Ece Üner Böyle İsyan Etti: "Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Bir Evladı Değil miyim?"

Halk TV’den Ece Üner, haberleri sunduğu sırada yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem oldu. Rasim Ozan Kütahyalı tarafından her gün hakarete uğradığını, kendisine “şerefsiz”, “haysiyetsiz” gibi sözlerle saldırıldığını söyleyen Üner, “Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bir evladı değil miyim?” diyerek yaşananlara isyan etti.