Anneannesinin Altın Gününe Katılan Dilan Çiçek Deniz'in Paylaşımı X Halkına Büyük Goygoy Malzemesi Çıkarttı!

2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olarak ayrılan, oyunculuk kariyerine ilk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adım atan Dilan Çiçek Deniz, daha sonra 'Elif' karakterini canlandırdığı Güneşin Kızları dizisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Son olarak Aşk Mevsimi filminde beyazperdede izlediğimiz Dilan Çiçek Deniz aşk hayatı ve yer aldığı yapımlarla adından bahsettirmeye devam ediyor.