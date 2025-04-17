Aşk Acısı Çeken Selin Yağcıoğlu'nun Vakko Veliahtı Allan Hakko ile Ayrılığı Sonrası Ağladığı Anlar Dile Düştü
Influencer dünyasının dikkat çeken isimlerinden Selin Yağcıoğlu ve iş dünyasının gözde bekarı Allan Hakko, iki yıl süren ilişkilerini noktaladı. Aşklarını göz önünde yaşayan, sık sık birlikte tatillerde ve etkinliklerde boy gösteren çiftin ayrılığı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yağcıoğlu’nun yaptığı duygusal açıklamaların ardından gelen gözyaşlı video eleştirilerin hedefi oldu. Yağcıoğlu o eleştirilere hesabından cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Influencer dünyasının en gözde isimlerinden Selin Yağcıoğlu ile Vakko’nun veliahtı iş insanı Allan Hakko, iki yıllık ilişkilerini noktalama kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılığın duyurulmasından yalnızca günler önce, Selin Yağcıoğlu Instagram’da 1 milyon takipçiye ulaşmış, Allan Hakko’dan da üzerinde “Sen bu işin Vakko’susun” yazılı çiçeklerle kutlama almıştı.
"Her şey güzel olacak" notuyla ağlarken çektiği videoyu TikTok hesabına yükleyen Selin Yağcıoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.
Gelen yorumlara birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selin Yağcıoğlu gelen yorumların ardından sosyal medya hesabından cevap verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın