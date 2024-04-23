104 Yıldır İlk Günkü Heyecan ve Coşkuyla Kutluyoruz! İşte TBMM Arşivinden İlk 23 Nisan Kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan'ın yurt genelindeki ilk kutlamalarına ilişkin belgeler ise hâlâ TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.

Gelin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104. yıldönümünü kutladığımız bugün, TBMM arşivlerinden ilk kutlama heyecanını yeniden yaşayalım...