Hande Erçel Cezaevinde Sağlık Sorunları Giderek Artan Esila Ayık İçin Sosyal Medyasından Çağrıda Bulundu
İmamoğlu protestoları sürecinde tutuklanan öğrencilerden biri olan Esila için destek paylaşımları her geçen gün artıyor. Sosyal medya hesaplarından Esila için destek paylaşımları yapan ünlülerin arasına Hande Erçel de katarak serbest bırakılması için
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Hem güzelliği hem de zarif aurasıyla sevilen oyuncularımızdan Hande Erçel'i illaki tanıyorsunuz. Kendisi şimdilerde Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündemde biliyorsunuz.
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İmamoğlu sürecinde protestolarının ardından tutuklanan öğrenci Esila'nın cezaevi sürecinde kalp ve böbrek rahatsızlıklarının giderek arttığı açıklanmıştı. Hande Erçel'den Esila'ya destek geldi.
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