Selena Gomez ve Benny Blanco Çiftinin Uyumu Aşkın Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi
Selena Gomez ve Benny Blanco Çiftinin Uyumu Aşkın Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi
Kafasını bir türlü toparlayamayan Selena Gomez, mutluluğu Benny Blanco'da bulmuş ve 'O benim her şeyim' diyerek eşe dosta savunmuştu. Beraber Emmy ödül törenine katılan çift bir kez daha uyumları üzerinden eleştirilere maruz kaldı.
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Yabancı magazinin skandalı, draması bir türlü bitmeyen Selena Gomez malumunuz...
Ünlü şarkıcı en son Altın Küre ödül töreninde yaptığı dedikoduyla gündeme gelmiş ancak dedikodunun zannedilenden farklı olduğunu açıklayarak yine masumluğunu kanıtlamaya çalışmıştı.
Ardından sosyal medyaya bir kez daha ara verdiğini söyleyen Gomez, daha ikinci günü dolmadan Instagram'a geri dönerek kafaları karıştırmıştı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu, şimdi de Emmy ödül töreninde boy gösterdi ve kombiniyle epey beğenildi.
Gomez, yanında hayranlarının bir türlü yakıştıramadığı sevgilisi Benny Blanco ile geldi.
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İkilinin mutluluk pozları karşısında hayranları bir kez daha çiftin uyumunu sorguladı.
Ancak Gomez, 'O benim her şeyim' dediği Blanco ile epey mutlu görünüyor...
Herkese "Aşk sen nelere kadirsin!" dedirten ünlü şarkıcı ve sevgilisine acımasız yorum yağdı.
"Tek kaş, dişleri, saçı... Bize sosyal deney yapıyor olmalı çünkü başka yolu yok"
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"Güzel ve çirkin"
"Selena seçimin gerçekten kötü"
"Selena muhteşem görünüyor, Benny ise yataktan yeni çıkmış gibi"
"Emmy törenine bornoz mu giymiş?"
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"Neden o muhteşem görünürken Benny evsiz gibi duruyor?"
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