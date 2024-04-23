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104 Yıldır İlk Günkü Heyecan ve Coşkuyla Kutluyoruz! İşte TBMM Arşivinden İlk 23 Nisan Kutlamaları

104 Yıldır İlk Günkü Heyecan ve Coşkuyla Kutluyoruz! İşte TBMM Arşivinden İlk 23 Nisan Kutlamaları

Atatürk tbmm 23 Nisan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.04.2024 - 11:06

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan'ın yurt genelindeki ilk kutlamalarına ilişkin belgeler ise hâlâ TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor. 

Gelin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104. yıldönümünü kutladığımız bugün, TBMM arşivlerinden ilk kutlama heyecanını yeniden yaşayalım...

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biridir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biridir.

23 Nisan, 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı!

23 Nisan, 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı!
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Bu özel gün, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı ve bu karar, 23 Nisan 1921'de kabul edilen ve 2 Mayıs 1921'de yürürlüğe giren 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile resmileşti.

Milli Bayram Addine Dair Kanunu'nun içeriği iki maddeden oluşuyordu.

Milli Bayram Addine Dair Kanunu'nun içeriği iki maddeden oluşuyordu.

  • Birinci madde, 23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olması nedeniyle 'milli bayram' olarak kabul edildiğini belirtiyordu. 

  • Kanunun ikinci maddesinde ise 'Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur.' hükümleri yer alıyordu.

İlk olarak 1921'de milli bayram olarak kutlanan 23 Nisan, 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

İlk olarak 1921'de milli bayram olarak kutlanan 23 Nisan, 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

İlk kez 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Çocuk Bayramı' olarak kutlanan bu özel gün, Atatürk'ün çocuklara armağanıdır. 23 Nisan, tam 97 yıldır 'Çocuk Bayramı' olarak kutlanmaktadır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı!

23 Nisan daha sonra, 27 Mayıs 1935'te çıkarılan bir Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 'Ulusal Egemenlik Bayramı' olarak kutlanmaya devam edildi.

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Türkiye, dünyada çocuklarına bayram armağan eden ilk ve tek ülke: 23 Nisan, 1979 yılında ilk kez 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşındı!

Türkiye, dünyada çocuklarına bayram armağan eden ilk ve tek ülke: 23 Nisan, 1979 yılında ilk kez 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşındı!

Bu özel gün, 1979'da ilk kez 6 ülkenin katılımıyla uluslararası bir boyuta taşındı. Dünyanın birçok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu sayede Türkiye, çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı tüm dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı!

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da ise 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklik kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak değiştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk milletinin bağımsızlığının sarsılmaz bir ifadesi olarak kabul edilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk milletinin bağımsızlığının sarsılmaz bir ifadesi olarak kabul edilir.

Her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, tüm kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenen ruhunu temsil eder.

104 Yıl Sonra da İlk Günkü Heyecanla: İlk 23 Nisan Törenleri

104 Yıl Sonra da İlk Günkü Heyecanla: İlk 23 Nisan Törenleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) arşivinde, ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ait fotoğraflar özenle muhafaza ediliyor. Bu arşivlerde, ilk Çocuk Bayramı'nın heyecan ve ilgi uyandırdığına dair belgeler ve gazete kupürleri de bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 104 Yaşında!

Türkiye Büyük Millet Meclisi 104 Yaşında!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 104 yıl önce, 23 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde açıldı.

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TBMM’nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri olarak kabul edilir.

TBMM’nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri olarak kabul edilir.

TBMM, Anadolu ve Rumeli topraklarının düşman işgali altında olduğu bir dönemde, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atan bir kurum oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

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