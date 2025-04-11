Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Jokey Berk Çetin Kimdir, Neden Gündemde?

Çetin'in, Bilic ile Ocak 2025'te sona eren ilişkilerinin ardından, Bilic'i sürekli takip ettiği, evine izinsiz girmeye çalıştığı ve fiziksel saldırılarda bulunduğu iddia ediliyordu. Bu davranışlar nedeniyle Bilic, Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış, ancak Çetin'in bu kararı defalarca ihlal ettiği belirtilmiştir. Son olarak, Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleşen bir darp olayı, konunun daha da dikkat çekmesine yol açmıştır. Bu gelişmeler üzerine Danla Bilic, hukuki süreç başlatarak yaşadığı mağduriyeti kamuoyu ile paylaşmıştır.