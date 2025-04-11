Anneannesinin Altın Gününe Katılan Dilan Çiçek Deniz'in Paylaşımı X Halkına Büyük Goygoy Malzemesi Çıkarttı!
Oyunculuğu ve fiziği ile gündemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz zaman zaman sosyal medya paylaşımları zaman zaman da açıklamalarıyla konuştuğumuz bir isim.
Son zamanlarda aşk hayatıyla sürprizler yapmaya devam eden Dilan Çiçek Deniz yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Anneannesinin evinden paylaşım yapan Dilan Çiçek Deniz'e X halkından gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!
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Seneler önce yayınlanan Çukur dizisinde Sena karakterine can vermesiyle popülaritesini katlayan Dilan Çiçek Deniz güzelliğiyle adından bahsettiren oyunculardan biri.
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Dilan Çiçek Deniz bir süredir yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor.
"Anneanne evi" notuyla anneannesi ve akrabalarıyla birlikte altın gününden bir fotoğraf paylaşan Dilan Çiçek Deniz X'te goygoy malzemesi oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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