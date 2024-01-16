Pedro Pascal Alçıdaki Kolu İçin 'Succession' Yıldızını Suçladı: "Beni Dövdü"
Pedro Pascal Alçıdaki Kolu İçin 'Succession' Yıldızını Suçladı: "Beni Dövdü"
The Last of Us yıldızı Pedro Pascal ile Succession yıldızı Kieran Culkin arasındaki tatlı çekişme bitmek bilmiyor: Culkin, önce Altın Küre ödül töreninde aldığı ödülle Pedro'a nispet yapmıştı. Şimdi de Emmy ödül töreninde sunuculuk yapan Pedro'nun intikamı ağır oldu...
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81. Altın Küre ödül törenine damgasını vuran anlardan biri de Pedro Pascal ile Kieran Culkin arasındaki tatlı çekişmeydi!
'TV Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Culkin, ödül konuşmasında "Koydum mu Pedro, ödül benim" sözleriyle ünlü oyuncuya nispet yapmış ve 'şakacıktan' ağlatmıştı!
Pedro Pascal'ın intikamı ise ağır oldu: Emmy ödül töreninde sunuculuk yapan Pascal, alçıdaki kolunun sorumlusunu sahnede ifşa etti.
Aralarındaki tatlı çekişmeyi sürdüren Pascal, "Herkes bana kolumu soruyor ancak asıl sorun omzum. Ve sanırım herkesin Kieran Culkin'in beni dövdüğünü öğrenme vakti geldi" sözlerini kullandı.
Tüm salon kahkahaya boğulurken Culkin'in ifadesiz kalması ise bir kez daha muhteşem oyunculuğunu kanıtladı diyebiliriz. 😂
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Tabi o bile çok dayanamadı. 😂 Bu tatlı tartışma umarız daha da sürer... Sizin yorumlarınızı alalım. 👇
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