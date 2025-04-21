Selin Yağcıoğlu, Allan Hakko ile Ayrılığının Nedenini Birlikte Yaşayalım Baskısı Olarak Gösterenleri Eleştirdi

Sosyal medya fenomeni Yağcıoğlu, ayrılığı Instagram kanalında yaptığı açıklamayla takipçilerine bildirdi. Açıklamasında, 'Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı' ifadelerini kullandı.

Allan Hakko'nun önceki evliliğinden Benjamin adında bir oğlu, Selin Yağcıoğlu'nun ise Gökhan Balarısı ile olan evliliğinden Su adında bir kızı bulunuyor .

Ayrılık sonrası Selin Yağcıoğlu, duygusal bir video paylaşarak gözyaşlarına hakim olamadı. Bu paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. Yağcıoğlu adeta bir anda eleştirilerin odağı oluverdi.