Çocuklara Bayram Armağan Eden Lider Mustafa Kemal Atatürk'ten Çocuklar ve Gençlerle İlgili Sözler!
Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i de çocuklara emanet etti. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. yıl dönümünü kutladığımız bugün Atatürk'ün çocuklar için söylediği birbirinden değerli sözleri bir kez daha hatırlayalım:
“Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor.”
İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha da yüce ve anlamlı kılan Atatürk sözleri...
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1. Sevdiği insanlar kaç yaşında olursa olsun "çocuk" diye hitap ederdi Atatürk!
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2. Okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe'de sohbet etti: Çocuklara söz hakkı vermeyi ve onları mutlu görmeyi istedi daima!
3. Onun dilinde çocuk demek, sevgi demekti: Yurt gezilerinde çocuklarla uzun sohbetler ederdi.
4. Savaş yıllarında, hatta en kötü koşullarda bile çocuklarla yakından ilgilendi.
5. Atatürk, birçok çocuğu koruması altına aldı.
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6. Çünkü, "Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."
7. "Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız!" diyor, gelecek nesilleri eğitecek ana babaların da aydınlanmasını istiyordu!
8. “Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor” ve Atatürk bunu biliyordu!
9. İlk kez 1927 yılında 23 Nisan "Çocuk Bayramı" olarak kutlandı, Atatürk bu çok özel günü Türkiye'nin istiklalini emanet ettiği çocuklara armağan etti.
10. Gençliğe Hitabesi'nde başarının sırrını da verdi çocuklarına: "...Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”
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11. Öyle güvendi ki çocuklara en büyük eserini onlara emanet ederken "gözüm arkamda olmayacak." dedi!
12. Çocukların riyakarlık bilmeden isteklerini, içlerinden geldiğince samimi bir şekilde söyleyişine güveniyordu.
13. O’nun açık mavi gözleri her yerde çocukları arardı, çünkü çağdaş ve mutlu Türkiye'yi çocuklarda görürdü!
14. "Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz"
15. “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız..."
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16. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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