türkiye'ye geri döndü ve orada yaşadıklarını anlattı.
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OnlyFans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın bir süredir sosyal medyanın gündemindeydi.
Üstüne kazancını az bulduğunu söyleyen Taşkın, "Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor" ifadeleriyle herkesi dumur etmişti.
Ünlü fenomen, ayrıca 'müstehcen' bulunan pozları sebebiyle geçirdiği mahkeme süreciyle epey konuşulmuş ve bu davadan beraat etmişti.
Taşkın, daha sonra Bali'ye taşındığını açıklayarak nedenini Şu ana kadar Türkiye'de yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin üzerimde müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için kendi ülkemden taşındım" sözleriyle anlatmıştı.
"Bir yıldız kaybettiniz haberiniz yok" diyerek kendisini destekleyenlere teşekkür eden Taşkın, çok geçmeden Türkiye'ye geri döndüğünü açıkladı.
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Bali şartlarının kendisini zorladığını söyleyen Taşkın, "Ben taşınma niyetiyle gitmiştim Bali'ye ama işte deneyim çok önemli bir faktör. Deneyimledim ve ok yeter bu kadarı yeter" şeklinde açıkladı.
"Bu kadar ada hayatı bu kadar sefil bir hayat ben yeter dedim, şehir hayatını özledim" diyen ünlü fenomen, İstanbul'a döndüğünü açıkladı.
"Şu anlık burası çok okey tabii ki buranın da başka riskleri var ama neyse" diyen Taşkın, İstanbul'da mutlu olduğunu belirtti.
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