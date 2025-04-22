Demet Akalın, Eşi Okan Kurt ile Bir Şarkı Vasıtasıyla Nasıl Kadersel Bir Şekilde Tanıştığını Anlattı

Akalın ve Okan Kurt, 2010'ların başında birlikte olmaya başlamışlardı. 2012 yılında oldukça gösterişli bir düğünle dünyaevine girdiler. Düğün, ünlü isimlerin akın ettiği, medya tarafından yakından takip edilen bir olay olarak magazin dünyasını sallamıştı. Ailesi ise özellikle nakliye sektöründe faaliyet gösteren, varlıklı bir aileydi.

2018 yılında, evliliklerinde yaşanan sorunlar nedeniyle boşandılar. Demet Akalın, bazı dönemlerde maddi sorunlar yaşadığını, Okan Kurt’un ailesinin işleriyle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu ifade etmişti .Ayrılığa rağmen dostane bir ilişki kurmaya çalıştılar. Hira’nın etkisiyle zaman zaman bir araya gelen çift, mutluluklarını her daim sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor.