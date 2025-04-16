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Danla Bilic'in Darp Edilmesi Hakkında Konuşan İrem Derici Başına Gelen Şiddet Olayından İlk Kez Bahsetti

Danla Bilic'in Darp Edilmesi Hakkında Konuşan İrem Derici Başına Gelen Şiddet Olayından İlk Kez Bahsetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2025 - 09:05

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yıllar önce yaşadığı kadına yönelik şiddet olayını ilk kez açık yüreklilikle anlattı. Son dönemde sosyal medyada gündem olan Danla Bilic’in cesur açıklamalarına destek veren Derici, kendi yaşadığı travmayı da paylaşarak, sessiz kalan birçok kadının duygularına tercüman oldu. Gelin ne demiş, detaylara birlikte bakalım...

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Günümüzün en bilinen influencerlarından biri olan Danla Bilic geçtiğimiz hafta gündeme yaşadığı korkunç olayla düşmüştü.

Günümüzün en bilinen influencerlarından biri olan Danla Bilic geçtiğimiz hafta gündeme yaşadığı korkunç olayla düşmüştü.

Gittiği binicilik kulübünde tanıştığı ve 2024 senesinin aralık ayından 2025'in ocak ayına kadar birlikte olduğu eski sevgilisi Berk Çetin'le yaşadığı olaylarla gündeme gelen Danla Bilic sosyal medyanın da ayağa kalkmasına neden olmuştu.

Berk Çetin'e uzaklaştırma kararı çıkarttığını fakat bu kararın birçok kez ihlal edildiğini söyleyen Danla Bilic, 12 Nisan günü darp edildiğini sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla anlatmıştı.

Detaylardan bahsettik:

Sonrasında ortalık Berk Çetin'in sosyal medyadan ortaya attığı iddialar ve açıklamalarla iyice karışmış, olay şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir boyuta gelmişti.

Sonrasında ortalık Berk Çetin'in sosyal medyadan ortaya attığı iddialar ve açıklamalarla iyice karışmış, olay şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir boyuta gelmişti.

Berk Çetin'in Danla Bilic'e şiddet uyguladığı kamera görüntülerine yapılan kötü yorumların ardından tepkisini dile getiren Danla Bilic, sürecin en başından bu yana basın mensuplarıyla konuşmak ve röportaj vermekten bir an bile geri durmamıştı. Ardından Berk Çetin'in önce gözaltına alındığını ardından da tutuklandığını öğrenmiştik. 

Geçtiğimiz gün olayla ilgili düşünceleri sorulan İrem Derici magazin muhabirlerine konuştu. Yaşananların ne kadar dehşet verici olduğundan bahseden şarkıcı, Danla Bilic'in güçlü duruşunu överken geçmişte şiddetle karşı karşıya kaldığını da dile getirdi.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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