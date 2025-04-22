Hande Erçel Cezaevinde Sağlık Sorunları Giderek Artan Esila Ayık İçin Sosyal Medyasından Çağrıda Bulundu

Güneşin Kızları dizisinde Selin karakteriyle kariyerinde bir sıçrama yaşamış ve artık tanınır bir oyuncu olma yoluna girmişti. Arından kendisini 'Aşk Laftan Anlamaz' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi dizilerde izlemiştik. Şimdilerde Barış Arduç ile birlikte rol aldığı 'Rüzgara Bırak' filmiyle de epey konuşuldu kendisi. Geniş kitlelerce oyunculuğunu geliştirmesi gerektiği söylense de bazılarına göre Erçel, her geçen gün biraz daha gelişiyor.

Hakan Sabancı ile uzun süredir aşk yaşayan Erçel, magazin dünyasının gündemine biricik aşkıyla yaşadığı olaylarla oturuyor biliyorsunuz ki.