Demet Akalın ve Okan Kurt'un Bir Kuyumcuda Yaptıkları Milyonlarca Liralık Mücevher Alışverişi Tepki Çekti!
Magazin manşetlerine boşanmalarının ardından yeniden bir araya gelmeleriyle yerleşen Okan Kurt ve Demet Akalın ikilisi gündeme bir kuyumcuda yaptıkları alışverişle düştü. X halkının tepkisini çeken o görüntülere ve detaylara birlikte bakalım...
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Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Demet Akalın ve Okan Kurt’un ilişkisi tam bir “fırtınalı aşk hikayesi”.
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Boşanma sonrası yollarını tamamen ayırmayan ikili, kızları Hira için görüşmeye devam etti.
Birlikte tatillere çıkan ve mutluluk pozlarını paylaşan çift kuyumcudaki görüntüleriyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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