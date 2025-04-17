Aşk Acısı Çeken Selin Yağcıoğlu'nun Vakko Veliahtı Allan Hakko ile Ayrılığı Sonrası Ağladığı Anlar Dile Düştü

Birlikte geçirdikleri dolu dolu zamanlar, yurtdışı seyahatleri, özel etkinliklerdeki görünümleriyle sık sık gündeme gelen çiftin ayrılığı, sosyal medyada ve sosyetede adeta deprem etkisi yarattı.

Yağcıoğlu ayrılık haberini 'Selam kızlar. Malum gündem zaten tatsız, zamanınızı alıp başka bir gündem yaratmak istemiyorum. Ama sizden de hiçbir sey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim' şeklinde vermişti.