Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgili Jokey Berk Çetin'den Ala Tokel'le Küslük Sebebiyle İlgili Şok İddia!
Geçtiğimiz saatlerde Danla Bilic'in daha önce uzaklaştırma kararı çıkarttığı Jokey Berk Çetin hakkında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi oturdu.
Danla Bilic ayrılık yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklarken darp edildiğini de söylemişti. Hukuki süreci çoktan başlatan isme destek bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Ala Tokel'den gelmişti.
Tokel'in paylaşımının ardından küplere binen Berk Çetin hızını alamadı. Ala Tokel ve Danla Bilic'in küslüğü hakkında şoke eden bir iddiada bulundu.
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Danla Bilic geçtiğimiz ay eski sevgilisi Berk Çetin'le yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Uzaklaştırma kararını çiğneyen isim geçtiğimiz saatlerde Bilic'i darp etmişti.
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Tüm bunlar yaşanırken Danla Bilic'in Ala Tokel'le yaşadığı küslük de dikkat çekmişti. "Ala Tokel ve Danla Bilic neden küstü?" diye soracak olursanız sizin için kısa bir özet geçelim.
Sessizlik ise geçtiğimiz saatlerde Danla, darp açıklamasını yaptıktan sonra bozuldu. Arasının bozuk olduğu eski dostuna destek çıkan Ala Tokel, Berk Çetin'e "pislik" çıkışında bulunmuştu.
Darp iddialarıyla gündeme gelen Berk Çetin, Danla'yla birlikte olduğu süreçte kapalı tuttuğu sosyal medya hesabını geçtiğimiz saatlerde açmaya karar verdi.
Hakkında çıkan haberden ve Ala'nın paylaşımından rahatsız olan Berk Çetin, Ala Tokel ve Danla Bilic'in küslüğünün sebebinin Danla'nın eski sevgilisi ve Ala'nın yaşadıkları olduğunu iddia etti.
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Berk Çetin'in çıkışının ardından Danla ve Ala cephesinde de bir gelişme yaşandı... Aylardır küs olan ikili birbirini yeniden takibe aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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