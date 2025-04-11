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Kendisini Taciz Eden Berk Çetin'e Uzaklaştırma Kararı Alan Danla Bilic Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edildi

Kendisini Taciz Eden Berk Çetin'e Uzaklaştırma Kararı Alan Danla Bilic Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.04.2025 - 18:48

Özel hayatıyla ve yaşadığı ilişkilerle adından bahsettiren Danla Bilic geçtiğimiz sene aralık ayında başlayıp ocak ayında son bulan, Berk Çetin'le yaşadığı ilişki yüzünden yeniden gündeme geldi. Kısa süreli birlikteliğe rağmen geçtiğimiz ay eski sevgilisi tarafından taciz edildiğini söyleyen Bilic uzaklaştırma kararı almış, fakat bir işe yaramamıştı.

Bugün Berk Çetin tarafından darp edildiğini söyleyen Danla Bilic bu süreçte yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

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Influencer sektörünün en sevilen ve dikkat çeken isimlerinden biri olan Danla Bilic'in adından sık sık açıklamalarıyla bahsediyoruz.

Influencer sektörünün en sevilen ve dikkat çeken isimlerinden biri olan Danla Bilic'in adından sık sık açıklamalarıyla bahsediyoruz.

Şimdilerde gündemdeki olaylar hakkında yaptığı yorumlarla adından bahsettiren Danla Bilic, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri.

Geçtiğimiz ay eski sevgilisi Berk Çetin'le yaşadığı problemlerle gündeme gelen isim bu sefer sosyal medyadan yaptığı paylaşımla başına gelenleri anlattı.

Yaşananlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Danla Bilic'in gittiği binicilik kulübünde tanıştığı jokey Berk Çetin'le yeni bir ilişkiye başladığını aralık ayında öğrenmiştik.

Danla Bilic'in gittiği binicilik kulübünde tanıştığı jokey Berk Çetin'le yeni bir ilişkiye başladığını aralık ayında öğrenmiştik.

İlişkilerinin kısa zaman içerisinde sonlanmasının ardından geçtiğimiz ay Berk Çetin'in Bilic'i taciz ettiği iddiaları gündemi sarmıştı. Danla Bilic iddialara sessiz kalırken bugün yaptığı paylaşımda yüreklerin ağzılara gelmesine neden oldu.

Berk Çetin hakkındaki taciz iddialarını ve uzaklaştırma kararı çıkarttığını kabul eden Danla Bilic'in paylaşımı sevenlerini korkuttu.

Bu süreçte yaşadığı olayları anlatan Danla Bilic bugün eski sevgilisi tarafından darp edildiğini açıkladı. İşte o paylaşım 👇

Bu süreçte yaşadığı olayları anlatan Danla Bilic bugün eski sevgilisi tarafından darp edildiğini açıkladı. İşte o paylaşım 👇

'Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım Berk Çetin tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım.Çetin, yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya girmeye çalışan şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen, Çetin yasağı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek yeniden rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasağı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir.Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim.

Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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