Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Jokey Berk Çetin Kimdir, Neden Gündemde?
Son zamanlarda adı sıkça duyulan Berk Çetin, ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yaşadığı gerilimli ilişkisiyle gündemde. At yarışları çevresinde tanınan bir jokey olan Çetin, son dönemdeki kişisel olaylarla profesyonel geçmişinin önüne geçerek büyük dikkat çekti. Peki, Berk Çetin kimdir, neden bu kadar çok konuşuluyor?
İşte detaylar...
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Berk Çetin Kimdir?
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Danla Bilic ve Berk Çetin Olayı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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