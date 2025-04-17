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Aşk Acısı Çeken Selin Yağcıoğlu'nun Vakko Veliahtı Allan Hakko ile Ayrılığı Sonrası Ağladığı Anlar Dile Düştü

Aşk Acısı Çeken Selin Yağcıoğlu'nun Vakko Veliahtı Allan Hakko ile Ayrılığı Sonrası Ağladığı Anlar Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2025 - 21:30

Influencer dünyasının dikkat çeken isimlerinden Selin Yağcıoğlu ve iş dünyasının gözde bekarı Allan Hakko, iki yıl süren ilişkilerini noktaladı. Aşklarını göz önünde yaşayan, sık sık birlikte tatillerde ve etkinliklerde boy gösteren çiftin ayrılığı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yağcıoğlu’nun yaptığı duygusal açıklamaların ardından gelen gözyaşlı video eleştirilerin hedefi oldu. Yağcıoğlu o eleştirilere hesabından cevap verdi.

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Influencer dünyasının en gözde isimlerinden Selin Yağcıoğlu ile Vakko’nun veliahtı iş insanı Allan Hakko, iki yıllık ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Influencer dünyasının en gözde isimlerinden Selin Yağcıoğlu ile Vakko’nun veliahtı iş insanı Allan Hakko, iki yıllık ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Birlikte geçirdikleri dolu dolu zamanlar, yurtdışı seyahatleri, özel etkinliklerdeki görünümleriyle sık sık gündeme gelen çiftin ayrılığı, sosyal medyada ve sosyetede adeta deprem etkisi yarattı.

Yağcıoğlu ayrılık haberini 'Selam kızlar. Malum gündem zaten tatsız, zamanınızı alıp başka bir gündem yaratmak istemiyorum. Ama sizden de hiçbir sey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim' şeklinde vermişti.

Ayrılığın duyurulmasından yalnızca günler önce, Selin Yağcıoğlu Instagram’da 1 milyon takipçiye ulaşmış, Allan Hakko’dan da üzerinde “Sen bu işin Vakko’susun” yazılı çiçeklerle kutlama almıştı.

Ayrılığın duyurulmasından yalnızca günler önce, Selin Yağcıoğlu Instagram’da 1 milyon takipçiye ulaşmış, Allan Hakko’dan da üzerinde “Sen bu işin Vakko’susun” yazılı çiçeklerle kutlama almıştı.

Ayrılık sonrası yaptığı 'Ben iyiyim, daha da iyi olacağım. Yetişkin insanlar olarak üzülsek de bir karar aldık. Her şey zamanla çok daha iyi ve güzel olacak' açıklamasıyla iyi olduğunu belirten Selin Yağcıoğlu ardından da yaptığı TikTok paylaşımıyla hemcinsleri tarafından eleştirildi.

"Her şey güzel olacak" notuyla ağlarken çektiği videoyu TikTok hesabına yükleyen Selin Yağcıoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.

Gelen yorumlara birlikte bakalım:

Gelen yorumlara birlikte bakalım:
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Selin Yağcıoğlu gelen yorumların ardından sosyal medya hesabından cevap verdi.

Selin Yağcıoğlu gelen yorumların ardından sosyal medya hesabından cevap verdi.

“Bazen bazı hemcinslerim adına o kadar utanıyorum ki.Böyle insanların attığı mesajlar, hikayelerime yazdığı yorumlar, kendilerince dalga geçmeye çalıştığı her şeyi yaşamadan ölmesinler dilerim.Hepsini üşenmeden tek tek engelliyorum. Sonra beni neden engelledin diye onun bunun hesaplarından yazmayın bana. Önce insan olun. İnsan olmayan kimsenin işi yok burda.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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