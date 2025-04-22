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Ece Üner Böyle İsyan Etti: "Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Bir Evladı Değil miyim?"

Ece Üner Böyle İsyan Etti: "Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Bir Evladı Değil miyim?"

Ece Üner
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.04.2025 - 23:57

Halk TV’den Ece Üner, haberleri sunduğu sırada yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem oldu. Rasim Ozan Kütahyalı tarafından her gün hakarete uğradığını, kendisine “şerefsiz”, “haysiyetsiz” gibi sözlerle saldırıldığını söyleyen Üner, “Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bir evladı değil miyim?” diyerek yaşananlara isyan etti.

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Halk TV’den Gazeteci Ece Üner hakkında “Yargı mensuplarını alenen aşağılamak” iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Halk TV’den Gazeteci Ece Üner hakkında “Yargı mensuplarını alenen aşağılamak” iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Ece Üner, kendisinin yargı mensupları hakkında konuşmadığını, “Operasyon çocuğu” ve “FETÖ artığı” sözlerini Rasim Ozan Kütahyalı’ya söylediğini ifade etti.

Üner, buna rağmen tutuklama talebiyle hakkında iddianame düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

“Rasim Ozan Kütahyalı’ya neden bir şey yapılmıyor?”

“Rasim Ozan Kütahyalı’ya neden bir şey yapılmıyor?”

Her gün Rasim Ozan Kütahyalı tarafından hakarete uğradığını söyleyen Ece Üner, Rasim Ozan Kütahyalı tarafından alenen haysiyet, şeref ve namusuna dil uzatıldığını belirtti.

Ece Üner, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında işlem yapılmamasına “Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin evladı değil miyim?” diyerek tepki gösterdi.

Ece Üner’in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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