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Justin ile Boşanacakları İddiasının Ardından Annelik Hisleri Depreşen Hailey Bieber, Oğluyla Paskalya Kutladı

Justin ile Boşanacakları İddiasının Ardından Annelik Hisleri Depreşen Hailey Bieber, Oğluyla Paskalya Kutladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 12:56

Hailey ve Justin Bieber aşkı şimdilerde gündemin en sansasyonel olaylarından biliyorsunuzdur. İkilinin inişli çıkışlı ilişkisi, bir değişik halleri ve 'biz çok mutluyuz' göndermeleri gözlerden hiç kaçmıyor son günlerde.

Tüm bu durumlara kulağını kapatan Hailey, minik oğluyla Paskalya kutladı. Yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Hailey Baldwin ve Justin Bieber aşkı, şimdilerin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Bu aşk ne yazık ki hala kendini hayran kitlelerine ispat edebilmiş değil.

Hailey Baldwin ve Justin Bieber aşkı, şimdilerin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Bu aşk ne yazık ki hala kendini hayran kitlelerine ispat edebilmiş değil.

Hailey Baldwin (şimdiki adıyla Hailey Bieber) ve Justin Bieber’ın ilişkisi, şimdilerde en çok konuşulan aşk hikâyelerinden biri haline geldi. İlk olarak 2009 yılında tanışan çiftin tanışmasına Hailey’nin babası, oyuncu Stephen Baldwin vesile olmuştu. O dönemde sadece arkadaş olan ikili, yıllar boyunca zaman zaman yakınlaşıp uzaklaşarak karmaşık bir ilişki süreci yaşadı. Justin o dönemlerde Selena ile olan ilişkileriyle toksik ilişkinin kitabını yazıyordu belki hatırlarsınız. 

2015-2016 yıllarında kısa bir süre romantik bir ilişki yaşadılar, ancak o dönem resmî olarak sevgili olduklarını uzun süre gizlediler. Justin’in Selena Gomez ile olan inişli çıkışlı ilişkisi bu sürece gölge düşürmüştü. Ancak 2018 yılı ise ilişkinin miladı olmuştu.

Haziran 2018’de yeniden bir araya gelen Hailey ve Justin, bu kez ilişkilerini ciddi bir şekilde sürdürmeye karar verdi. Sadece bir ay sonra, Temmuz 2018’de nişanlandıklarını duyurarak herkesi şaşırtmışlardı. Aynı yılın Eylül ayında sade bir nikahla evlenip ertesi yıl Güney Carolina’da yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı romantik bir düğünle evliliklerini kutlamışlardı.

Hailey Bieber, Justin ile olan evliliğinden dünyaya gelen biricik oğulları ile ilk Paskalyasını bu fotoğrafla kutladı.

Hailey Bieber, Justin ile olan evliliğinden dünyaya gelen biricik oğulları ile ilk Paskalyasını bu fotoğrafla kutladı.

Çift, evlilikleri boyunca birçok zorlukla karşılaştı. Justin’in geçmişte yaşadığı ruhsal sorunlar, depresyon ve bağımlılık süreci ilişkilerine de yansıdı biliyorsunuz. Özellikle son dönemlerde Justin'in yaşadığı psikolojik sorunlar, magazin gündemine kadar yansımış; ne zaman karısıyla birlikte görüntülenseler yüzlerindeki mutsuz ifade dikkat çeker olmuştu.  

Hailey çıkan bu mutsuz evlilik haberlerinin ardından, biricik bebişiyle ilk Paskalya pozunu paylaştı ve evimde, ailemle mutluyum imajını destekledi.

Minik Jack Blues'un tatlı sarı zıbın içindeki hali ise resmen gözlerimizden kalplerin fışkırmasına sebep oldu.

Minik Jack Blues'un tatlı sarı zıbın içindeki hali ise resmen gözlerimizden kalplerin fışkırmasına sebep oldu.

Hailey'in bu paylaşımı büyük beğeniler topladı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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