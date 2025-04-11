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Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgili Jokey Berk Çetin'den Ala Tokel'le Küslük Sebebiyle İlgili Şok İddia!

Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgili Jokey Berk Çetin'den Ala Tokel'le Küslük Sebebiyle İlgili Şok İddia!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.04.2025 - 20:44

Geçtiğimiz saatlerde Danla Bilic'in daha önce uzaklaştırma kararı çıkarttığı Jokey Berk Çetin hakkında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi oturdu.

Danla Bilic ayrılık yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklarken darp edildiğini de söylemişti. Hukuki süreci çoktan başlatan isme destek bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Ala Tokel'den gelmişti. 

Tokel'in paylaşımının ardından küplere binen Berk Çetin hızını alamadı. Ala Tokel ve Danla Bilic'in küslüğü hakkında şoke eden bir iddiada bulundu.

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Danla Bilic geçtiğimiz ay eski sevgilisi Berk Çetin'le yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Uzaklaştırma kararını çiğneyen isim geçtiğimiz saatlerde Bilic'i darp etmişti.

Danla Bilic geçtiğimiz ay eski sevgilisi Berk Çetin'le yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Uzaklaştırma kararını çiğneyen isim geçtiğimiz saatlerde Bilic'i darp etmişti.

Danla Bilic'in yaklaşık bir ay ilişki yaşadığı jokey sevgilisi Berk Çetin'le yaşadığı sorunlar gündeme damga vurdu. Bir süre önce eski sevgilisi Berk Çetin'in iş yerinde Danla Bilic'i taciz ettiği öğrenilirken bugün binicilik kulübünde yaşananlar ise hayretler içinde bırakmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bunlar yaşanırken Danla Bilic'in Ala Tokel'le yaşadığı küslük de dikkat çekmişti. "Ala Tokel ve Danla Bilic neden küstü?" diye soracak olursanız sizin için kısa bir özet geçelim.

Tüm bunlar yaşanırken Danla Bilic'in Ala Tokel'le yaşadığı küslük de dikkat çekmişti. "Ala Tokel ve Danla Bilic neden küstü?" diye soracak olursanız sizin için kısa bir özet geçelim.

Et tırnak gibi olan ikili bir anda birbirini takipten çıkmış Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın yaşattığı şoku magazin dünyasına ikinci kez yaşatmıştı. Danla Bilic kırgınlığı hakkında daha önce konuşsa da küslüğün ardındaki nedeni hiç açıklamamıştı. Ala Tokel de sessizliğini korumuş ve kendi köşesine çekilmişti.

Sessizlik ise geçtiğimiz saatlerde Danla, darp açıklamasını yaptıktan sonra bozuldu. Arasının bozuk olduğu eski dostuna destek çıkan Ala Tokel, Berk Çetin'e "pislik" çıkışında bulunmuştu.

Sessizlik ise geçtiğimiz saatlerde Danla, darp açıklamasını yaptıktan sonra bozuldu. Arasının bozuk olduğu eski dostuna destek çıkan Ala Tokel, Berk Çetin'e "pislik" çıkışında bulunmuştu.

'Bu pislik benim şubelerimi arayarak bile Damla'ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi. Cezası sadece uzaklaştırma olmamalı.' açıklamasında bulunduğu bir hikaye paylaşmıştı.

Darp iddialarıyla gündeme gelen Berk Çetin, Danla'yla birlikte olduğu süreçte kapalı tuttuğu sosyal medya hesabını geçtiğimiz saatlerde açmaya karar verdi.

Darp iddialarıyla gündeme gelen Berk Çetin, Danla'yla birlikte olduğu süreçte kapalı tuttuğu sosyal medya hesabını geçtiğimiz saatlerde açmaya karar verdi.

Çirkin hareketlerine çirkin de bir iddia eklemeye karar veren Berk Çetin, okları kendinden Ala Tokel'e çevirdi ve yersiz bir ithamda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni açıklamalarla olay bir iddia ortaya attı.

Hakkında çıkan haberden ve Ala'nın paylaşımından rahatsız olan Berk Çetin, Ala Tokel ve Danla Bilic'in küslüğünün sebebinin Danla'nın eski sevgilisi ve Ala'nın yaşadıkları olduğunu iddia etti.

Hakkında çıkan haberden ve Ala'nın paylaşımından rahatsız olan Berk Çetin, Ala Tokel ve Danla Bilic'in küslüğünün sebebinin Danla'nın eski sevgilisi ve Ala'nın yaşadıkları olduğunu iddia etti.

Kendisine 'Pislik' diyen Ala Tokel'e cevap veren Berk Çetin 'Ala'cım pislik olan sen olabilirsin. Damla'nın eski sevgilisiyle iki yıl ben yatmadım. Keşke arkadaşına destek çıkarken biraz utanma duygun olsa' ifadelerini kullandı.

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Berk Çetin'in çıkışının ardından Danla ve Ala cephesinde de bir gelişme yaşandı... Aylardır küs olan ikili birbirini yeniden takibe aldı.

Berk Çetin'in çıkışının ardından Danla ve Ala cephesinde de bir gelişme yaşandı... Aylardır küs olan ikili birbirini yeniden takibe aldı.

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Berk Çetin Kimdir?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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