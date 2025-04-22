Demet Akalın, Eşi Okan Kurt ile Bir Şarkı Vasıtasıyla Nasıl Kadersel Bir Şekilde Tanıştığını Anlattı
Yaşadıkları dolu dizgin aşkla bir dönemler magazin dünyasına damga vuran Demet Akalın ve Okan Kurt ikilisinin nasıl tanıştığı ortaya çıktı!
Alişan programına konuk olan Demet Akalın, biricik aşkıyla nasıl yollarının kesiştiğini anlattı!
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Demet Akalın ve Okan Kurt, aşklarının başladığı günden beri, gerek doğal halleriyle gerekse de aşklarının en saf halleriyle kameralar önünde olan bir çift biliyorsunuz ki.
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Demet Akalın, Alişan'ın programına konuk oldu. Akalın, "Nasip Değilmiş" şarkısı vasıtasıyla nasıl tanıştığını anlattı.
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