Justin ile Boşanacakları İddiasının Ardından Annelik Hisleri Depreşen Hailey Bieber, Oğluyla Paskalya Kutladı

Hailey Baldwin (şimdiki adıyla Hailey Bieber) ve Justin Bieber’ın ilişkisi, şimdilerde en çok konuşulan aşk hikâyelerinden biri haline geldi. İlk olarak 2009 yılında tanışan çiftin tanışmasına Hailey’nin babası, oyuncu Stephen Baldwin vesile olmuştu. O dönemde sadece arkadaş olan ikili, yıllar boyunca zaman zaman yakınlaşıp uzaklaşarak karmaşık bir ilişki süreci yaşadı. Justin o dönemlerde Selena ile olan ilişkileriyle toksik ilişkinin kitabını yazıyordu belki hatırlarsınız.

2015-2016 yıllarında kısa bir süre romantik bir ilişki yaşadılar, ancak o dönem resmî olarak sevgili olduklarını uzun süre gizlediler. Justin’in Selena Gomez ile olan inişli çıkışlı ilişkisi bu sürece gölge düşürmüştü. Ancak 2018 yılı ise ilişkinin miladı olmuştu.

Haziran 2018’de yeniden bir araya gelen Hailey ve Justin, bu kez ilişkilerini ciddi bir şekilde sürdürmeye karar verdi. Sadece bir ay sonra, Temmuz 2018’de nişanlandıklarını duyurarak herkesi şaşırtmışlardı. Aynı yılın Eylül ayında sade bir nikahla evlenip ertesi yıl Güney Carolina’da yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı romantik bir düğünle evliliklerini kutlamışlardı.