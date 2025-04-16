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Demet Akalın ve Okan Kurt'un Bir Kuyumcuda Yaptıkları Milyonlarca Liralık Mücevher Alışverişi Tepki Çekti!

Demet Akalın ve Okan Kurt'un Bir Kuyumcuda Yaptıkları Milyonlarca Liralık Mücevher Alışverişi Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2025 - 12:35

Magazin manşetlerine boşanmalarının ardından yeniden bir araya gelmeleriyle yerleşen Okan Kurt ve Demet Akalın ikilisi gündeme bir kuyumcuda yaptıkları alışverişle düştü. X halkının tepkisini çeken o görüntülere ve detaylara birlikte bakalım...

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Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Demet Akalın ve Okan Kurt’un ilişkisi tam bir “fırtınalı aşk hikayesi”.

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Demet Akalın ve Okan Kurt’un ilişkisi tam bir “fırtınalı aşk hikayesi”.

2012 yılında görkemli bir düğünle evlenen çift, kızları Hira’nın doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı. Ancak 2018’de yaşanan kriz, ilişkilerine sert bir darbe vurdu.

Okan Kurt’un ailesine ait işletmelere gelen haciz, doğrudan Demet Akalın’ın evini de etkileyince, Demet hiç beklenmedik bir şekilde boşanma davası açtı. Karar hızlı alındı, evlilik resmen sona erdi.

Boşanma sonrası yollarını tamamen ayırmayan ikili, kızları Hira için görüşmeye devam etti.

Boşanma sonrası yollarını tamamen ayırmayan ikili, kızları Hira için görüşmeye devam etti.

Aradan geçen zaman ise kırgınlıkları silip süpürdü. Barış sinyalleri sosyal medya paylaşımlarıyla netleşti. Derken eski eşi Okan Kurt, yeniden Akalın'la yan yana görülmeye başladı. 

Resmi olarak evlenmediler ama artık her etkinlikte, sahne arkasında, tatilde ve evde beraberler. Magazin kulislerinde hâlâ 'yeniden nikâh masasına otururlar mı?' sorusu dolaşsa da, ikili şu anlık halinden memnun görünüyor.

Birlikte tatillere çıkan ve mutluluk pozlarını paylaşan çift kuyumcudaki görüntüleriyle gündeme geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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