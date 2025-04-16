Danla Bilic'in Darp Edilmesi Hakkında Konuşan İrem Derici Başına Gelen Şiddet Olayından İlk Kez Bahsetti

Berk Çetin'in Danla Bilic'e şiddet uyguladığı kamera görüntülerine yapılan kötü yorumların ardından tepkisini dile getiren Danla Bilic, sürecin en başından bu yana basın mensuplarıyla konuşmak ve röportaj vermekten bir an bile geri durmamıştı. Ardından Berk Çetin'in önce gözaltına alındığını ardından da tutuklandığını öğrenmiştik.

Geçtiğimiz gün olayla ilgili düşünceleri sorulan İrem Derici magazin muhabirlerine konuştu. Yaşananların ne kadar dehşet verici olduğundan bahseden şarkıcı, Danla Bilic'in güçlü duruşunu överken geçmişte şiddetle karşı karşıya kaldığını da dile getirdi.