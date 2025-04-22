Kronik Böbrek ve Kalp Hastası Olan Tutuklu Esila Ayık’ın Babası Konuştu: “Benim Ciğerim Yanıyor”
Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan destek eylemleri, 23 Mart’ta tutukluluğuna karar verilmesiyle birlikte artmıştı. İmamoğlu eylemleri süresince birçok öğrenci protesto alanlarına giderek destek vermek istemişti. Eylemlere katılan öğrenciler arasında tutuklanan isimler oldu. Esila Ayık da onlardan biriydi. Kronik böbrek ve kalp hastası olan Esila’nın tutukluluğuna tepkiler günden güne artıyor ve sağlığı kötüye gitmeden serbest bırakılması isteniyor. Ayık’ın babası ve avukatı bugün Halk TV’ye konuk oldu. Baba Kemal Ayık sözleriyle yürekleri dağladı.
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“Benim ciğerim yanıyor.”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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