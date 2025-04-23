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Çocuklara Bayram Armağan Eden Lider Mustafa Kemal Atatürk'ten Çocuklar ve Gençlerle İlgili Sözler!

Çocuklara Bayram Armağan Eden Lider Mustafa Kemal Atatürk'ten Çocuklar ve Gençlerle İlgili Sözler!

Atatürk tbmm 23 Nisan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 09:52

Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i de çocuklara emanet etti. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. yıl dönümünü kutladığımız bugün Atatürk'ün çocuklar için söylediği birbirinden değerli sözleri bir kez daha hatırlayalım: 

“Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor.”

İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha da yüce ve anlamlı kılan Atatürk sözleri...

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1. Sevdiği insanlar kaç yaşında olursa olsun "çocuk" diye hitap ederdi Atatürk!

1. Sevdiği insanlar kaç yaşında olursa olsun "çocuk" diye hitap ederdi Atatürk!

'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.'

2. Okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe'de sohbet etti: Çocuklara söz hakkı vermeyi ve onları mutlu görmeyi istedi daima!

2. Okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe'de sohbet etti: Çocuklara söz hakkı vermeyi ve onları mutlu görmeyi istedi daima!

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Çocuklarımız, bugünün küçükleri yarının büyükleridir.'

3. Onun dilinde çocuk demek, sevgi demekti: Yurt gezilerinde çocuklarla uzun sohbetler ederdi.

3. Onun dilinde çocuk demek, sevgi demekti: Yurt gezilerinde çocuklarla uzun sohbetler ederdi.

'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.'

4. Savaş yıllarında, hatta en kötü koşullarda bile çocuklarla yakından ilgilendi.

4. Savaş yıllarında, hatta en kötü koşullarda bile çocuklarla yakından ilgilendi.

'Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.'

5. Atatürk, birçok çocuğu koruması altına aldı.

'Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.'

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6. Çünkü, "Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."

6. Çünkü, "Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."

Ülkenin geleceği olarak gördüğü çocuklara söz hakkı verilmesini ve iyi eğitilmelerini istiyordu.

7. "Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız!" diyor, gelecek nesilleri eğitecek ana babaların da aydınlanmasını istiyordu!

7. "Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız!" diyor, gelecek nesilleri eğitecek ana babaların da aydınlanmasını istiyordu!

'Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir.'

8. “Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor” ve Atatürk bunu biliyordu!

8. “Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor” ve Atatürk bunu biliyordu!

'Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.'

9. İlk kez 1927 yılında 23 Nisan "Çocuk Bayramı" olarak kutlandı, Atatürk bu çok özel günü Türkiye'nin istiklalini emanet ettiği çocuklara armağan etti.

9. İlk kez 1927 yılında 23 Nisan "Çocuk Bayramı" olarak kutlandı, Atatürk bu çok özel günü Türkiye'nin istiklalini emanet ettiği çocuklara armağan etti.

'Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize talihin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.'

10. Gençliğe Hitabesi'nde başarının sırrını da verdi çocuklarına: "...Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”

10. Gençliğe Hitabesi'nde başarının sırrını da verdi çocuklarına: "...Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”

'Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”

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11. Öyle güvendi ki çocuklara en büyük eserini onlara emanet ederken "gözüm arkamda olmayacak." dedi!

11. Öyle güvendi ki çocuklara en büyük eserini onlara emanet ederken "gözüm arkamda olmayacak." dedi!

'Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.'

12. Çocukların riyakarlık bilmeden isteklerini, içlerinden geldiğince samimi bir şekilde söyleyişine güveniyordu.

12. Çocukların riyakarlık bilmeden isteklerini, içlerinden geldiğince samimi bir şekilde söyleyişine güveniyordu.

'Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.'

13. O’nun açık mavi gözleri her yerde çocukları arardı, çünkü çağdaş ve mutlu Türkiye'yi çocuklarda görürdü!

13. O’nun açık mavi gözleri her yerde çocukları arardı, çünkü çağdaş ve mutlu Türkiye'yi çocuklarda görürdü!

“Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.”

14. "Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz"

14. "Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz"

“Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

15. “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız..."

15. “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız..."

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

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16. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

16. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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