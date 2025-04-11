Kendisini Taciz Eden Berk Çetin'e Uzaklaştırma Kararı Alan Danla Bilic Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edildi
Özel hayatıyla ve yaşadığı ilişkilerle adından bahsettiren Danla Bilic geçtiğimiz sene aralık ayında başlayıp ocak ayında son bulan, Berk Çetin'le yaşadığı ilişki yüzünden yeniden gündeme geldi. Kısa süreli birlikteliğe rağmen geçtiğimiz ay eski sevgilisi tarafından taciz edildiğini söyleyen Bilic uzaklaştırma kararı almış, fakat bir işe yaramamıştı.
Bugün Berk Çetin tarafından darp edildiğini söyleyen Danla Bilic bu süreçte yaşadığı korku dolu anları paylaştı.
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Influencer sektörünün en sevilen ve dikkat çeken isimlerinden biri olan Danla Bilic'in adından sık sık açıklamalarıyla bahsediyoruz.
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Danla Bilic'in gittiği binicilik kulübünde tanıştığı jokey Berk Çetin'le yeni bir ilişkiye başladığını aralık ayında öğrenmiştik.
Bu süreçte yaşadığı olayları anlatan Danla Bilic bugün eski sevgilisi tarafından darp edildiğini açıkladı. İşte o paylaşım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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