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Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Jokey Berk Çetin Kimdir, Neden Gündemde?

Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Jokey Berk Çetin Kimdir, Neden Gündemde?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.04.2025 - 21:00

Son zamanlarda adı sıkça duyulan Berk Çetin, ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yaşadığı gerilimli ilişkisiyle gündemde. At yarışları çevresinde tanınan bir jokey olan Çetin, son dönemdeki kişisel olaylarla profesyonel geçmişinin önüne geçerek büyük dikkat çekti. Peki, Berk Çetin kimdir, neden bu kadar çok konuşuluyor?

İşte detaylar...

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Berk Çetin Kimdir?

Berk Çetin Kimdir?

Son dönemde, Danla Bilic ile yaşadığı gerilim nedeniyle gündeme gelen Berk Çetin, aslında bir jokey olarak tanınıyor. At yarışları dünyasında bilinen bir isim olan Çetin'in özel hayatında yaşadığı olaylar, mesleki geçmişinden daha fazla dikkat çekiyor. Sosyal medyadaki varlığı haricinde kendisi hakkında yeterli bir bilgi yok.

Danla Bilic ve Berk Çetin Olayı

Danla Bilic ve Berk Çetin Olayı

Çetin'in, Bilic ile Ocak 2025'te sona eren ilişkilerinin ardından, Bilic'i sürekli takip ettiği, evine izinsiz girmeye çalıştığı ve fiziksel saldırılarda bulunduğu iddia ediliyordu. Bu davranışlar nedeniyle Bilic, Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış, ancak Çetin'in bu kararı defalarca ihlal ettiği belirtilmiştir. Son olarak, Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleşen bir darp olayı, konunun daha da dikkat çekmesine yol açmıştır. Bu gelişmeler üzerine Danla Bilic, hukuki süreç başlatarak yaşadığı mağduriyeti kamuoyu ile paylaşmıştır.

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Danla Bilic'in Açıklaması

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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