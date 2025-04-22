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Demet Akalın, Eşi Okan Kurt ile Bir Şarkı Vasıtasıyla Nasıl Kadersel Bir Şekilde Tanıştığını Anlattı

Demet Akalın, Eşi Okan Kurt ile Bir Şarkı Vasıtasıyla Nasıl Kadersel Bir Şekilde Tanıştığını Anlattı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:27

Yaşadıkları dolu dizgin aşkla bir dönemler magazin dünyasına damga vuran Demet Akalın ve Okan Kurt ikilisinin nasıl tanıştığı ortaya çıktı!

Alişan programına konuk olan Demet Akalın, biricik aşkıyla nasıl yollarının kesiştiğini anlattı!

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Demet Akalın ve Okan Kurt, aşklarının başladığı günden beri, gerek doğal halleriyle gerekse de aşklarının en saf halleriyle kameralar önünde olan bir çift biliyorsunuz ki.

Demet Akalın ve Okan Kurt, aşklarının başladığı günden beri, gerek doğal halleriyle gerekse de aşklarının en saf halleriyle kameralar önünde olan bir çift biliyorsunuz ki.

Akalın ve Okan Kurt, 2010'ların başında birlikte olmaya başlamışlardı. 2012 yılında oldukça gösterişli bir düğünle dünyaevine girdiler. Düğün, ünlü isimlerin akın ettiği, medya tarafından yakından takip edilen bir olay olarak magazin dünyasını sallamıştı. Ailesi ise özellikle nakliye sektöründe faaliyet gösteren, varlıklı bir aileydi. 

2018 yılında, evliliklerinde yaşanan sorunlar nedeniyle boşandılar. Demet Akalın, bazı dönemlerde maddi sorunlar yaşadığını, Okan Kurt’un ailesinin işleriyle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu ifade etmişti .Ayrılığa rağmen dostane bir ilişki kurmaya çalıştılar. Hira’nın etkisiyle zaman zaman bir araya gelen çift, mutluluklarını her daim sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Demet Akalın, Alişan'ın programına konuk oldu. Akalın, "Nasip Değilmiş" şarkısı vasıtasıyla nasıl tanıştığını anlattı.

Demet Akalın, Alişan'ın programına konuk oldu. Akalın, "Nasip Değilmiş" şarkısı vasıtasıyla nasıl tanıştığını anlattı.

Hayatında kadersel bir dönüm noktası yaşadığını söyleyen Akalın , daha önce bu şarkıyı çok beğendiğini fakat maddi durumu o dönemler yetersiz olduğu için alamadığını söylemişti. Bu olayın ardından bir gün sahne aldığı mekana Okan Kurt gelmiş. Kurt, bu durumu bilmeden Akalın'dan 'Nasip Değilmiş' şarkısını söylemesini rica etmiş. Akalın, önce 'Olmaz, o şarkıyı söyleyemiyoruz.' dediyse de bir anda Okan Kurt onu ikna etmiş ve Demet Akalın, sahnede o şarkıyı söylerken buluvermiş kendisini.

Bu hikayeyi bir de Demet Akalın'dan dinlemek isterseniz;

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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