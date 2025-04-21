Selin Yağcıoğlu, Allan Hakko ile Ayrılığının Nedenini Birlikte Yaşayalım Baskısı Olarak Gösterenleri Eleştirdi
Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko, yaklaşık iki yıl süren ilişkilerini Nisan 2025'te sonlandırdıklarını duyurmuş ardından, Yağcıoğlu'nun ağlayarak yaptığı paylaşım epey dikkat çekmişti.
İkilinin ayrılığına dair ortaya yeni iddialar atılmıştı. Selin Yağcıoğlu, iddiaları yaptığı paylaşımla yalanladı.
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Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko, 2023 senesinde aşklarını ilan etmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı.
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Bu ilişkinin sonlanmasının ardından Mehmet Üstündağ, ikilinin ayrılık sebebini Selin Yağcıoğlu'nun "birlikte yaşayalım!" baskısı olduğunu iddia etti.
Yağcıoğlu, yayınladığı yazıda kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerini ve bunun haberciliği de etkilemesini eleştirerek adeta habercilik dersi verdi.
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