Çocuklara Bayram Armağan Eden Lider Mustafa Kemal Atatürk'ten Çocuklar ve Gençlerle İlgili Sözler!

Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i de çocuklara emanet etti. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. yıl dönümünü kutladığımız bugün Atatürk'ün çocuklar için söylediği birbirinden değerli sözleri bir kez daha hatırlayalım:

“Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor.”

İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha da yüce ve anlamlı kılan Atatürk sözleri...