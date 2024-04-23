104 Yıldır İlk Günkü Heyecan ve Coşkuyla Kutluyoruz! İşte TBMM Arşivinden İlk 23 Nisan Kutlamaları
104 Yıldır İlk Günkü Heyecan ve Coşkuyla Kutluyoruz! İşte TBMM Arşivinden İlk 23 Nisan Kutlamaları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan'ın yurt genelindeki ilk kutlamalarına ilişkin belgeler ise hâlâ TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.
Gelin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104. yıldönümünü kutladığımız bugün, TBMM arşivlerinden ilk kutlama heyecanını yeniden yaşayalım...
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biridir.
23 Nisan, 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı!
Milli Bayram Addine Dair Kanunu'nun içeriği iki maddeden oluşuyordu.
İlk olarak 1921'de milli bayram olarak kutlanan 23 Nisan, 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı!
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Türkiye, dünyada çocuklarına bayram armağan eden ilk ve tek ülke: 23 Nisan, 1979 yılında ilk kez 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşındı!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk milletinin bağımsızlığının sarsılmaz bir ifadesi olarak kabul edilir.
104 Yıl Sonra da İlk Günkü Heyecanla: İlk 23 Nisan Törenleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi 104 Yaşında!
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TBMM’nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri olarak kabul edilir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!
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