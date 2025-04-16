Danla Bilic'in Darp Edilmesi Hakkında Konuşan İrem Derici Başına Gelen Şiddet Olayından İlk Kez Bahsetti
Ünlü şarkıcı İrem Derici, yıllar önce yaşadığı kadına yönelik şiddet olayını ilk kez açık yüreklilikle anlattı. Son dönemde sosyal medyada gündem olan Danla Bilic’in cesur açıklamalarına destek veren Derici, kendi yaşadığı travmayı da paylaşarak, sessiz kalan birçok kadının duygularına tercüman oldu. Gelin ne demiş, detaylara birlikte bakalım...
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Günümüzün en bilinen influencerlarından biri olan Danla Bilic geçtiğimiz hafta gündeme yaşadığı korkunç olayla düşmüştü.
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Sonrasında ortalık Berk Çetin'in sosyal medyadan ortaya attığı iddialar ve açıklamalarla iyice karışmış, olay şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir boyuta gelmişti.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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