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Anneannesinin Altın Gününe Katılan Dilan Çiçek Deniz'in Paylaşımı X Halkına Büyük Goygoy Malzemesi Çıkarttı!

Anneannesinin Altın Gününe Katılan Dilan Çiçek Deniz'in Paylaşımı X Halkına Büyük Goygoy Malzemesi Çıkarttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.04.2025 - 17:57

Oyunculuğu ve fiziği ile gündemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz zaman zaman sosyal medya paylaşımları zaman zaman da açıklamalarıyla konuştuğumuz bir isim.

Son zamanlarda aşk hayatıyla sürprizler yapmaya devam eden Dilan Çiçek Deniz yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Anneannesinin evinden paylaşım yapan Dilan Çiçek Deniz'e X halkından gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!

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Seneler önce yayınlanan Çukur dizisinde Sena karakterine can vermesiyle popülaritesini katlayan Dilan Çiçek Deniz güzelliğiyle adından bahsettiren oyunculardan biri.

Seneler önce yayınlanan Çukur dizisinde Sena karakterine can vermesiyle popülaritesini katlayan Dilan Çiçek Deniz güzelliğiyle adından bahsettiren oyunculardan biri.

2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olarak ayrılan, oyunculuk kariyerine ilk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adım atan Dilan Çiçek Deniz, daha sonra 'Elif' karakterini canlandırdığı Güneşin Kızları dizisi ile dikkatleri üzerine çekmişti. 

Son olarak Aşk Mevsimi filminde beyazperdede izlediğimiz Dilan Çiçek Deniz aşk hayatı ve yer aldığı yapımlarla adından bahsettirmeye devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz bir süredir yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor.

Dilan Çiçek Deniz bir süredir yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor.

Yaptırdığı estetik işlemleriyle ve özel hayatıyla magazin gündeminin gözdelerinden olan Dilan Çiçek Deniz son olarak yüzündeki değişikliklerle çok konuşulmuştu. 

Aşk hayatıyla da bir o kadar dikkat çeken isim bir süredir devam eden ilişkisinde de sağlam adımlar atmayı sürdürüyor. İkili zaman zaman magazin manşetlerine röportajlarıyla ve birlikte verdikleri pozlarla düşüyor.

Son olarak Victoria's Secret'ın defilesinde boy göstererek gündeme bomba gibi düşen Dilan Çiçek Deniz başka bir paylaşımıyla olay oldu.

"Anneanne evi" notuyla anneannesi ve akrabalarıyla birlikte altın gününden bir fotoğraf paylaşan Dilan Çiçek Deniz X'te goygoy malzemesi oldu.

"Anneanne evi" notuyla anneannesi ve akrabalarıyla birlikte altın gününden bir fotoğraf paylaşan Dilan Çiçek Deniz X'te goygoy malzemesi oldu.

Goygoyculara malzeme çıkaran poza X kullanıcılarının yaptığı birbirinden yaratıcı yorumlara birlikte bakalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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