Justin ile Boşanacakları İddiasının Ardından Annelik Hisleri Depreşen Hailey Bieber, Oğluyla Paskalya Kutladı
Hailey ve Justin Bieber aşkı şimdilerde gündemin en sansasyonel olaylarından biliyorsunuzdur. İkilinin inişli çıkışlı ilişkisi, bir değişik halleri ve 'biz çok mutluyuz' göndermeleri gözlerden hiç kaçmıyor son günlerde.
Tüm bu durumlara kulağını kapatan Hailey, minik oğluyla Paskalya kutladı. Yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Hailey Baldwin ve Justin Bieber aşkı, şimdilerin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Bu aşk ne yazık ki hala kendini hayran kitlelerine ispat edebilmiş değil.
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Hailey Bieber, Justin ile olan evliliğinden dünyaya gelen biricik oğulları ile ilk Paskalyasını bu fotoğrafla kutladı.
Minik Jack Blues'un tatlı sarı zıbın içindeki hali ise resmen gözlerimizden kalplerin fışkırmasına sebep oldu.
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