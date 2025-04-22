Ece Üner Böyle İsyan Etti: "Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Bir Evladı Değil miyim?"
Halk TV’den Ece Üner, haberleri sunduğu sırada yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem oldu. Rasim Ozan Kütahyalı tarafından her gün hakarete uğradığını, kendisine “şerefsiz”, “haysiyetsiz” gibi sözlerle saldırıldığını söyleyen Üner, “Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bir evladı değil miyim?” diyerek yaşananlara isyan etti.
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Halk TV’den Gazeteci Ece Üner hakkında “Yargı mensuplarını alenen aşağılamak” iddiasıyla soruşturma açılmıştı.
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“Rasim Ozan Kütahyalı’ya neden bir şey yapılmıyor?”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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