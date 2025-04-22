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Hande Erçel Cezaevinde Sağlık Sorunları Giderek Artan Esila Ayık İçin Sosyal Medyasından Çağrıda Bulundu

Hande Erçel Cezaevinde Sağlık Sorunları Giderek Artan Esila Ayık İçin Sosyal Medyasından Çağrıda Bulundu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 20:42

İmamoğlu protestoları sürecinde tutuklanan öğrencilerden biri olan Esila için destek paylaşımları her geçen gün artıyor. Sosyal medya hesaplarından Esila için destek paylaşımları yapan ünlülerin arasına Hande Erçel de katarak serbest bırakılması için

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Hem güzelliği hem de zarif aurasıyla sevilen oyuncularımızdan Hande Erçel'i illaki tanıyorsunuz. Kendisi şimdilerde Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündemde biliyorsunuz.

Hem güzelliği hem de zarif aurasıyla sevilen oyuncularımızdan Hande Erçel'i illaki tanıyorsunuz. Kendisi şimdilerde Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündemde biliyorsunuz.

Güneşin Kızları dizisinde Selin karakteriyle kariyerinde bir sıçrama yaşamış ve artık tanınır bir oyuncu olma yoluna girmişti. Arından kendisini 'Aşk Laftan Anlamaz' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi dizilerde izlemiştik. Şimdilerde Barış Arduç ile birlikte rol aldığı 'Rüzgara Bırak' filmiyle de epey konuşuldu kendisi. Geniş kitlelerce oyunculuğunu geliştirmesi gerektiği söylense de bazılarına göre Erçel, her geçen gün biraz daha gelişiyor.

Hakan Sabancı ile uzun süredir aşk yaşayan Erçel, magazin dünyasının gündemine biricik aşkıyla yaşadığı olaylarla oturuyor biliyorsunuz ki.

İmamoğlu sürecinde protestolarının ardından tutuklanan öğrenci Esila'nın cezaevi sürecinde kalp ve böbrek rahatsızlıklarının giderek arttığı açıklanmıştı. Hande Erçel'den Esila'ya destek geldi.

İmamoğlu sürecinde protestolarının ardından tutuklanan öğrenci Esila'nın cezaevi sürecinde kalp ve böbrek rahatsızlıklarının giderek arttığı açıklanmıştı. Hande Erçel'den Esila'ya destek geldi.

Esila Ayık, 'Böbrek ilaçlarım 2 günlük kaldı. 6 aydır kullandığım cilt ilaçlarım ise 13 gündür verilmedi. 12 aya tamamlamam gereken tedavim yarım kaldı

Lütfen sesimiz olmayı bırakmayın. Daha yetişmem gereken sınavlarım, tamamlamam gereken fotoğraf projelerim ve hayatın güzelliğine dair yazacak şiirlerim var' diyerek BirGün gazetesine mektup yollamıştı.

Esila'nın rahatsızlığına rağmen hala cezaevinde bulunmasına tepki gösteren Hande Erçel, paylaşımına 'Kalp ve böbrek hastası olan Esila hala cezaevinde. Esila'yı serbest bırakın!' notu düştü.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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