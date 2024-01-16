Selena Gomez ve Benny Blanco Çiftinin Uyumu Aşkın Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi

Kafasını bir türlü toparlayamayan Selena Gomez, mutluluğu Benny Blanco'da bulmuş ve 'O benim her şeyim' diyerek eşe dosta savunmuştu. Beraber Emmy ödül törenine katılan çift bir kez daha uyumları üzerinden eleştirilere maruz kaldı.

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