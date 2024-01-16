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Selena Gomez ve Benny Blanco Çiftinin Uyumu Aşkın Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi

Selena Gomez ve Benny Blanco Çiftinin Uyumu Aşkın Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi

Selena Gomez
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 00:33

Kafasını bir türlü toparlayamayan Selena Gomez, mutluluğu Benny Blanco'da bulmuş ve 'O benim her şeyim' diyerek eşe dosta savunmuştu. Beraber Emmy ödül törenine katılan çift bir kez daha uyumları üzerinden eleştirilere maruz kaldı.

Bakalım siz ne düşüneceksiniz... 👇

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Yabancı magazinin skandalı, draması bir türlü bitmeyen Selena Gomez malumunuz...

Yabancı magazinin skandalı, draması bir türlü bitmeyen Selena Gomez malumunuz...

Ünlü şarkıcı en son Altın Küre ödül töreninde yaptığı dedikoduyla gündeme gelmiş ancak dedikodunun zannedilenden farklı olduğunu açıklayarak yine masumluğunu kanıtlamaya çalışmıştı.

Ünlü şarkıcı en son Altın Küre ödül töreninde yaptığı dedikoduyla gündeme gelmiş ancak dedikodunun zannedilenden farklı olduğunu açıklayarak yine masumluğunu kanıtlamaya çalışmıştı.

Detaylar:

Ardından sosyal medyaya bir kez daha ara verdiğini söyleyen Gomez, daha ikinci günü dolmadan Instagram'a geri dönerek kafaları karıştırmıştı.

Ardından sosyal medyaya bir kez daha ara verdiğini söyleyen Gomez, daha ikinci günü dolmadan Instagram'a geri dönerek kafaları karıştırmıştı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, şimdi de Emmy ödül töreninde boy gösterdi ve kombiniyle epey beğenildi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, şimdi de Emmy ödül töreninde boy gösterdi ve kombiniyle epey beğenildi.

Gomez, yanında hayranlarının bir türlü yakıştıramadığı sevgilisi Benny Blanco ile geldi.

Gomez, yanında hayranlarının bir türlü yakıştıramadığı sevgilisi Benny Blanco ile geldi.
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Benny Blanco'nun evsiz zannedildiği gerekçesiyle törene alınmadığı iddia edildi. 👇

İkilinin mutluluk pozları karşısında hayranları bir kez daha çiftin uyumunu sorguladı.

İkilinin mutluluk pozları karşısında hayranları bir kez daha çiftin uyumunu sorguladı.

Ancak Gomez, 'O benim her şeyim' dediği Blanco ile epey mutlu görünüyor...

Ancak Gomez, 'O benim her şeyim' dediği Blanco ile epey mutlu görünüyor...

Herkese "Aşk sen nelere kadirsin!" dedirten ünlü şarkıcı ve sevgilisine acımasız yorum yağdı.

Herkese "Aşk sen nelere kadirsin!" dedirten ünlü şarkıcı ve sevgilisine acımasız yorum yağdı.

"Tek kaş, dişleri, saçı... Bize sosyal deney yapıyor olmalı çünkü başka yolu yok"

"Tek kaş, dişleri, saçı... Bize sosyal deney yapıyor olmalı çünkü başka yolu yok"
twitter.com
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"Güzel ve çirkin"

"Güzel ve çirkin"
twitter.com

"Selena seçimin gerçekten kötü"

"Selena seçimin gerçekten kötü"
twitter.com

"Selena muhteşem görünüyor, Benny ise yataktan yeni çıkmış gibi"

"Selena muhteşem görünüyor, Benny ise yataktan yeni çıkmış gibi"
twitter.com

"Emmy törenine bornoz mu giymiş?"

"Emmy törenine bornoz mu giymiş?"
twitter.com
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"Neden o muhteşem görünürken Benny evsiz gibi duruyor?"

"Neden o muhteşem görünürken Benny evsiz gibi duruyor?"
twitter.com

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